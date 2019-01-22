«ВСУ драпали, бросая технику». Дебальцевскому котлу 4 года

Источник: donbasstoday.ru

Воспоминаниями о событиях Дебальцевско-Чернухинской операции (январь—февраль 2015-го года, прим. ред) поделился командир отделения разведывательного взвода мотострелкового батальона НМ ЛНР Алексей Соляков , передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на «Луганский Информационный Центр».



В основном запомнилось то, как много техники бросалось украинской армией. ВСУ, когда драпали, то технику и боеприпасы бросали без попыток вывезти. Даже загруженные машины стояли — можно заводить и ехать. — отметил он. — С помощью Дебальцево мы полностью сформировали всю технику в батальоне: то, чего не хватало, что сгорело, до этого было повреждено – всё сделали. Все наши потери по материально-техническому обеспечению, которые были, – все вернули за счёт ВСУ», — рассказал военный.

Полностью деморализованные

Соляков подчеркнул, что несмотря на все попытки Петра Порошенко назвать Дебальцевскую операцию «победной», ВСУ на самом деле были полностью деморализованы.

«ВСУ выходили, показывали нам оружие, что они не стреляли, мол, смотрите: всё в масле, всё чистое. Мол, «мы никуда не стреляли, нам сказали вот здесь стоять, вот тут быть, вот мы и находимся тут. Третьи сутки нет связи с командованием, продукты закончились, всё закончилось». Хотя буквально в двухстах метрах были полностью забитые продуктами и сухпаями машины, а они даже не знали, что там что-то есть. Командование их бросило. Они сдавались, отдавали оружие», — рассказал он.

Они просто сдались

Военнослужащий НМ ЛНР отметил, что на тот момент у ВСУ были все условия, чтобы удержать Дебальцево. Однако что-то пошло не так…

«Всего хватало, а вот духа у них не было. И командования самого не было, прямых команд никто не отдавал, просто полная потеря управления. Дебальцево можно сравнить с Брестской крепостью, только в другую сторону, — они просто сдались и всё. Никакого особого сопротивления. Сопротивление оказывали только те, которых учили, которые умели это делать. Те, кого призвали, практически не воевали», — рассказал военный.

Ко всему прочему, многие украинские военнослужащие и вовсе не знали о том, что попали в окружение.

В некоторых местах брали меньшими силами, чем было обороняющихся — в некоторых местах просто обходили и всё, с другой стороны, откуда они нас не ждали. Некоторые вообще нас не ждали и не знали, что они в окружении. Просто не знали, потому что не было связи. Они приходили в свои укрепрайоны, а их давно уже нет», — рассказал военный.

Источник: nstarikov.ru