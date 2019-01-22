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В Горловке о судьбе Донбасса

08:21. 22 января 2019 Просмотров - 154 2 коммент. Опубликовал:

В рамках поездки на Донбасс мы с коллегами заехали в прифронтовую Горловку. Это не первая наша поездка сюда, это обязательный пункт для нашего посещения.

На этот раз в Горловке мы пообщались с главой администрации Иваном Сергеевичем Приходько, привезли гуманитарную помощь в социальный дом для детей, расположенный здесь, и встретились с горловчанами в городском Дворце детского и юношеского творчества.

Официальный сайт администрации Горловки написал  следующее:

Источник: admin-gorlovka.ru

«Открылось мероприятие патриотической песней «Флаг моего государства» в исполнении воспитанницы Дворца детского и юношеского творчества, после чего к присутствующим обратился глава администрации города Горловка Иван Приходько, который отметил, что Николай Стариков всегда посещает Республику со светлыми и важными мыслями, касающихся всего Донбасса и развития ДНР.

«Николай Викторович оказывает колоссальную поддержку Республике и нашему городу, пытается нам помочь. Николай Викторович оказывает Горловке постоянную гуманитарную помощь, за что ему отдельное спасибо», – отметил глава города. Далее слово было предоставлено самому Николаю Старикову, который поприветствовал присутствующих в зале горловчан от имени движения «Патриоты Великого Отечества»…

Далее, в рамках мероприятия, активисты местного отделения ОД «ДР», общественники и представителям СМИ смогли принять участие в конструктивном диалоге с лидером движения «Патриоты Великого Отечества». Практически полтора часа Николай Стариков рассказывал и своем видении будущего Русского мира, о том, как можно завершить военный конфликт в Донбассе, отвечал на многочисленные вопросы активистов ОД «ДР» и журналистов, а самый активный участник беседы получил в подарок книгу Николая Старикова…

Также в проведении диалога активное участие принял Иван Приходько, который озвучил вопрос возможности признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации. Николай Стариков, отвечая на вопрос главы города, отметил, что это признание неизбежно приведет к российско-украинской войне, которую так хотят развязать украинские политики.

«Признание ДНР и ЛНР как государств – это начало войны со стороны Украины. России нужна вся Украина. Именно здесь, в Донбассе находится легитимная власть и именно здесь существует легитимная преемственность власти. Именно здесь должно быть посольство России. Вот правильный подход», – отметил российский общественник. Также Николай Стариков акцентировал внимание присутствующих, что сегодня необходимо начать массовое и срочное предоставление гражданства РФ жителям Донбасса.

«Это только первый шаг. Дальше мы считаем, что Россия должна предоставить гражданство РФ каждому гражданину Украины, кто не запятнал себя никакими государственными преступлениями и борьбой с собственными согражданами, не служил в нацистских батальонах. И когда в Донбассе, в России и на Украине будут граждане одного государства, то мне кажется, что война прекратится сама собой», – отметил российский политик.

В завершении мероприятия, глава администрации города Горловка Иван Приходько от имени всех горловчан выразил слова благодарности Николаю Старикову за визит и постоянно оказываемое внимание к проблемам ДНР и Горловки в частности. Также глава городской администрации подарил российскому политику памятные сувениры с символикой Горловки и Донецкой Народной Республики, а Николай Стариков, в свою очередь горячо поблагодарил Ивана Приходько за теплую встречу и вручил ему памятный подарок в виде написанной им книги».

Хронометраж:

00:02:37 – «Третий путь» — путь решения кризиса на Донбассе;
00:07:23 – Как остановить войну? Дать российское гражданство!
00:18:14 – Русский мир и политические границы;
00:20:14 – Про депортацию Ю. Бойко;
00:24:01 – Достигают ли цели санкции против России;
00:28:50 – Взаимодействие России и ЛДНР;
00:30:27 – О политических «ток-шоу»;
00:35:49 – Факторы, влияющие на экономику Донбасса;
00:38:51 – Пенсионная реформа в России разрушила связь между народом и государством;
00:44:30 – О признании Россией ДНР и ЛНР

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 134 94
    ALFA2012 22 января 2019 в 8:54 Ссылка Пометить
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    спасибо конечно Старикову хоть за какую помощь людям. но все его планы -совершенно завиральные. Политик и есть политик.

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  • 89 73
    прохожий 22 января 2019 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Посмотрел на физиономию главы администрации и….

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