В Горловке о судьбе Донбасса
В рамках поездки на Донбасс мы с коллегами заехали в прифронтовую Горловку. Это не первая наша поездка сюда, это обязательный пункт для нашего посещения.
На этот раз в Горловке мы пообщались с главой администрации Иваном Сергеевичем Приходько, привезли гуманитарную помощь в социальный дом для детей, расположенный здесь, и встретились с горловчанами в городском Дворце детского и юношеского творчества.
Официальный сайт администрации Горловки написал следующее:
Источник: admin-gorlovka.ru
«Открылось мероприятие патриотической песней «Флаг моего государства» в исполнении воспитанницы Дворца детского и юношеского творчества, после чего к присутствующим обратился глава администрации города Горловка Иван Приходько, который отметил, что Николай Стариков всегда посещает Республику со светлыми и важными мыслями, касающихся всего Донбасса и развития ДНР.
«Николай Викторович оказывает колоссальную поддержку Республике и нашему городу, пытается нам помочь. Николай Викторович оказывает Горловке постоянную гуманитарную помощь, за что ему отдельное спасибо», – отметил глава города. Далее слово было предоставлено самому Николаю Старикову, который поприветствовал присутствующих в зале горловчан от имени движения «Патриоты Великого Отечества»…
Далее, в рамках мероприятия, активисты местного отделения ОД «ДР», общественники и представителям СМИ смогли принять участие в конструктивном диалоге с лидером движения «Патриоты Великого Отечества». Практически полтора часа Николай Стариков рассказывал и своем видении будущего Русского мира, о том, как можно завершить военный конфликт в Донбассе, отвечал на многочисленные вопросы активистов ОД «ДР» и журналистов, а самый активный участник беседы получил в подарок книгу Николая Старикова…
Также в проведении диалога активное участие принял Иван Приходько, который озвучил вопрос возможности признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации. Николай Стариков, отвечая на вопрос главы города, отметил, что это признание неизбежно приведет к российско-украинской войне, которую так хотят развязать украинские политики.
«Признание ДНР и ЛНР как государств – это начало войны со стороны Украины. России нужна вся Украина. Именно здесь, в Донбассе находится легитимная власть и именно здесь существует легитимная преемственность власти. Именно здесь должно быть посольство России. Вот правильный подход», – отметил российский общественник. Также Николай Стариков акцентировал внимание присутствующих, что сегодня необходимо начать массовое и срочное предоставление гражданства РФ жителям Донбасса.
«Это только первый шаг. Дальше мы считаем, что Россия должна предоставить гражданство РФ каждому гражданину Украины, кто не запятнал себя никакими государственными преступлениями и борьбой с собственными согражданами, не служил в нацистских батальонах. И когда в Донбассе, в России и на Украине будут граждане одного государства, то мне кажется, что война прекратится сама собой», – отметил российский политик.
В завершении мероприятия, глава администрации города Горловка Иван Приходько от имени всех горловчан выразил слова благодарности Николаю Старикову за визит и постоянно оказываемое внимание к проблемам ДНР и Горловки в частности. Также глава городской администрации подарил российскому политику памятные сувениры с символикой Горловки и Донецкой Народной Республики, а Николай Стариков, в свою очередь горячо поблагодарил Ивана Приходько за теплую встречу и вручил ему памятный подарок в виде написанной им книги».
Хронометраж:
00:02:37 – «Третий путь» — путь решения кризиса на Донбассе;
00:07:23 – Как остановить войну? Дать российское гражданство!
00:18:14 – Русский мир и политические границы;
00:20:14 – Про депортацию Ю. Бойко;
00:24:01 – Достигают ли цели санкции против России;
00:28:50 – Взаимодействие России и ЛДНР;
00:30:27 – О политических «ток-шоу»;
00:35:49 – Факторы, влияющие на экономику Донбасса;
00:38:51 – Пенсионная реформа в России разрушила связь между народом и государством;
00:44:30 – О признании Россией ДНР и ЛНР
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Источник: nstarikov.ru
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спасибо конечно Старикову хоть за какую помощь людям. но все его планы -совершенно завиральные. Политик и есть политик.
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Посмотрел на физиономию главы администрации и….
Теперь, спустя почти 5 лет после майдана и противостояния Донецка и Луганска нацистской Украине, можно сделать некоторые выводы.
Не поддержав освободительное движение исконно русских областей от нацистского государства Украина, Россия получила в ответ:
А.) Геноцид русского народа на Украине.
Б.) Миграцию миллионов с территории Украины в Россию, среди которых наверняка множество внедрённых агентов по сути вражеской страны.
В.) Оболваненное население и особенно молодёжь Украины, которое обречено по крайней мере на два поколения ненависти к своей бывшей родине.
Тень югославского разлома на враждующие мини государства, встаёт над бывшими землями Российской империи и СССР во весь рост, разделяя население уже, а не народ, на искусственно созданные национальные квартиры.
Эти внутренние проблемы старательно поддерживаются врагами внутренними и внешними.
Г.) И в довершении всех проблем по, теперь уже по вражескому окружению России, создаются американские базы и микробиологические лаборатории МО США, работающие на создание смертельных вирусов, проверяемых на местном населении, для
массового уничтожения населения России.
Д.) Ну а санкции, которых так боялось правительство, и на которые оно ссылалось при обвинении России в бездействии геноциду русских на Украине, не замедлили пролиться обильным дождём.
Как говорил один из знатоков государственной политики Средневековья Никколо Макиавелли:» Люди заблуждаются, думая укротить чужую гордость своим смирением.Смирение никогда не ведет к добру и, напротив, всегда вредит, особенно в отношении людей высокомерных, которые из зависти или по другим причинам питают к тебе ненависть. Государь никогда не должен терять своего достоинства и уступать по договору то, что может еще надеяться удержать.