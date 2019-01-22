Тут не так давно неполживая общественность вещала, что "Кровавая Гэбня" схватила случайного американца, который совсем не шпион, чтобы отомстить американцам и британцам за Бутину и Скрипаля.Но недолго музыка играла – как заявил адвокат Уилана, гражданин четырех (!) государств Пол Уилан в момент задержания сотрудниками ФСБ, имел при себе сведения составляющие государственную тайну РФ.Обстоятельства получения этих данных и их содержание адвокат Уилана раскрывать отказался, но еще в день задержания заявлялось, что Уилан пытался получить доступ к личным данным сотрудников одной из российских спецслужб (ФСБ, ГРУ или СВР – не уточнялось).После признания адвоката Уилана, рассказывать про честного американца (канадца, ирландца, британца – нужное подчеркнуть), который приехал на свадьбу в Россию, будет совсем неудобно – приехал на свадьбу и случайно получил доступ к государственной тайне. Киселев ЖПГ.Можно предположить, что Уилана осудят (возможно, по ускоренной процедуре в рамках закрытого суда – так как взяли его с поличным и прикидываться дурачком не получится), судебным образом верифицируют его как шпиона, который получит солидный срок, после чего пойдут переговоры по обмену, благо есть на кого менять. После ареста норвежца Фроде Берга за шпионаж в пользу норвежской военной разведки, арест Уилана стал пожалуй самым крупным успехом отечественной контрразведки из тех, которые стали достоянием общественности.UPD: Адвокат Уилана также заявил, что Уилан не знал, что получает флешку с сведениями составляющими государственную тайну. Он думал, что там находится информация "по культуре". При ознакомлении с информацией его и взяли.

Источник: colonelcassad.livejournal.com