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Террор превращается…Превращается террор…

02:02. 22 января 2019 Просмотров - 417 2 коммент. Опубликовал:


Короткое, но наглядное разоблачание фейкового фото про "жертву красного террора в Омске".



Данная фотография на сайте "Бессмертный барак" красуется в категории "ужасы красного террора".
Но если чуток копнуть, то окажется, что данную женщину расстреляли не красные, а белые.







В сети интернет на различных сайтах под заголовками Красный террор широко распространена фотография – «Пермь. Станция Георгиевская. Труп женщины. Три пальца правой руки сжаты для крещения», при этом датировка фотографии не приводится.
Нужно заметить, что железнодорожной станции Георгиевская на пермской железной дороге нет. Так, если мы откроем Атлас. Железные дороги России. Издание о-ва "Картографическое заведение А. Ильина. 1918 , то на стр. 78 увидим, что существует железнодорожная станция Григорьевская.

Данная фотография с приведенной подписью была опубликована в книге – Documents of the Special Commission of Inquiry Appointed appointed by Gen. A.I. Denikin to Investigate the Bolshevik Crimes. Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Редактор-составитель Ю. Г. Фельштинский. Лондон. 1992. 432 с.

Впервые эта книга была переиздана в России в 2004 г., а затем позже, в 2013 г. вышло очередное ее переиздание (см.: Красный террор в годы гражданской войны . По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Под ред. докторов исторических наук Ю. Г. Фельштинского и Г. И Чернявского. Серия : Двуликая Клио : Версии и факты. М. Терра, 2004, 512 с.; Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Под ред. докторов исторических наук Ю. Г. Фельштинского и Г. И Чернявского. Серия: Тайны истории в романах, повестях и документах. М. Книжный Клуб Книговек, 2013. 432 с.)

В г. Москва с 26 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. в выставочном зале федеральных архивов (ул. Большая Пироговская, 17) проходит историко-документальная выставка «И пошел брат на брата… Гражданская война в России. 1918–1922».
На этой выставке экспонируется указанная фотография, но только подписана она совсем иначе – Фотограф неизвестен. «Расстрелянная офицерами женщина , подавшая хлеб пленным красноармейцам». Омск. 1919 г. Российский архив социально-политической истории (РГАСПИ).

https://twitter.com/AN_ArtBer/status/1087324243937898502 – цинк
Первоисточник разбора фейка - https://vk.com/club162646481?w=wall-162646481_2644

Вот так нехитрым образом, убрав реальную подпись фотографа, жертву белого террора выдают за жертву красного террора.
И так у них все. Напомнило историю с опущенцами из МГЕР, которые жертв Освенцима пытались выдать за жертв ГУЛАГа и бандерлогов, выдававших жертв ОУН-УПА за "жертв НКВД".

PS, И еще. Данный "историк" Фельштинский, запустивший этот фейк (коих еще наверняка немало в его опусе), совместно с Литвиненко написал не менее известный опус "ФСБ взрывает Россию".


Литвиненко, Березовский, Закаев, Фельштинский.

Вот таких неполживых авторов юзают отечественные борцы с "кровавыми большевиками".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1919, белые террор, Березовский, гражданская война, колчак, Омск, фальсификации, фельштинский, фотографии
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2 коммент.»

  • 134 94
    ALFA2012 22 января 2019 в 9:01 Ссылка Пометить
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    Вон соорудили в Лондоне агитку нехорошие люди. Так надо было ее издать и еще переиздать. Кто это разрешил? Нынешняя верхушка РФ и разрешила.

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  • 8629 4815
    Maleos 22 января 2019 в 9:43 Ссылка Пометить
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    Ха! так это же жыды! им историю переписать, как два пальца об… Сегодня под фоткой одна подпись, завтра другая, например, такая же, как была вчера. Так что, приведённые “доказательства” ничего не доказывают. БОльшего доверия заслуживают документы для внутреннего американского пользования, из которых следует, что жыдобольшевикский переворот в России организовали сами пиндосы и вместе с большевиками мочили российских гоев миллионами и замочили бы всех, если бы Сталин им всю малину не обоср..л. Эти твари вернулись к начатому в 1991 году и всевозможными способами замочили пару десятков российских гоев только в России, а в республиках пока ещё не посчитали, и замочили бы всех, но малину им теперь обосрал уже Путин, за что благодарные российские ГДЛБ Путина хотят теперь скинуть, всячески помогая в этом пиндосам…

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