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Таинственные пещеры зороастрийцев на берегу Дона

18:58. 22 января 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм проекта «Психоистория»

Загадочная пещера-храм открылась на берегу Дона несколько лет назад и до сих пор стоит неизученная. Академические учёные и местные чиновники не проявили к ней никакого интереса. Историк Николай Сапелкин спустился в пещеру, чтобы на месте выяснить, какую историческую ценность представляет собой это сооружение и в каком состоянии сейчас находится. Уникальная историческая концепция. Уникальные кадры, демонстрируются впервые.

Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Куда ведут корни дохристианской Руси? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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