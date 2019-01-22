Таинственные пещеры зороастрийцев на берегу Дона

Концептуал СМИ Фильм проекта «Психоистория»

Загадочная пещера-храм открылась на берегу Дона несколько лет назад и до сих пор стоит неизученная. Академические учёные и местные чиновники не проявили к ней никакого интереса. Историк Николай Сапелкин спустился в пещеру, чтобы на месте выяснить, какую историческую ценность представляет собой это сооружение и в каком состоянии сейчас находится. Уникальная историческая концепция. Уникальные кадры, демонстрируются впервые.



Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Куда ведут корни дохристианской Руси? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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