Главная » Невероятное в мире, Экономика

Состояние 26 миллиардеров сопоставимо с доходом 3,8 млрд бедняков

08:23. 22 января 2019 Просмотров - 243 4 коммент. Опубликовал:
За последние 10 лет практически вдвое увеличилось число миллиардеров – сейчас их более 2200 человек в мире.

Их состояние возрастало на $2,5 млрд ежедневно. Такие данные приводит международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

Согласно проведенному исследованию, активы миллиардеров составили $900 млрд. В 2017 и 2018 каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, пишет Sputnik Kazakhstan.

К примеру, состояние владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд, 1% всех его богатств сравним с бюджетом здравоохранения Эфиопии, чьё население составляет 105 млн человек. Сравнив результаты исследования, в организации пришли к выводу, что состояние 26 миллиардеров равно общему доходу 3,8 млрд человек, живущих за чертой бедности.

Отметим, что, согласно исследованию, бедными людьми считаются те, кто в день зарабатывает 1,7 евро. В 2015 году, как сообщается в докладе, в условиях нищеты проживало 736 млн человек, наиболее уязвимыми в этом сословии считаются девочки и женщины.

В среднем мужчины имеют на 50% больше активов, чем слабая половина человечества.

***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: доллар, капитал, статистика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
...как вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики России? — ...калорийность сегодняшнего прожиточного минимума сопоставима с калорийностью пайка,... России: «Рай для миллиардеров и ад для остальных...обложения доходов. Установите, что человек с доходами в ...
Финансовый геноцид Кудрина
... сальдо счёта инвестиционных доходов от уплаты процентов ...стран по количеству долларовых миллиардеров, а Москва с... в условиях аварийного состояния инфраструктурных отраслей и ... рефинансирования Банка России сопоставима с рентабельностью российской ...
Население России: шокирующая статистика
.... В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным капиталом в ...), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет...строю только 3. По состоянию на ноябрь 2009 года Военно...России и по своему значению сопоставимо с отменой графы "национальность...
Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года.
... - богатели: число долларовых миллиардеров в России только прирастало. Так... 100 россиян с совокупным состоянием более $410 млрд. ... (10% доходов страны) приходится на олигархов - миллиардеров из списка ...1 трлн. Эта цифра сопоставима с общей стоимостью всех ...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
...уже вполне сопоставимы с европейскими, в отличие от доходов, как...честным в оценках текущего состояния дел и грядущих перспектив...Москва в его нынешнем состоянии соответствует статусу столицы великой... гламура. По количеству миллиардеров столица страны с отнюдь...
Заговор против человечества. XXI век (Часть II)
...плутократов и делал их миллиардерами. Каждый британский монарх...первых, приносят колоссальные суммы доходов; во-вторых, окончательно...мозг оказывается не в состоянии осмыслить информацию. Наука ...млрд долларов — сумма, сопоставимая с государственным бюджетом. Но...

4 коммент.»

  • 55 15
    BFG 22 января 2019 в 8:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Во. А в голову вдаренный Степаныч проповедует, что бегущие к нам миллионеры-артисты из Франции являются показателем что у нас все отлично.

    Ответить
  • 136 96
    ALFA2012 22 января 2019 в 10:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “слабая половина человечества” Может просто более честная половина? У которых совесть есть, чтоб окружающих не грабить.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>