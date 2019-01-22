Состояние 26 миллиардеров сопоставимо с доходом 3,8 млрд бедняков
08:23. 22 января 2019 Просмотров - 243 4 коммент. Опубликовал: brahman
За последние 10 лет практически вдвое увеличилось число миллиардеров – сейчас их более 2200 человек в мире.
***
Источник.
.
Их состояние возрастало на $2,5 млрд ежедневно. Такие данные приводит международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.
Согласно проведенному исследованию, активы миллиардеров составили $900 млрд. В 2017 и 2018 каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, пишет Sputnik Kazakhstan.
К примеру, состояние владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд, 1% всех его богатств сравним с бюджетом здравоохранения Эфиопии, чьё население составляет 105 млн человек. Сравнив результаты исследования, в организации пришли к выводу, что состояние 26 миллиардеров равно общему доходу 3,8 млрд человек, живущих за чертой бедности.
Отметим, что, согласно исследованию, бедными людьми считаются те, кто в день зарабатывает 1,7 евро. В 2015 году, как сообщается в докладе, в условиях нищеты проживало 736 млн человек, наиболее уязвимыми в этом сословии считаются девочки и женщины.
В среднем мужчины имеют на 50% больше активов, чем слабая половина человечества.
***
Источник.
.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Во. А в голову вдаренный Степаныч проповедует, что бегущие к нам миллионеры-артисты из Франции являются показателем что у нас все отлично.
loading...
Подожди чуть чуть. Он начнет проводить канонизацию медвепута.
loading...
“слабая половина человечества” Может просто более честная половина? У которых совесть есть, чтоб окружающих не грабить.
loading...
Вот не надо разводить феминистическую пропаганду!