Состояние 26 миллиардеров сопоставимо с доходом 3,8 млрд бедняков

За последние 10 лет практически вдвое увеличилось число миллиардеров – сейчас их более 2200 человек в мире.

Их состояние возрастало на $2,5 млрд ежедневно. Такие данные приводит международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

$900 млрд . В 2017 и 2018 каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, пишет Согласно проведенному исследованию, активы миллиардеров составили. В 2017 и 2018 каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, пишет Sputnik Kazakhstan



Джеффа Безоса выросло до $112 млрд, 1% всех его богатств сравним с бюджетом здравоохранения Эфиопии, чьё население составляет 105 млн человек. Сравнив результаты исследования, в организации пришли к выводу, что состояние 26 миллиардеров равно общему доходу 3,8 млрд человек , живущих за чертой бедности.



К примеру, состояние владельца компании Amazon вырословсех его богатств сравним с бюджетом здравоохранения Эфиопии, чьё население составляетСравнив результаты исследования, в организации пришли к выводу, что состояниеравно общему доходу, живущих за чертой бедности. Отметим, что, согласно исследованию, бедными людьми считаются те, кто в день зарабатывает 1,7 евро. В 2015 году, как сообщается в докладе, в условиях нищеты проживало 736 млн человек , наиболее уязвимыми в этом сословии считаются девочки и женщины.



В среднем мужчины имеют на 50% больше активов, чем слабая половина человечества.

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Источник: ss69100.livejournal.com