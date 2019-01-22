Русские наступают!

Источник: ria.ru

ЦРУ рассекретило архивы холодной войны.



Обнародованы рассекреченные архивные документы семидесятидвухлетней давности — краткие сводки донесений американской разведки, которые ложились на стол президенту Гарри Трумэну. С полуслепых от времени машинописных страниц веет «холодным ветром перемен» — вчерашние союзники в войне, США и СССР, разгромив общего врага, начинают отдаляться друг от друга. И разрыв между ними все увеличивается.

«Какие-то русские»

Первая запись в самой первой сводке для президента датирована 15 февраля 1946 года.

«Из посольства в Париже сообщают, что предполагаемые секретные соглашения между США и СССР, достигнутые в Ялте и Тегеране, были выставлены на продажу в Париже агентами «каких-то русских» из Швейцарии. Французские и швейцарские газеты рассматривают возможность их публикации».

Президент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945

Центрального разведывательного управления тогда ещё не существовало, его создали полтора года спустя, в сентябре 1947-го. Но Гарри Трумэн уже распустил главный разведорган военного времени — Управление стратегических служб — и через полгода сформировал Центральную разведывательную группу (CIG), объединившую полтора десятка военных и гражданских разведслужб, которые действовали автономно и зачастую без координации друг с другом.

Президент обязал руководство CIG ежедневно предоставлять ему сводки важнейших донесений.

Как поясняет официальный сайт ЦРУ, глава Белого дома был «недоволен отсутствием скоординированного метода информирования президента» и хотел получать обобщенную информацию из единого источника.

Двадцать первых сводок на 86 страницах выложены на сайте ЦРУ. Сообщение о «каких-то русских», продающих ялтинские и тегеранские секреты западноевропейским газетам, поясняется: речь шла о соглашениях, которые действительно могли вызвать немалый общественный интерес.

Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 15 февраля 1946 года, в которой говорится о предложениях «каких-то русских» продать секретные документы Ялтинской и Тегеранской конференций.

Например, о предоставлении Советскому Союзу кредита США в размере десяти миллиардов долларов в обмен на поддержку американских предложений по содействию мировой торговле, справедливому распределению сырья и регулированию международной валюты.

А в Ялте представитель президента США Гарри Гопкинс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали соглашение о том, что Вашингтон принимает советское требование о свободном доступе в Средиземное море в обмен на признание советской стороной абсолютной независимости Австрии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Югославии. Кроме того, в сообщении разведки упоминаются договоренности об использовании Советским Союзом труда немецких военнопленных и германских технологий, об отношениях с Сирией, Ливией, Ираком…

В дальнейшем информация о предполагаемой утечке не получила ни подтверждения, ни опровержения. Так и осталось неясным, кто и кому продал тогда секретные сведения, и продал ли вообще. Непонятно также, о каких таких «русских» идет речь — эмигрантах, перебежчиках, провокаторах? О публикации в западных СМИ секретных материалов тоже ничего не известно. Словом, «дохлая кошка» вброшена. Однако само по себе сообщение весьма характерно, оно определило всю дальнейшую тематику сводок разведки. Теперь о «происках СССР» президенту докладывают каждый день, кроме воскресенья.

«Советское проникновение продолжается»

В феврале 1946-го американская разведка начинает пристально следить за действиями Советского Союза в Центральной и Восточной Европе. Гиперинфляцию венгерской национальной валюты, пенгё, CIG немедленно связывает с вмешательством Москвы.

Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 18 февраля 1946 года, в которой говорится о том, что СССР захватывает экономику Венгрии.

«Инфляция в Венгрии сейчас растет очень быстро. За прошедшую неделю американский доллар подорожал с 800 тысяч до более 1,8 миллиона пенгё, цены увеличились более чем в два раза, а валюта в обороте теперь составляет более двух триллионов пенгё. Аналитики прогнозируют неизбежную потерю всей валютной стоимости венгерских активов. Тем временем советское проникновение продолжается: Венгерский экономический совет решил передать СССР все доли в компаниях, добывающих бокситы, которые, по мнению Советов, принадлежали Германии. Это 35 процентов всех ресурсов бокситов в Венгрии», — сообщают президенту 18 февраля.

Попытки Советского Союза упорядочить денежное обращение в стране также вызывают подозрение.

Двадцать седьмого февраля CIG информирует Трумэна о том, что председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии Климент Ворошилов запретил венгерскому правительству печатать дополнительные миллионы пенгё во избежание усугубления инфляции. Венгерское правительство предупредило, что рабочие на заводах останутся без зарплаты, и это вызовет волнения.

«Пока я здесь, революции не будет», — с присущей ему самонадеянностью ответил Ворошилов.

Пройдет всего полгода, и в августе пенгё сменит форинт. Сегодня это одна из свободно конвертируемых европейских валют. Введение форинта помогло преодолеть гиперинфляцию и стабилизировать венгерский финансовый рынок.

Денежную реформу тогда провела Венгерская коммунистическая партия, которую, безусловно, поддерживал СССР.

Недоверие возрастает

В сводке от 4 марта приводится донесение о том, что коммерческому авиарейсу США отказано в промежуточной посадке в Будапеште, ни один самолет не может приземлиться на венгерский аэродром без разрешения советского командования. Не только ситуация в Венгрии, но и развитие событий в Польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии вызывают все большую тревогу у американских разведчиков.

Отдельный пункт сводки от 27 февраля посвящен полному советскому контролю над военной и гражданской авиацией Польши.

«Источники в Варшаве сообщают, что польскими ВВС командует советский генерал Полынин. Все ключевые сотрудники польских ВВС — из СССР, и они полностью контролируют все учебные и эксплуатационные подразделения. Польскому летчику не разрешается летать без советского пилота на борту. Точно так же самолеты ныне национализированной польской авиакомпании управляются польскими экипажами, но обязательно под надзором советских офицеров. Польский маршал Зелеский объяснил это отсутствием обученного польского персонала, но военный атташе США указывает, что многие опытные бывшие офицеры ВВС теперь изгнаны из вооруженных сил из-за их приверженности бывшему правительству», — говорится в сообщении.

В той же сводке подробно анализируются предстоящие всеобщие выборы в Польше. В целом соглашаясь с доводом советской стороны о том, что «голодные люди не могут голосовать разумно», а потому с выборами лучше повременить, разведчики предостерегают, что Советы наверняка постараются использовать отсрочку в своих целях. В сообщении от 28 февраля высказывается подозрение, что Москва может постараться нарочно усугубить экономическую ситуацию в Польше, чтобы усилить влияние на страну.

Американцы опасаются советского влияния не только в странах будущего Восточного блока, но и в Австрии, Италии и даже Франции.

«Французский министр продовольствия строго конфиденциально проинформировал консула США в Лионе о том, что СССР предложил Франции 200 тысяч тонн пшеницы «с почти немедленной доставкой» из стратегических запасов, созданных на советско-иранской границе. Министр считает, что цель предложения политическая и что его принятие может привести к тому, что коммунисты получат важные преимущества на предстоящих выборах», — указывается в сводке от 25 февраля.

Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 25 февраля 1946 года, в которой говорится о том, что СССР предлагает продовольственную помощь Франции.

В СССР разруха, послевоенное восстановление ещё только начинается. Население голодает, продукты выдают по карточкам. В таких тяжелейших условиях Кремль предлагает хлеб Франции, на территории которой нет советских войск. Вашингтон усматривает в этом очередные «происки Советов». Градус недоверия поднимается все выше.

Идет война холодная

Именно в тот период, когда на стол к Гарри Трумэну ежедневно ложились эти обобщенные сводки донесений американской разведки, и началась холодная война. Двадцать второго февраля посол США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон сообщение, известное как «длинная телеграмма». Это действительно была телеграмма под номером 511 в восемь тысяч слов. Кеннан обстоятельно обрисовал угрозы, исходящие от Советского Союза, и предложил перейти от «рузвельтовских» ожиданий партнерства к политике сдерживания Советов.

В донесениях разведки об этом упоминается вскользь и лишь на третий день. О знаменитой Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 5 марта 1946 года и считающейся объявлением холодной войны, в сводках ни слова.

Однако и содержание, и тон донесений американской разведки не оставляют сомнений: в Москве видят уже не союзника в отгремевшей войне, а нового глобального врага — коварного и опасного.

«Источники в Москве сообщают, что советские научно-исследовательские институты используют труд немецких ученых под надзором советских чиновников. Приводится конкретный пример: 20 советских инженеров, переодетых в военную форму, отправлены в Берлин, чтобы руководить 200 германскими учеными и инженерами, работающими над коммуникационными проектами», — говорится в сводке от 1 марта.

Москва «подбирает под себя» германские нефтяные активы в Австрии и пытается взять под контроль Дунай на всем его течении. Много сообщений о том, что советские войска не спешат покидать Иран. Разведчики констатируют формирование коммунистического режима в Северной Корее и информируют о претензиях советской стороны на четверть всего оставшегося у Японии военного и гражданского морских флотов. Высказывают опасение, что, продлив пакт о ненападении с Афганистаном, Советы навяжут Кабулу дополнительные условия.

«Империя зла»

В общем негативном потоке звучат и другие, более трезвые и дружелюбные нотки.В сводке от 23 февраля американский посол в Лондоне Джон Уайнант сообщает: «В МИД Британии сложилось «общее впечатление» о том, что СССР не желает большой войны в обозримом будущем, но хочет подготовить себя и свой народ к тому, что ему могут навязать войну».

Но это единичный пример. В целом же СССР предстает как «империя зла», где подавлены свободы, пресса находится под гнетом цензуры, и перемещенные лица из Советского Союза всеми силами стремятся остаться на Западе, лишь бы не возвращаться на родину.

«Источник в третьей армии США сообщает, что из примерно трех тысяч советских граждан, находящихся в американской зоне Германии, около 1800 человек, согласно Ялтинскому соглашению, подлежат насильственной репатриации.

Американские военные власти опасаются в связи с этим многочисленных самоубийств и попыток самоубийств», — говорится в обзоре от 25 февраля.

Все больше упреков в адрес советской прессы.

Так, 1 марта разведка докладывает, что ТАСС «исказил факты и назвал грубой судебной ошибкой» оправдание военным судом армии США американского солдата, обвиненного в убийстве в поезде в Австрии советского офицера.

Подпись: Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 1 марта 1946 года, в которой говорится о том, что советские СМИ исказили материалы суда над американским военнослужащим, убившим советского солдата.

А 7 марта в сводке содержится сообщение о том, что советские власти пытаются контролировать работу американских корреспондентов в Москве. Столкновение идеологий выливается в то, что сегодня назвали бы медиавойнами.

Только что выйдя из самой страшной в истории человечества войны, страны-победители втягиваются в новую — без выстрелов и взрывов. Так 72 года назад начиналась холодная война.

Автор: Владимир Ардаев

Источник: nstarikov.ru