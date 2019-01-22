РПЦ – враг Русского народа
17:10. 22 января 2019 Просмотров - 436 12 коммент. Опубликовал: Слава
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Социальное оружие.
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Вот что сказал раввин Филиппшан:
“Христианство есть не что иное, как менее развитый вид еврейства, созданный для того, чтобы возвышенную метафизику евреев сделать доступной язычникам, а потому, где миссия христианства исполнена, там она должна возвратиться в еврейство”.
Главная цель крещения – заполучить очередного раба. Всё это также наглядно иллюстрируют цитаты из Нового Завета:
«…но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить ему». (Откровение, гл. 22, ст. 3)
Некоторые, по своему неведению, говорят, что Иисус послан, как Спаситель ко всем народам мира. Но это не так и сам Иисус говорил своим ученикам так:
«Он же сказал в ответ: «Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева»» (Мф. гл.15. ст. 24).
***
И не нужно наш народ ставить под знамена Иисуса Христа – он Мессия и только для народа Израиля!
Слова в библии:
Вино в Библии упоминается 450 раз.
Слова крестить, крестившись, крестишь, крестит – 77 раз.
Жертва – 1279
Деньги (золото, серебро, богатство) – 1284
Рабство (раб, слуга и т.п.) – 2288
Грехи (грех, блуд, соблазн и т.п.) – 1339
Смерть (убийство, гнев, страх, смерть, кровь и т.п.) – 6954
Стремление – 15
Трудолюбие – 2
Удача – 1
Семья – 1
Развитие – 0
Счастье – 0
Кстати, в Библии упоминаний о евреях и Израиле – 8357, а о Православии, славянах и Руси – ни разу…
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Ну если это сказал раввин Филиппшан, то, конечно, не верить нельзя. Для вас что, его слова – истина в последней инстанции? А вам не приходит в голову, что он выступает как провокатор?
А то, что иудеи распяли Христа, о чём говорит? Об их особой благодарности Ему и признании Его своим мессией? Евреи ждут прихода своего машиаха – антихриста, который, как они верят, даст им власть над миром.
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Он был ПОСЛАН именно к погибшим овцам дома израилева… Он должен был дать им дух, чтобы через него у них возродилась совесть… Раввины об этом пронюхали, состряпали дельце и его распяли… Если вкратце… И Христос сам не создавал христианство… Христианство по сути – “павлианство”. Иудей Савл, принявший при крещении имя Павел, исказил все высказывания Христоса, соединил иудаизм с назареанством и выдал это всё за христианство. Cравни, то, что проповедовал Иисус в Галилее, в Иудее, и то, что написано в Библии – это не одно и то же. Хотя там взяты многие фразы из его высказываний.
Иисус говорил: «Всякий, кто не против вас, тот за вас».
А Павел говорил: Всякий кто не с нами – тот против нас».
Иисус говорил: «Благослови и прости врага своего».
А Павел говорил: «Всякого, не принявшего тебя, убей»… и т.д.
Многие приходят и говорят: «Мы христиане, мы принесли вам слово божие». Так, конкретно, они христиане или павлиане?
***
Ты не ходишь в церковь?
- Нет.
- Почему?
- Нормальный, психически здоровый человек, уважающий себя и свой народ туда не ходит.
- А куда ты ходишь?
- На Капище.
- Зачем?
- Отцам РОДным поклонится, да Предкам своим.
- А в церкви им поклонится нельзя?
- Нельзя.
- Почему?
- У меня в израиле нет Предков.
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У меня в Израиле нет предков…
Блеск!
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А погибшие овцы ?
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Заголовок продиктовали вот эти персонажи в смешных шляпах?
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Россия стоит на пороге благоустройства жизни для русских.
Видимо у какого нибудь “чубайса” нефть урезали.
Обычно визг стоит в подобных случаях.
Сейчас будут лекции, что русские это монголотатары и прочее.
Потом узнаем.
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Паразитизм единственная практика церкви высасывающая всю кровь всю любовь всю надежду своим идеалалом немощи и святости человека , путустороннее как воля и отрицания всякой
реальности бытия!
К рест знак принадлежности к самому подземному заговору -
- заговору против красоты ,здоровья , удачливости, смелости духа
против самой жизни !
Я называю х р и с т и а н с т в о единственным проклятием , единой
великой порчей , единым инстинктом мести природы – я называю
его единым позорным пятном человечествп !
Ф НИЦШЕ
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С врагом русских разобрались. Так все бастро и понятно.
То есть враг русских это русская церковь и их бог.
Теперь надо сделать фильм кто друг русских.
При Ленине большевики ( нерусские паразиты ) выкапывали могилы,
и показывали русским, что там лежит гниющий труп, и зря они туда ходят.
И дествительно, надо всех выкопать и отдать землю крестьянам, фабрики рабочим, а деньги евреям.
И они скажут, кто хорошо работал, и тому дадут поесть.
Так будет все понятно и справедливо.
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Друзья русских – это олигархи определённой национальности. Это ж и так понятно)
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… Здравия Вам …
Так-называемый “закон-божий”,
Это “Инструмент” поРАБощения народа,
Ради правления(ГЛУМЛЕНИЯ над ним) им -
Кучки(смердящИХ…)УГНЕТАТЕЛЕЙ = СБРОДА!
Религитя(ВСЕ конфессии) – это Метод поРАБощения!
И то,что ЭТО ТАК – Нет ни у кого сомнения!
Пора от религиозного ИГА – миро Освобождать!
Пора религию – ПОВСЕМЕСТНО – от государств(а) ОТДЕЛЯТЬ!
Пора,ПОЖИРАНИЕ религией бюджет(ов)а – Прекращать!
* ПОРА “ХОМУТ” веры в НЕ существующего “бога”,
Со ВСЕГО Мира,с КАЖДОЙ страны – снимать!!!
* ПОРА Мир,от Оккупанта = от религии – Освобождать!!!\
““““““““““““““““““
~~~ ОПАСНОСТЬ – №-1 – РЕЛИГИЯ! ~~~
_Для чего РЕЛИГИЕЙ – сознания “НАСИЛУЮТ”?
Да ПОТОМУ,что “ею” – Оккупацию России ПЛАНируют!
Сначала ВСЕХ “окормить” – а уж ПОТОМ – поРАБотить!
ЦЕЛЬ:Россию – в РЕЛИГИОЗНУЮ зону превратить!
и в эТОЙ зоне – ВС[ех]Ё – религии ПОДЧИНИТЬ!
_БЕЗПОЩАДНЫЕ слова правды – Пора сказать,
О том,что ОТ религии – ПОРА Россию Спасать!
Ведь ПОСРЕДСТВОМ релiгii – Россию СТАЛИ ПО`РАБ`ОЩАТЬ!
Религия ЭТО ВИРУС – который в России СТАЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ,
Чтобы ВНУШАЯ религию – ею страну Оккупировать!
_Россию нельзя[ПОКА...]- завоевать и победить!
Но…МОЖНО,если УМЕЛО – в страну религию ВНЕДРИТЬ…
Однако ПРО “ЭТО” – нельзя НЫНЕ – в России говорить!
“ОНИ”…ПОСРЕДСТВОМ релiгii – НАЧАЛИ подчинять СЕБЕ власть…
НЫНЕ во власти в РФ – МАССА ЧУЖ`ИХ – это ИХняя “МАСТЬ”…
_Пора,ПОРА ВСЮДУ – о чём Говорить?
Да О ТОМ,что именно РЕЛИГИЯ – Мешает жить!
Именно РЕЛИГИЕЙ – бюджет усиленно ПОЖИРАЕТ,СЯ!
И из-за неё – ВСЁ социальное – ВЕЗДЕ сокращается!
Главным ПОЖИРАТЕЛЕМ бюджета – РЕЛИГИЯ является!
_Религия НЕ является благом – она – является ИГОМ!
Для ЗОМБИровния СТРОЯТ – разные Т.Н.”храмы”!
Эти “храмы” НУЖНЫ – чтобы ПО`РАБ`ОЩАТЬ умы !!!
Древнейшим ПО`РАБ`ОТИТЕЛЕМ – религия ЯВЛЯЕТСЯ!
И ныне ею Россия[i СНГ] – повсеместно ПО`РАБ`ОЩАЕТСЯ!
_Россию ПОРА – от религии Освобождать!
ПОРА религию ОПЯТЬ – от государств,а Отделять!
Нужно Россию[i СНГ] – от религи(й)и СПАСАТЬ!
Религия – Врагом Развития является!
Прогресс – религи[ями]ей РАЗРУШАЕТся!!!
““““““““““““““““`[42-7]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 22-1-19.
P.S. Но…ГОВОРЯТ…что Сам Vova,n -
—> “вдруг” НАЧАЛ то Осознавать,КАК его Умело…
на протяжении МНОГИХ лет…ВНЕДРЁННЫЙ ЧУЖ`ИМИ…
“патрiарх” гундяй…(с)МОГ для того Использовать,
ЧТОБЫ…Россию,ПОСРЕДСТВОМ религии(РПЦ…)-
ИЗНУТРИ,очччень Успешно РАЗРУША[разграбля]ТЬ!!!
[Умного Vovу-Чекиста - ПОП сумел ПЕРЕИГРАТЬ...]
—> НО…вроде Вова Понял И…Будет гундяя Менять!