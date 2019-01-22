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РПЦ – враг Русского народа

17:10. 22 января 2019 Просмотров - 436 12 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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12 коммент.»

  • 558 518
    Хан_Уман 22 января 2019 в 17:19 Ссылка Пометить
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    Социальное оружие.

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  • 16868 14580
    Вячеслав 22 января 2019 в 17:41 Ссылка Пометить
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    Вот что сказал раввин Филиппшан:
    “Христианство есть не что иное, как менее развитый вид еврейства, созданный для того, чтобы возвышенную метафизику евреев сделать доступной язычникам, а потому, где миссия христианства исполнена, там она должна возвратиться в еврейство”.

    Главная цель крещения – заполучить очередного раба. Всё это также наглядно иллюстрируют цитаты из Нового Завета:
    «…но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить ему». (Откровение, гл. 22, ст. 3)

    Некоторые, по своему неведению, говорят, что Иисус послан, как Спаситель ко всем народам мира. Но это не так и сам Иисус говорил своим ученикам так:
    «Он же сказал в ответ: «Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева»» (Мф. гл.15. ст. 24).
    ***
    И не нужно наш народ ставить под знамена Иисуса Христа – он Мессия и только для народа Израиля!

    Слова в библии:
    Вино в Библии упоминается 450 раз.
    Слова крестить, крестившись, крестишь, крестит – 77 раз.
    Жертва – 1279
    Деньги (золото, серебро, богатство) – 1284
    Рабство (раб, слуга и т.п.) – 2288
    Грехи (грех, блуд, соблазн и т.п.) – 1339
    Смерть (убийство, гнев, страх, смерть, кровь и т.п.) – 6954
    Стремление – 15
    Трудолюбие – 2
    Удача – 1
    Семья – 1
    Развитие – 0
    Счастье – 0
    Кстати, в Библии упоминаний о евреях и Израиле – 8357, а о Православии, славянах и Руси – ни разу…

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    • 1562 1390
      Лариса Петрова Вячеслав 22 января 2019 в 18:29 Ссылка Пометить
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      Ну если это сказал раввин Филиппшан, то, конечно, не верить нельзя. Для вас что, его слова – истина в последней инстанции? А вам не приходит в голову, что он выступает как провокатор?

      А то, что иудеи распяли Христа, о чём говорит? Об их особой благодарности Ему и признании Его своим мессией? Евреи ждут прихода своего машиаха – антихриста, который, как они верят, даст им власть над миром.

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      • 16874 14586
        Вячеслав Лариса Петрова 22 января 2019 в 18:46 Ссылка Пометить
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        Он был ПОСЛАН именно к погибшим овцам дома израилева… Он должен был дать им дух, чтобы через него у них возродилась совесть… Раввины об этом пронюхали, состряпали дельце и его распяли… Если вкратце… И Христос сам не создавал христианство… Христианство по сути – “павлианство”. Иудей Савл, принявший при крещении имя Павел, исказил все высказывания Христоса, соединил иудаизм с назареанством и выдал это всё за христианство. Cравни, то, что проповедовал Иисус в Галилее, в Иудее, и то, что написано в Библии – это не одно и то же. Хотя там взяты многие фразы из его высказываний.
        Иисус говорил: «Всякий, кто не против вас, тот за вас».
        А Павел говорил: Всякий кто не с нами – тот против нас».
        Иисус говорил: «Благослови и прости врага своего».
        А Павел говорил: «Всякого, не принявшего тебя, убей»… и т.д.
        Многие приходят и говорят: «Мы христиане, мы принесли вам слово божие». Так, конкретно, они христиане или павлиане?
        ***
        Ты не ходишь в церковь?
        - Нет.
        - Почему?
        - Нормальный, психически здоровый человек, уважающий себя и свой народ туда не ходит.
        - А куда ты ходишь?
        - На Капище.
        - Зачем?
        - Отцам РОДным поклонится, да Предкам своим.
        - А в церкви им поклонится нельзя?
        - Нельзя.
        - Почему?
        - У меня в израиле нет Предков.

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    Лариса Петрова 22 января 2019 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Заголовок продиктовали вот эти персонажи в смешных шляпах?

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    • 56 44
      чужой Лариса Петрова 22 января 2019 в 18:29 Ссылка Пометить
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      Россия стоит на пороге благоустройства жизни для русских.
      Видимо у какого нибудь “чубайса” нефть урезали.
      Обычно визг стоит в подобных случаях.
      Сейчас будут лекции, что русские это монголотатары и прочее.
      Потом узнаем.

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  • 6 0
    валерий 22 января 2019 в 17:46 Ссылка Пометить
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    Паразитизм единственная практика церкви высасывающая всю кровь всю любовь всю надежду своим идеалалом немощи и святости человека , путустороннее как воля и отрицания всякой
    реальности бытия!
    К рест знак принадлежности к самому подземному заговору -
    - заговору против красоты ,здоровья , удачливости, смелости духа
    против самой жизни !
    Я называю х р и с т и а н с т в о единственным проклятием , единой
    великой порчей , единым инстинктом мести природы – я называю
    его единым позорным пятном человечествп !

    Ф НИЦШЕ

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  • 55 43
    чужой 22 января 2019 в 17:49 Ссылка Пометить
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    С врагом русских разобрались. Так все бастро и понятно.
    То есть враг русских это русская церковь и их бог.
    Теперь надо сделать фильм кто друг русских.
    При Ленине большевики ( нерусские паразиты ) выкапывали могилы,
    и показывали русским, что там лежит гниющий труп, и зря они туда ходят.
    И дествительно, надо всех выкопать и отдать землю крестьянам, фабрики рабочим, а деньги евреям.
    И они скажут, кто хорошо работал, и тому дадут поесть.
    Так будет все понятно и справедливо.

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  • 1170 756
    Valeriy Bondarik 22 января 2019 в 19:07 Ссылка Пометить
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    … Здравия Вам …

    Так-называемый “закон-божий”,
    Это “Инструмент” поРАБощения народа,
    Ради правления(ГЛУМЛЕНИЯ над ним) им -
    Кучки(смердящИХ…)УГНЕТАТЕЛЕЙ = СБРОДА!
    Религитя(ВСЕ конфессии) – это Метод поРАБощения!
    И то,что ЭТО ТАК – Нет ни у кого сомнения!
    Пора от религиозного ИГА – миро Освобождать!
    Пора религию – ПОВСЕМЕСТНО – от государств(а) ОТДЕЛЯТЬ!
    Пора,ПОЖИРАНИЕ религией бюджет(ов)а – Прекращать!
    * ПОРА “ХОМУТ” веры в НЕ существующего “бога”,
    Со ВСЕГО Мира,с КАЖДОЙ страны – снимать!!!
    * ПОРА Мир,от Оккупанта = от религии – Освобождать!!!\
    ““““““““““““““““““
    ~~~ ОПАСНОСТЬ – №-1 – РЕЛИГИЯ! ~~~

    _Для чего РЕЛИГИЕЙ – сознания “НАСИЛУЮТ”?
    Да ПОТОМУ,что “ею” – Оккупацию России ПЛАНируют!
    Сначала ВСЕХ “окормить” – а уж ПОТОМ – поРАБотить!
    ЦЕЛЬ:Россию – в РЕЛИГИОЗНУЮ зону превратить!
    и в эТОЙ зоне – ВС[ех]Ё – религии ПОДЧИНИТЬ!

    _БЕЗПОЩАДНЫЕ слова правды – Пора сказать,
    О том,что ОТ религии – ПОРА Россию Спасать!
    Ведь ПОСРЕДСТВОМ релiгii – Россию СТАЛИ ПО`РАБ`ОЩАТЬ!
    Религия ЭТО ВИРУС – который в России СТАЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ,
    Чтобы ВНУШАЯ религию – ею страну Оккупировать!

    _Россию нельзя[ПОКА...]- завоевать и победить!
    Но…МОЖНО,если УМЕЛО – в страну религию ВНЕДРИТЬ…
    Однако ПРО “ЭТО” – нельзя НЫНЕ – в России говорить!
    “ОНИ”…ПОСРЕДСТВОМ релiгii – НАЧАЛИ подчинять СЕБЕ власть…
    НЫНЕ во власти в РФ – МАССА ЧУЖ`ИХ – это ИХняя “МАСТЬ”…

    _Пора,ПОРА ВСЮДУ – о чём Говорить?
    Да О ТОМ,что именно РЕЛИГИЯ – Мешает жить!
    Именно РЕЛИГИЕЙ – бюджет усиленно ПОЖИРАЕТ,СЯ!
    И из-за неё – ВСЁ социальное – ВЕЗДЕ сокращается!
    Главным ПОЖИРАТЕЛЕМ бюджета – РЕЛИГИЯ является!

    _Религия НЕ является благом – она – является ИГОМ!
    Для ЗОМБИровния СТРОЯТ – разные Т.Н.”храмы”!
    Эти “храмы” НУЖНЫ – чтобы ПО`РАБ`ОЩАТЬ умы !!!
    Древнейшим ПО`РАБ`ОТИТЕЛЕМ – религия ЯВЛЯЕТСЯ!
    И ныне ею Россия[i СНГ] – повсеместно ПО`РАБ`ОЩАЕТСЯ!

    _Россию ПОРА – от религии Освобождать!
    ПОРА религию ОПЯТЬ – от государств,а Отделять!
    Нужно Россию[i СНГ] – от религи(й)и СПАСАТЬ!
    Религия – Врагом Развития является!
    Прогресс – религи[ями]ей РАЗРУШАЕТся!!!
    ““““““““““““““““`[42-7]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 22-1-19.

    P.S. Но…ГОВОРЯТ…что Сам Vova,n -
    —> “вдруг” НАЧАЛ то Осознавать,КАК его Умело…
    на протяжении МНОГИХ лет…ВНЕДРЁННЫЙ ЧУЖ`ИМИ…
    “патрiарх” гундяй…(с)МОГ для того Использовать,
    ЧТОБЫ…Россию,ПОСРЕДСТВОМ религии(РПЦ…)-
    ИЗНУТРИ,очччень Успешно РАЗРУША[разграбля]ТЬ!!!
    [Умного Vovу-Чекиста - ПОП сумел ПЕРЕИГРАТЬ...]
    —> НО…вроде Вова Понял И…Будет гундяя Менять!

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