Путин и Абэ высказались о судьбе Курил (ФОТО, ВИДЕО)
19:04. 22 января 2019 Просмотров - 78 4 коммент. Опубликовал: brahman
Участники переговоров условились продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям — об этом было заявлено во время пресс-подхода президента России и премьер-министра Японии.
Также Путин и Абэ решили продолжить работу над заключением мирного договора.
По словам российского президента, итоговое решение должно полностью устраивать как российский, так и японский народ.
Источник: rusvesna.su
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Вот именно. Если Япония перейдет в разряд не врагов,
то это будет нечто невообразимое и для США и для развития Дальнего востока.
А то разинули фантазии, что Путин продаст острова и там будет база США.
Украдины им мало.
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Дети много лет ездят и живут в японских семьях, а в русских семьях гостят японские дети. И города побратимы есть ещё с советских времён.
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“совместной” Ну вот и всё. Не продаст. Подарит.
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За определённую плату. И не все Курилы, а два маленьких островка.