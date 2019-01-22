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Путин и Абэ высказались о судьбе Курил (ФОТО, ВИДЕО)

19:04. 22 января 2019 Просмотров - 78 4 коммент. Опубликовал:
МОЛНИЯ: Путин и Абэ высказались о судьбе Курил (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Участники переговоров условились продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям — об этом было заявлено во время пресс-подхода президента России и премьер-министра Японии.

Также Путин и Абэ решили продолжить работу над заключением мирного договора.

По словам российского президента, итоговое решение должно полностью устраивать как российский, так и японский народ.

МОЛНИЯ: Путин и Абэ высказались о судьбе Курил (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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4 коммент.»

  • 62 46
    чужой 22 января 2019 в 19:13 Ссылка Пометить
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    Вот именно. Если Япония перейдет в разряд не врагов,
    то это будет нечто невообразимое и для США и для развития Дальнего востока.
    А то разинули фантазии, что Путин продаст острова и там будет база США.
    Украдины им мало.

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    • 2358 566
      Слава чужой 22 января 2019 в 19:25 Ссылка Пометить
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      Дети много лет ездят и живут в японских семьях, а в русских семьях гостят японские дети. И города побратимы есть ещё с советских времён.

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  • 290 198
    groks 22 января 2019 в 19:15 Ссылка Пометить
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    “совместной” Ну вот и всё. Не продаст. Подарит.

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