Путин и Абэ высказались о судьбе Курил (ФОТО, ВИДЕО)

Участники переговоров условились продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям — об этом было заявлено во время пресс-подхода президента России и премьер-министра Японии.

Также Путин и Абэ решили продолжить работу над заключением мирного договора.

По словам российского президента, итоговое решение должно полностью устраивать как российский, так и японский народ.