Правители, изменившие мир. Королева Виктория

Концептуал СМИ Малоизвестные факты, уникальные подробности об одном из самых интересных периодов в истории Англии

Историк Фёдор Лисицын рассказывает о правителях, повлиявших на мир, в котором мы живём. Как в результате невероятного стечения обстоятельств Виктория стала королевой Великобритании. Что такое викторианская мораль, и почему мы используем это выражение до сих пор. Какие научные достижения в различных областях получили ход, благодаря королеве Виктории. Почему её называли бабушкой всей Европы.



О событиях мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы в XIX-XX вв читайте в книге:



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