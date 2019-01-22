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Правители, изменившие мир. Королева Виктория

18:57. 22 января 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

Малоизвестные факты, уникальные подробности об одном из самых интересных периодов в истории Англии

Историк Фёдор Лисицын рассказывает о правителях, повлиявших на мир, в котором мы живём. Как в результате невероятного стечения обстоятельств Виктория стала королевой Великобритании. Что такое викторианская мораль, и почему мы используем это выражение до сих пор. Какие научные достижения в различных областях получили ход, благодаря королеве Виктории. Почему её называли бабушкой всей Европы.

О событиях мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы в XIX-XX вв читайте в книге:

О секрете, Фурсов Андрей Ильич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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