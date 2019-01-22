Подо льдами Антарктиды найдены мертвые организмы (ФОТО, ВИДЕО)

Во время исследования подледникового озера Мерсер, ученые обнаружили огромное количество останков живых организмов. Об этом сообщает Science Alert.

Исследование проводили в рамках экспедиции на озеро Мерсер, расположенное в 600 километрах от Южного полюса. Специалисты пробурили во льду практически километровую скважину и опустили туда прибор, взявший образцы грязи и воды из озера.

Ученые обнаружили останки ракообразных, раковины диатомовых водорослей и микроскопических животных, похожих на тихоходок. Ранее считалось, что в таких условиях могут существовать только бактерии.

Также обнаружены ткани растений или грибов. Специалисты пока не знают откуда там взялись останки живых организмов и когда они там жили.

По одной версии живые организмы существовали в водоемах Трансантарктических гор, недалеко от озера Мерсер во время отступления ледников на протяжении последних 10 тысячи лет. По другой версии — это произошло 120 тысяч лет назад.

Накануне сообщалось, что площадь ледового покрова в Антарктике рекордно уменьшилась.

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