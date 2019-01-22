Новости Украины и Новороссии 22 января 2019

Операция по поиску моряков с горящих судов в Чёрном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сказал представитель ведомства. Он добавил, что пожар все ещё не потушен. «Горение продолжается», — уточнил собеседник агентства.

По последним данным, в результате пожара на двух танкерах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.

Как сообщалось, два судна — «Канди» и «Маэстро» — под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По информации источника «Интерфакса», танкеры работали с топливом по «серым схемам».

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