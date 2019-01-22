Новости Украины и Новороссии 22 января 2019
- 10:21 Как мы портили визит Пети в Изpaиль.
- 10:20 Передовая. Украинский выбор-2019 или безысходность?.
- 09:43 Шансов найти живых моряков в Чёрном море после пожара на танкерах нет .
- 09:14 Не повредит: Порошенко помолился у Стены Плача в Иерусалиме (ФОТО).
- 08:00 Самая бедная страна: в Киеве признались в «позорном провале» Украины.
- 07:00 Лидер группы «Вопли Водоплясова»: из-за ссоры с Россией мы обнищали.
- 05:00 В ДНР готовятся к ликвидации масштабных катастроф (ВИДЕО).
- 03:30 Газовая ловушка: когда Украина начнёт топить дровами.
- 00:27 «Бесноватые!» Рейдеры напали на православный храм на Волыни.
- Вчера 22:25 В Газпроме рассказали о рисках транзита газа через Украину.
- Вчера 20:44 При пожаре на двух судах в Керченском проливе погибли десять человек.
Как мы портили визит Пети в Изpaиль
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Передовая. Украинский выбор-2019 или безысходность?
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Шансов найти живых моряков в Чёрном море после пожара на танкерах нет
Операция по поиску моряков с горящих судов в Чёрном море переведена со спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сказал представитель ведомства. Он добавил, что пожар все ещё не потушен. «Горение продолжается», — уточнил собеседник агентства.
По последним данным, в результате пожара на двух танкерах погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 неизвестна.
Как сообщалось, два судна — «Канди» и «Маэстро» — под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
По информации источника «Интерфакса», танкеры работали с топливом по «серым схемам».
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.
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Не повредит: Порошенко помолился у Стены Плача в Иерусалиме (ФОТО)
В ходе официального визита в Израиль президент Украины Порошенко помолился у Стены Плача в Иерусалиме «за благополучие Украины».
Об этом сообщил главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше-Реувен Асман в социальной сети.
«Молитва за благополучие Украины и Израиля у Стены Плача в Иерусалиме», — написал он.
Показательны некоторые комментарии под фотографиями Порошенко в еврейской кипе.
«А зачем православный человек, который посещает и воздает молитвы уже какую неделю „томосятины“ в наших храмах, одевает тюбетейку и едет молиться за еврейский народ? Это насмешка над украинским народом и его верой!» — возмущается одна из подписчиц.
Порошенко находился с официальным визитом в Израиле 20–21 января. В ходе этого вояжа Украиной и Израилем было подписано Соглашение о зоне свободной торговли.
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Самая бедная страна: в Киеве признались в «позорном провале» Украины
Превращение Украины в самую бедную страну в Европе — позорный провал политики Киева.
Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.
За все время независимости страны украинские власти следовали «позорному правилу», в соответствии с которым «деньги работают на политику, а политика работает на деньги», констатировал он.
«Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу „деньги делают политику, а политика делает еще больше денег“ — это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — сказал Добродомов журналистам.
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На видео с 37:08.
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Лидер группы «Вопли Водоплясова»: из-за ссоры с Россией мы обнищали
Украинские артисты сильно обеднели из-за потери российского зрителя. Концерты в российских городах — миллионниках, когда они собирали полные стадионы, ушли в прошлое после Евромайдана. Назвав Россию «агрессором», власти перекрыли кислород своем шоу-бизнесу.
О тяжелой участи украинского шоу-бизнеса рассказал в эфире радиостанции «Новое время» лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.
Певец пожаловался на значительное снижение доходов: украинские исполнители лишились возможности заработать на многотысячных концертах и корпоративах крупных российских компаний, а ведь именно эти выступления приносил им основный доход.
«В РФ украинские певцы зарабатывали до 90% своих доходов. Россия была для нас основным музыкальным рынком, в российских городах проходило не менее 75% наших концертов. Для украинских артистов это был основной музыкальный рынок. После политических событий 2014 года мы много гастролировали за рубежом, но там корпоративов, как в РФ, почти нет», — говорит Скрипка.
Певец также сказал о том, что до Евромайдана украинский шоу-бизнес зарабатывал на российских зрителях не только в России, но и в Европе, поскольку состоятельные россияне часто отдыхают в Испании, Италиии Греции и раньше приглашали украинских певцов на свои вечеринки. Теперь же все изменилось.
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В ДНР готовятся к ликвидации масштабных катастроф (ВИДЕО)
Начался первый этап масштабных учений МЧС, c привлечением МГБ, МВД, Министерства Транспорта и министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Подробности «Русской Весне» сообщил представитель силовых структур ДНР, предоставивший видео с места событий.
«Основная цель данного комплекса мероприятий — отработка действий в условиях различных чрезвычайных ситуаций и отработка координации и взаимодействия в нештатных условиях работы, таких как террористические акты, стихийные бедствия, катастрофы», — рассказал источник.
«На данном этапе происходит проработка комплекса действий по расчистке проезжей части в районе КПВВ «Еленовка» в условиях постоянно ухудшающихся погодных условий. В данном мероприятии задействовано четыре единицы техники с данного участка, а так же ряд машин, вызванных для усиления с соседних участков дороги», — уточнил собеседник РВ.
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Газовая ловушка: когда Украина начнёт топить дровами
Гройсман предложил новую газовую стратегию.
Олигархи у власти — это бич современной Украины. За последние несколько лет Банковая фактически разрушила страну, и не исключено, что в ближайшее время каждый украинец будет отапливать квартиру дровами. Нынешнее руководство не заинтересовано исправлять ситуацию в данной сфере.
Делается только вид кропотливой работы, но на самом деле обстановка сложилась не из приятных. Несмотря на это, первые лица государства продолжают рассказывать сказки с трибун.
Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал накануне о 4 шагах, которые должны привести страну к энергетической безопасности. Свою стратегию он опубликовал в Facebook.
По мнению Гройсмана, государство должно увеличить добычу украинского газа, интегрировать газотранспортную систему в европейский рынок, потреблять меньше сырья за счет новейших технологий и разумного потребления, запустить механизмы монетизации субсидий.
Впрочем, о какой энергонезависимости может идти речь в тот момент, когда Киев покупает российский газ по реверсу, газотранспортная система находится в аварийном состоянии, а стоимость сырья растет, как на дрожжах — не совсем понятно.
Очевидно, в сложившейся ситуации все идет к тому, что в ближайшие пять лет газ использовать смогут только олигархи. Остальная же часть населения будет вынуждена отказаться от него, как и от привычного для всех отопления.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«Бесноватые!» Рейдеры напали на православный храм на Волыни
Общину УПЦ с. Броница Волынской области продолжает атаковать банда раскольников ПЦУ. На храме канонической православной церкви вскрыли замки и напали на священника.
21 января 2019 года сторонники «перехода» в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) Камень-Каширского района вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля. Приехавшая полиция «заметных повреждений» на дверях не зафиксировала.
Как сообщает корреспондент СПЖ (Союза православных журналистов), на данный момент храм опечатан, настоятель общины УПЦ священник Сергий Голодюк готовит судебный иск по факту рейдерских действий.
Как рассказал настоятель, в тот день утром была совершена литургия. Около 12 часов дня священник на некоторое время отлучился из храма, оставив в нем все необходимое для службы, и собирался вернуться, так как на 2 часа дня у него было запланировано крещение в одной из семей прихожан. Однако вскоре, узнав о появлении возле церкви взломщиков, он поехал обратно.
С территории храма его вытолкали четверо злоумышленников, порвав при этом верхнюю одежду. На этот момент двери уже были вскрыты: рейдеры аккуратно выкрутили замки, поэтому вызванные правоохранители и не увидели на входе повреждений.
Священник обратился к полицейским, как законный настоятель храма, с просьбой повлиять на захватчиков, чтобы те отдали ключи, однако безрезультатно. На территории сразу начались «сборы» с пением гимна, сюда подъехал представитель Киевского патриархата, однако его также не пропустили в храм прихожане общины УПЦ, собравшиеся во дворе.
Под присмотром полиции отцу Сергию удалось пройти в храм, чтобы забрать имущество общины УПЦ — церковную утварь, антиминс, все необходимое для совершения богослужений.
После этого двери храма вновь были опечатаны, на этот раз — правоохранителями, которые также составили список того, что взял настоятель.
Община УПЦ решила, что пока богослужения будут проходить в жилом доме. Если в первые дни конфликта ему удалось собрать в свою пользу около ста подписей, то теперь уже более трёхсот: жители Броницы и Крымного теперь называют происходящее на приходе «беснованием», массово отзывая свои подписи о «переходе» в ПЦУ. Те, кто подписался, теперь просят священника УПЦ освятить их дома.
Отец Сергий будет обращаться к адвокату и подаст иск по факту превышения полномочий представителей местной власти, он благодарит общину за сплоченность перед нападками: за прихожан и настоятеля в моменты противостояний заступалась даже полиция, обычно бездействующая в таких инцидентах.
Ранее община УПЦ в селе Броница на Волыни отказалась переходить в ПЦУ.
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В Газпроме рассказали о рисках транзита газа через Украину
Риски надежности транзита российского газа через Украину в этом году выше, чем в прошлом году, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.
«Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году», — сказал он.
Миллер отметил, что объем газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается, одновременно стремительно сокращаются запасы в украинских ПХГ.
Ранее сегодня после переговоров в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что сделал России и Украине «справедливое предложение» по транзиту газа.
Министр энергетики РФ Александр Новак также сообщил, что Россия и Украина договорились в мае 2019 года провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне.
В свою очередь, после переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Газпром готов продолжить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций.
Напомним, что сегодня, 21 января, состоялись газовые переговоры в Брюсселе. Главной темой переговоров стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Это второй раунд трехсторонних консультаций по газу, первый состоялся в июле прошлого года в Берлине. Россия, ЕК и Украина договорились тогда создать экспертную рабочую группу для обсуждения всех вопросов транзита газа после 2019 года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
При пожаре на двух судах в Керченском проливе погибли десять человек
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
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Вот так работают оккупанты на “отдельно взявшейся” территории.
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О тяжелой участи украинского шоу-бизнеса рассказал в эфире радиостанции «Новое время» лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.
Певец пожаловался на значительное снижение доходов: украинские исполнители лишились возможности заработать на многотысячных концертах и корпоративах крупных российских компаний, а ведь именно эти выступления приносил им основный доход.
«В РФ украинские певцы зарабатывали до 90% своих доходов. Россия была для нас основным музыкальным рынком, в российских городах проходило не менее 75% наших концертов. Для украинских артистов это был основной музыкальный рынок. После политических событий 2014 года мы много гастролировали за рубежом, но там корпоративов, как в РФ, почти нет», — говорит Скрипка.–вот и весь украинский национализм в этом! Как он писел о великой украинской нации, свободе, а оказалось всё дело в деньгах! Продажная сука. как и все украинские нацики.