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Макрофотографии улиток и насекомых под дождем

10:07. 22 января 2019 Просмотров - 318 Нет комментариев Опубликовал:
Вадим Трунов фотографировал улиток и насекомых на своем заднем дворе в один дождливый день в Воронежской области, Россия.


Улитка прячется от дождя, а кузнечик отважно подставляет спину каплям дождя

Муравей опускает лапку в воду

Кажется, будто улитка ползет по поверхности воды, но на самом деле просто поверхностное натяжение воды в луже достаточно велико, чтобы выдержать ее вес.

Улитка подняла голову, будто проверяет, идет ли еще дождь

Бабочка отдыхает на цветке, который склонился к воде

Улитка взобралась на гриб во время дождя

Сидя на грибе, улитка опускает голову в воду

Муравей проверяет воду своим усиком.

Бабочка сидит на цветке, наклонившимся над водой

Муравей пробирается через мокрый мох

Улитка ползет по узкому листу

Крупный план муравья, который проверяет воду своими усиками

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: насекомые, фото
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