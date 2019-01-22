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Какой сейчас год? Кирилл Запорожец

12:08. 22 января 2019 Просмотров - 145 2 коммент. Опубликовал:

Славянский календарь 2019

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

Фрагмент записи живого эфира “Добрый вечер – щедрый вечер! “.
Полностью запись эфира можно посмотреть здесь – https://youtu.be/Ag4xnfxpQpo

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Источник: www.youtube.com

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