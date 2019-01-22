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Как сделать семью Счастливой?

19:00. 22 января 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

Как сделать семью Счастливой?
Елена Андреева и Алексей Орлов.

Мы продолжаем разговор о том, как сделать счастливой свою семью. К сожалению, в наше время разводы стали нормой. Разрушаются, казалось бы, крепкие семьи, и люди стремятся создать новые отношения.

Почему это происходит, как сохранить семью, сделать отношения более крепкими и осознанными, мы рассмотрим в этой программе.

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Источник: www.youtube.com

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