Как сделать семью Счастливой?

Елена Андреева и Алексей Орлов.



Мы продолжаем разговор о том, как сделать счастливой свою семью. К сожалению, в наше время разводы стали нормой. Разрушаются, казалось бы, крепкие семьи, и люди стремятся создать новые отношения.



Почему это происходит, как сохранить семью, сделать отношения более крепкими и осознанными, мы рассмотрим в этой программе.



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Источник: www.youtube.com