Главная » События Настоящего

Как ремонтируют тротуары в Москве и Японии

23:22. 22 января 2019 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Илья Яшин. Глава муниципального округа Красносельский

Мэр Собянин потратил десятки миллиардов рублей из бюджета на плитку, которой замостили весь центр.
Чиновники говорили что Москва от этого выиграет: якобы плитка долговечна и пролежит много лет.
В реальности плитка повсеместно рассыпается и идет волнами. Собянин молчит и делает вид, что не замечает этот беспредел.
Депутат Илья Яшин провел для мэра экскурсию и показал ему, во что превратилась дорогостоящая плитка всего через несколько месяцев.

Почему плитка портится? Причем здесь химические реагенты? Кто на этом зарабатывает?

Chepolinko - Жизнь в Японии

Как ремонтируют дороги в Японии? Япония — образец правильного ремонта дорог.
Сегодня мы покажем, как японцы меняют трубы под тротуаром и автомобильной дорогой: работают ночью, чисто, тихо, аккуратно.

В новом видео о Японии - Замена водопроводных труб в спальном районе Токио.

 

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем Москве красивые улицы, площади, парки, дворы?
...не доставляла. Не помню, какие слова я говорил при ...узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и... со многими российскими городами Москва выглядела шикарно. По сравнению... цветочками и осыпавшейся побелкой.Как-то раз один из...
Шокирующая поездка по бывшей Украине: через Львов на Донбасс и в Крым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
.... Колеи на асфальте еще понятно как ремонтировать. А вот что делать с... первую очередь ремонтируют тротуары. В городе много объявлений о поездках в Москву, Санкт...-Петербург и Крым. Это не кот там слева, как...
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
...импортных европейских товаров, или Москва готова передать Брюсселю право ...нет автомобилей, их заменили движущиеся тротуары, исключительная чистота улиц, бесперебойное...ртуть содержащих ламп. Ремонтировать кабельные сети, каким-то образом списывать деньги...
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018
... снегопад, обрушившийся на Москву, стал для столичных коммунальщиков... А состояние тротуаров?! Только чтобы сделать тротуары на основных ...самом мосту, который ремонтировался под чутким руководством самого...фото можно использовать как иллюстрацию того, как в РФ ...
Русские культурные коды
... от 60-70% танков ремонтировалось на поле, и на ... толпа. Мужик остановился на тротуаре, обернулся, сплюнул и пробурчал...центром сборки – Москвой, в данном случае Москва не как город, а скорее..., как образ, является...
Пластиковые пакеты и бутылки для будущих поколений
...приборы ремонтировали вместо того, чтобы ежегодно их менять. Но как ... не рассыплется по всему тротуару.Если ты собираешься купить...пользуйся их услугами. В Москве компания Сфера экологии утилизирует мусор...за такую подсказку: В Москве очень много пунктов приёма...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>