Как ремонтируют тротуары в Москве и Японии
Илья Яшин. Глава муниципального округа Красносельский
Мэр Собянин потратил десятки миллиардов рублей из бюджета на плитку, которой замостили весь центр.
Чиновники говорили что Москва от этого выиграет: якобы плитка долговечна и пролежит много лет.
В реальности плитка повсеместно рассыпается и идет волнами. Собянин молчит и делает вид, что не замечает этот беспредел.
Депутат Илья Яшин провел для мэра экскурсию и показал ему, во что превратилась дорогостоящая плитка всего через несколько месяцев.
Почему плитка портится? Причем здесь химические реагенты? Кто на этом зарабатывает?
Chepolinko - Жизнь в Японии
Как ремонтируют дороги в Японии? Япония — образец правильного ремонта дорог.
Сегодня мы покажем, как японцы меняют трубы под тротуаром и автомобильной дорогой: работают ночью, чисто, тихо, аккуратно.
В новом видео о Японии - Замена водопроводных труб в спальном районе Токио.
Источник: www.youtube.com
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