Как ремонтируют тротуары в Москве и Японии

Илья Яшин. Глава муниципального округа Красносельский



Мэр Собянин потратил десятки миллиардов рублей из бюджета на плитку, которой замостили весь центр.

Чиновники говорили что Москва от этого выиграет: якобы плитка долговечна и пролежит много лет.

В реальности плитка повсеместно рассыпается и идет волнами. Собянин молчит и делает вид, что не замечает этот беспредел.

Депутат Илья Яшин провел для мэра экскурсию и показал ему, во что превратилась дорогостоящая плитка всего через несколько месяцев.



Почему плитка портится? Причем здесь химические реагенты? Кто на этом зарабатывает?

Chepolinko - Жизнь в Японии



Как ремонтируют дороги в Японии? Япония — образец правильного ремонта дорог.

Сегодня мы покажем, как японцы меняют трубы под тротуаром и автомобильной дорогой: работают ночью, чисто, тихо, аккуратно.



В новом видео о Японии - Замена водопроводных труб в спальном районе Токио.

Источник: www.youtube.com