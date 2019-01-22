Цифровая история: Мифы о блокаде Ленинграда
17:52. 22 января 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выпуск "Цифровой истории" с Е.Яковлевым, где разбирается различная перестроечная и пост-перестроечная мифология на тему блокады Ленинграда.
И еще из накопившегося на историческую тематику.
1. Обращение к товарищу Сталину в честь его 50-летия от группы членов ЦК - http://istmat.info/node/60610 – (документ от 21 декабря 1929 года).
2. Мифы и реалии Крымской войны - https://www.youtube.com/watch?v=4julm-6Lo6U (историческая дискуссия на тему)
3. "Базис Норд". Миф или реальность? - https://cont.ws/@white1/898853 (материал в трех частях на тему "Фашистский меч ковался СССР" и "СССР был базой подлодок Гитлера" – автор продедал большую работу по сбору материала)
4. Рязань в 1917 году - https://cont.ws/@alextires/1114774 (о том, как Рязань встретила революцию).
5. Почему адмирала Колчака так легко задержали и выдали врагам? – https://periskop.livejournal.com/1933337.html (очень крутой материал, который подготовил товарищ periskop. Строго рекомендую к прочтению).
Источник: colonelcassad.livejournal.com