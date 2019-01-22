Блокадный Ленинград. Комедия. Смешно

Блокадный Ленинград. Комедия. Смешно
01:10. 22 января 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Если всё то, что говорил комментатор, правда, то печально за эту хрень, поставленную пархатым, наш кинематограф, жаждущий лишь бабла, минульт, возглавляемый библейским лицом…