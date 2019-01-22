1899-1903. Альбом по постройке ​постоянного​ через р. Неву Троицкого моста. Часть 3

1902. Левый береговой устой. Апрель1902. Радиальные связи и катки под кругом катания поворотного моста. Апрель“1902. Мостовой кран системы Лембке пролетом 14 сажень(29,87 м) для укладки сводовых камней. 23 августа1902. Тёска гранита для сводов дамбы на Троицкой площади. Август1902. Круглая лестница у Троицкого моста. Осень1902. Кружала для сводов дамбы и мостовые краны (системы Лембке) для укладки сводовых камней.Осень1902. Набережная на Гагаринском буяне у закругления. Осень1902. Набережная на Гагаринском буяне. Осень1902. Набережная у Самсониевского моста. Осень1902. Поворотный мост в разведенном положении. Октябрь1903. Отдельный бык-ледорез впереди поворотного моста. Март1903. Бык №2 поддерживающий фермы поворотного моста и левого крайнего пролета. Март1903. Бык №4. 15 мая1903. Левый устой, поддерживающий фермы поворотного моста. Март1903. Канделябр. Апрель”1903. Троицкий мост. Общий вид. 14 мая1903. Обелиск при въезде на Троицкий мост со стороны Суворовской площади. 14 мая1903. Общий вид гранитной дамбы Троицкого моста. 14 мая1903. Правый устой дамбы. 15 мая1903. Лестница против часовни Спасителя. Май1903. Круглая лестница на новой набережной. МайПроект Троицкого моста

Источник: humus.livejournal.com