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1899-1903. Альбом по постройке ​постоянного​ через р. Неву Троицкого моста. Часть 3

12:44. 22 января 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


1899-1903. Альбом по постройке ​постоянного​ через р. Неву Троицкого моста. Часть 1
1899-1903. Альбом по постройке ​постоянного​ через р. Неву Троицкого моста. Часть 2

1902. Левый береговой устой. Апрель
1902. Левый береговой устой. Апрель


1902. Радиальные связи и катки под кругом катания поворотного моста. Апрель
1902. Мостовой кран системы Лембке пролетом 14 сажень(29,87 м),для укладки сводовых камней. 23 августа
“1902. Мостовой кран системы Лембке пролетом 14 сажень(29,87 м) для укладки сводовых камней. 23 августа
1902. Тёска гранита для сводов дамбы на Троицкой площади. Август
1902. Тёска гранита для сводов дамбы на Троицкой площади. Август
1902. Круглая лестница у Троицкого моста. Осень
1902. Круглая лестница у Троицкого моста. Осень
1902. Кружала для сводов дамбы и мостовые краны (системы Лембке) для укладки сводовых камней.Осень
1902. Кружала для сводов дамбы и мостовые краны (системы Лембке) для укладки сводовых камней.Осень
1902. Набережная на Гагаринском буяне у закругления. Осень
1902. Набережная на Гагаринском буяне у закругления. Осень
1902. Набережная на Гагаринском буяне. Осень
1902. Набережная на Гагаринском буяне. Осень
1902. Набережная у Самсониевского моста. Осень
1902. Набережная у Самсониевского моста. Осень
1902. Поворотный мост в разведенном положении. Октябрь
1902. Поворотный мост в разведенном положении. Октябрь
1903. Отдельный бык-ледорез впереди поворотного моста. Март
1903. Отдельный бык-ледорез впереди поворотного моста. Март
1903. Бык №2 поддерживающий фермы поворотного моста и левого крайнего пролета. Март
1903. Бык №2 поддерживающий фермы поворотного моста и левого крайнего пролета. Март
1903. Бык №4. 15 мая
1903. Бык №4. 15 мая
1903. Левый устой, поддерживающий фермы поворотного моста. Март
1903. Левый устой, поддерживающий фермы поворотного моста. Март
1903. Канделябр. Апрель
1903. Канделябр. Апрель”
1903. Троицкий мост. Общий вид. 14 мая
1903. Троицкий мост. Общий вид. 14 мая
1903. Обелиск при въезде на Троицкий мост со стороны Суворовской площади. 14 мая
1903. Обелиск при въезде на Троицкий мост со стороны Суворовской площади. 14 мая
1903. Общий вид гранитной дамбы Троицкого моста. 14 мая
1903. Общий вид гранитной дамбы Троицкого моста. 14 мая
1903. Правый устой дамбы. 15 мая
1903. Правый устой дамбы. 15 мая
1903. Лестница против часовни Спасителя. Май
1903. Лестница против часовни Спасителя. Май
1903. Круглая лестница на новой набережной. Май
1903. Круглая лестница на новой набережной. Май
Проект Троицкого моста
Проект Троицкого моста

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, строительство, фото
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