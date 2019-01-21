Власти Чечни объяснили списание миллиардных долгов за газ

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание долгов жителей республики за газ.

Умаров подчеркнул, что Чечня не обладает большими правами, чем другие регионы, однако имеет свою историю и специфику. Он напомнил, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

«Чеченская Республика <…> за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — заявил Умаров.

Министр объяснил, что жители региона не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще поступал или не поступал», — заключил он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей, объяснив это тем, что из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию».

Тогда вслед за Чечней смоленские депутаты, а затем и их коллеги из других регионов призвали местные прокуратуры последовать примеру Грозного. Кроме того, в Госдуме звучали предложения и вовсе освободить всех россиян от невозвратных задолженностей по ЖКХ.

«Сложная ситуация»

Компания «Газпром межрегионгаз» не согласилась с решением суда Грозного о списании долга в девять миллиардов рублей и подала апелляционную жалобу.

В Кремле определенную позицию по этому вопросу не выработали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «чрезвычайно сложной». Он отметил, что при решении проблемы нельзя игнорировать ни требования компании, ни интересы простых людей.

Власти региона при этом назвали решение суда Грозного справедливым и «основанным на сложившихся реалиях».

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