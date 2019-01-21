Главная » Политика, Экономика

Власти Чечни объяснили списание миллиардных долгов за газ

23:50. 21 января 2019 Просмотров - 298 2 коммент. Опубликовал:
Власти Чечни объяснили списание миллиардных долгов за газ | Русская весна

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил списание долгов жителей республики за газ.

Умаров подчеркнул, что Чечня не обладает большими правами, чем другие регионы, однако имеет свою историю и специфику. Он напомнил, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

«Чеченская Республика <…> за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — заявил Умаров.

Министр объяснил, что жители региона не имеют «суперправ», а просто ратуют за справедливость.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще поступал или не поступал», — заключил он.

Как ранее сообщала «Русская Весна», суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей, объяснив это тем, что из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию».

Тогда вслед за Чечней смоленские депутаты, а затем и их коллеги из других регионов призвали местные прокуратуры последовать примеру Грозного. Кроме того, в Госдуме звучали предложения и вовсе освободить всех россиян от невозвратных задолженностей по ЖКХ.

«Сложная ситуация»

Компания «Газпром межрегионгаз» не согласилась с решением суда Грозного о списании долга в девять миллиардов рублей и подала апелляционную жалобу.

В Кремле определенную позицию по этому вопросу не выработали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «чрезвычайно сложной». Он отметил, что при решении проблемы нельзя игнорировать ни требования компании, ни интересы простых людей.

Власти региона при этом назвали решение суда Грозного справедливым и «основанным на сложившихся реалиях».

Читайте также: «Нафтогаз» выдвинул России условия по транзиту газа

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вроде бы Родина — мать
... не наступил. Это я и объяснила «важной» пограничнице, и та обещала.... Консул сразу снял трубку. Я объяснила ситуацию. Он сказал, что может...
РОССИЮ РАСПРОДАДУТ ЗА БЕСЦЕНОК
...объект имущества государственной казны. Власти с гордостью заявляют, что...устали от произвола нашей власти, если оставляем без реакции...статистическая какофония показывает, что власти не умеют слажено врать, ... мысль, что у власти есть простой способ пополнить...
Приговор Путину и Медведеву
Данное видео не понравится тем кто уважает Путина и Медведева. К сожалению автор видео ролика "Приговор Путину и Медведеву" неизвестен... Источник http://via-midgard.info/
Поединок. Жириновский VS Гозман
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
За что депортировали чеченцев и ингушей.
... целью поднять восстание против Советской власти в тот момент, когда англичане... «политической милиции» Северного Кавказа.В Чечню были направлены немецкие десантники, в...
Ужин в Кремле — дело принципа!
..."Путин – вор" и "я здесь власть». «Навальный объедает режим в Кремле... обедал , Алексей? — На банкете у властей. Для начала с депутатом Разминались...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>