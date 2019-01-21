В Кремле прокомментировали претензии Японии на два курильских острова

В Кремле прокомментировали слухи, тиражируемые японскими СМИ, о том, что премьер страны Синдзо Абэ якобы поставит условием заключения мирного договора передачу Токио двух островов Курильской гряды: Шикотана и Хабомаи.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-либо конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией, а равно как и официальных предложений на этот счёт в настоящее время не существует.

«Любые заявления на этот счет — это не заявления, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся или запросных позиций, или пожеланий, или рассуждений вслух, не более того», — пояснил Песков.

«Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров. Поэтому давайте дождемся завтрашних переговоров (Путина и Абэ в Москве 22 января — прим. РВ).

Мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается», — добавили в Кремле.

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