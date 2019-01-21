Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2019
- 14:17 По территории ЛНР выпущено более 106 боеприпасов – НМ ЛНР.
- 13:26 ВСУ готовятся атаковать Донбасс с использованием вертолётов (ВИДЕО).
- 13:14 Солдат ВСУ поймали на незаконной вырубке леса.
- Вчера 22:53 “Музы не молчат”: судьба галереи “Арт Донбасс” в военных реалиях.
По территории ЛНР выпущено более 106 боеприпасов – НМ ЛНР
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ВСУ готовятся атаковать Донбасс с использованием вертолётов (ВИДЕО)
20 января на Украине прошли учения, в ходе которых «всушники» тренировались атаковать Донбасс с использованием вертолётов.
«Подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и под прикрытием звена ударных вертолетов совершило перемещение восемью транспортно-боевыми вертолётами на один из флангов обороны, где выполнило задачи по захвату выгодного рубежа, остановило противника, пытавшегося прорваться в глубину обороны наших войск и в дальнейшем осуществило его полное уничтожение.
Подразделение десантников оценено как готовое выполнять задачи по назначению», — говорится в сообщении пресс-центра штаба оккупационных сил.
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Солдат ВСУ поймали на незаконной вырубке леса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Музы не молчат”: судьба галереи “Арт Донбасс” в военных реалиях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com