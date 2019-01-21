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Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2019

13:51. 21 января 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

По территории ЛНР выпущено более 106 боеприпасов – НМ ЛНР

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ВСУ готовятся атаковать Донбасс с использованием вертолётов (ВИДЕО)

ВСУ готовятся атаковать Донбасс с использованием вертолётов (ВИДЕО) | Русская весна

20 января на Украине прошли учения, в ходе которых «всушники» тренировались атаковать Донбасс с использованием вертолётов.

«Подразделение десантно-штурмовых войск было поднято по тревоге и под прикрытием звена ударных вертолетов совершило перемещение восемью транспортно-боевыми вертолётами на один из флангов обороны, где выполнило задачи по захвату выгодного рубежа, остановило противника, пытавшегося прорваться в глубину обороны наших войск и в дальнейшем осуществило его полное уничтожение.

Подразделение десантников оценено как готовое выполнять задачи по назначению», — говорится в сообщении пресс-центра штаба оккупационных сил.

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