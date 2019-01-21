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Практика осознанности. Алексей Орлов

09:19. 21 января 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем и как развивать осознанность.

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Фрагмент записи передачи “Как управлять своей жизнью. Практическое занятие.”
Полностью запись эфира можно посмотреть здесь – https://youtu.be/y0lNF9R21Zg

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Источник: www.youtube.com

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