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Поклонская резко прокомментировала «заслуги» Чубайса

23:20. 21 января 2019 Просмотров - 458 9 коммент. Опубликовал:
Поклонская резко прокомментировала «заслуги» Чубайса | Русская весна

Депутат Госдумы Наталья Поклонская присоединилась к полемике между официальным представителем МИД Марией Захаровой и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.

«Мужественно-брутальный» ответ председателя правления ОАО «Роснано» А.Б. Чубайса на комментарий Марии Захаровой, конечно же, пролил свет на неудачное вложение им ваучера. Хотя ваучер-то ему зачем был?

Анатолий Борисович был одним из самых высокооплачиваемых литературных деятелей времён девяностых. Кроме того, коробки из-под оргтехники известные продюсеры носили, скорее всего, не мимо его кабинета.

Хотя грех не помериться ваучерами человеку, проводившему «знаменитые» реформы 90-х, а заодно и приватизацию. Действительно, в 1991 году мы были совсем «маленькими», как выразился Анатолий Борисович, но время идёт, сегодня мы значительно повзрослели и хорошо понимаем, что и как было тогда сделано. Помня искромётную деятельность Анатолия Борисовича, наши родители до сих пор делают запасы муки, гречки и сахара. Со своей стороны могу сказать, что если сегодня провести хорошую декриминализацию во всех отраслях экономики, то и повышать цены для населения на электроэнергию не надо будет. 

У людей нет никакого сомнения, что г-ну Чубайсу глубоко «до того самого пропавшего ваучера» на все их чаянья и проблемы. И ещё: думаю, что Анатолию Борисовичу очень повезло, что его до сих пор не призвали к ответу. Может быть, многим сегодняшним «радетелям за интересы народные» не повадно было бы».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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9 коммент.»

  • 6281 1782
    nikolay 22 января 2019 в 11:20 Ссылка Пометить
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    О Поклонской. Еврейка – маленький винтик в путинской команде. Выдержка из Православной газеты: Антихристовы хамелеоны.

    Наша Редакция очень активно поддерживала Наталью Поклонскую, которая выступала против богомерзкого фильма “Матильда”. Мы защищали её перед вечно всех подозревающими людьми, убеждали, что и еврейка может быть искренней православной христианской и монархисткой (как защищали и Ходоса, но который также оказался лукавым евреем, вылизывающим и превозносящим великого Путина – защитника хабада).

    Но потом, когда Поклонская стала петь дифирамбы Путину и всячески публично “вылизывать” его, то стало ясно, что она лишь винтик в его лукавой пропагандистской игре с православным народом.

    Поклонская завоевала доверие у народа своей борьбой за Царя и монархию на Руси (с позволения Путина), а потом стала православных агитировать за этого “антихриста”. Не станет удивительным, если в ближайшее время она начнет агитировать и за царя Путина.

    Братья и сестры, не поддавайтесь на эти лукавые манипуляции Путина и его кагала. Поклонская сама изобличила себя, т.к. фактически украла перстень святаго Государя Николая II, который ей был дан лично знакомым нам отцом Митрофаном. Ну не может этот лукавый род не прибрать к рукам такие ценности! Предлагаем вам свидетельство батюшки.

    Наталья Поклонская, верни перстень и прекрати корчить из себя православную монархистку. Твой царь – Путин, и его наследие станет твоим, если не покаешься. Да запретит тебе Господь и да воздаст по делам твоим! Кругом измена и трусость и обман!

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    • 47 43
      чужой nikolay 22 января 2019 в 12:26 Ссылка Пометить
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      Еврейка которая взяла в руки портрет Николая ?
      Так она украла или не украла ?
      Я так понял, что она не числится в “секретной милиции” евреев.
      Вот это да !!! Вот это муть дык муть !!!

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  • 3486 1656
    XAPOH 22 января 2019 в 11:41 Ссылка Пометить
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    Няша решила напомнить про себя.
    .
    НЯША ж. сиб. перм. татарс. ил, грязь с тиною, жидкое, топкое дно озера; вязкая, жидкая топь. Караси в няше водятся. Конь засел в няше. | Арх. вязкая, илистая полоса морского берега, открытая только в малую воду, во время отлива; камч. лайда. Проступился в няше, увяз было. Няшистый, илистый, залитый жидкою грязью, илом. Няшеватый арх. жидко-иловатый.
    (В.И.Даль)

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  • 47 43
    чужой 22 января 2019 в 11:59 Ссылка Пометить
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    Он не уважает Россию и русских.
    Ходят слухи, что Путин обещал Ельцыну,
    что он не будет беспокоить шохинов, шахраев, чубайсов.
    Ни в статье, ни в коментариях нет ни одного намека на то,
    что же нужно делать.
    Одни характеристики кто какой плохой, и я все про всех знаю.
    Нужно подбирать людей, которые будут уважать Россию и работать на ее благо.

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    • 16859 14571
      Вячеслав чужой 22 января 2019 в 12:21 Ссылка Пометить
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      У него какие-то однобокие обещания… Одним, – что зовётся электоратом, наобещает и не выполняет, а другим, – что его выдвинули, выполняет, как обещал…

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  • 143 103
    ALFA2012 22 января 2019 в 12:03 Ссылка Пометить
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    Странная эта Поклонская. Темная лошадка.

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  • 11157 9531
    Ирбис 22 января 2019 в 13:40 Ссылка Пометить
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    Вот с начала Троцкий у русского народа отобрал имущество, а Чубайс поделил! Классика https://www.youtube.com/watch?v=Po5p1jCHEfM

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