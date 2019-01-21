Поклонская резко прокомментировала «заслуги» Чубайса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская присоединилась к полемике между официальным представителем МИД Марией Захаровой и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.

«Мужественно-брутальный» ответ председателя правления ОАО «Роснано» А.Б. Чубайса на комментарий Марии Захаровой, конечно же, пролил свет на неудачное вложение им ваучера. Хотя ваучер-то ему зачем был?

Анатолий Борисович был одним из самых высокооплачиваемых литературных деятелей времён девяностых. Кроме того, коробки из-под оргтехники известные продюсеры носили, скорее всего, не мимо его кабинета.

Хотя грех не помериться ваучерами человеку, проводившему «знаменитые» реформы 90-х, а заодно и приватизацию. Действительно, в 1991 году мы были совсем «маленькими», как выразился Анатолий Борисович, но время идёт, сегодня мы значительно повзрослели и хорошо понимаем, что и как было тогда сделано. Помня искромётную деятельность Анатолия Борисовича, наши родители до сих пор делают запасы муки, гречки и сахара. Со своей стороны могу сказать, что если сегодня провести хорошую декриминализацию во всех отраслях экономики, то и повышать цены для населения на электроэнергию не надо будет.

У людей нет никакого сомнения, что г-ну Чубайсу глубоко «до того самого пропавшего ваучера» на все их чаянья и проблемы. И ещё: думаю, что Анатолию Борисовичу очень повезло, что его до сих пор не призвали к ответу. Может быть, многим сегодняшним «радетелям за интересы народные» не повадно было бы».

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