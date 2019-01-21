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Осада Благовещенска 1900 года. Дмитрий Белоусов. Часть 2

20:18. 21 января 2019 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:

Осада Благовещенска и взятие Айгуна.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/8BCXchXlUsE

Сайт Д.Белоусова – http://rus-imperia.ru/

В эфире поговорим о следующих событиях:

война 1900-1901 годов, четыре этапа войны, художник Александр Сахаров, выставка музея, политическая ситуация, иностранцы в Китае, ихэтуаньские события, Благовещенск, манчжурский клин, военное положение губернатора, хунхузы, пароход Михаил, обстрел 02 июля, защита города, аресты китайцев, погромы маньчжур, изгнание китайцев, благовещенское утопление, чистка манчжурского клина, взятие Сахаляна, победа Амурского казачества, поэт Леонид Волков, разрушение Айгуня, награды победителям, книга Кирхнера, благодарственный молебен, грустное послесловие, Маршъ добровольцевъ, ложь либералов, закрытый музей китайцев.

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Источник: www.youtube.com

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