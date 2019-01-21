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Нашествие трансгендеров: баба-мужик вытесняет женщин из большого спорта (ФОТО, ВИДЕО)

04:30. 21 января 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:
Нашествие трансгендеров: баба-мужик вытесняет женщин из большого спорта (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Знакомьтесь: Ханна Мунси — член женской австралийской сборной по гандболу. Транс.

Трансгендерное нашествие в большой спорт только начинается.

Международные спортивные органы изменили правила в пользу трансгендеров буквально пару лет назад. МОК поменял их, например, в 2015-м, и к играм 2016-го подготовиться никто из будущих транс-чемпионок просто не успел, не то что войти в команды.

На ближайшие Олимпийские игры, вероятно, прибудет целая армия здоровых, как лоси, транс-гражданок передовых стран. Есть основания полагать, что победы им почти обеспечены.

Ханна Мунси (слева)

Ведь мировой женский рекорд, скажем, в самой сложной категории тяжелой атлетики (принадлежащий нашей выдающейся 102-килограммовой соотечественнице Татьяне Кашириной), ниже, чем мужской норматив на мастера спорта международного класса категории 85 килограммов.

Первая ласточка была уже в прошлом году. Открытый чемпионат Австралии по тяжелой атлетике выиграла Лорел Хабберд (бывший Гэвин Хабберд) из Новой Зеландии. А затем она заняла второе место на чемпионате мира (уступив только двукратной олимпийской чемпионке Саре Роблз — последняя, впрочем, легально сидит на разрешенных американкам «по терапевтическим показаниям» препаратах).

Лорел Хабберд

В юности Гэвин установил мужской рекорд, набрав в сумме 300 кг. Для титула вице-чемпиона среди женщин Лорел хватило 275 кг.

Скажем, на дистанции 50 метров вольным стилем, женский норматив на МСМК соответствует, примерно, на 1 взрослый разряд мужчины. К примеру, на этой же дистанции мировой рекорд женщины составляет 23,67 с, что является показателем КМС мужчины.

На мой личный взгляд, есть Y-хромосома — значит, мужчина. Но в «передовых» странах это не вопрос здравого смысла.

Почему бы тогда вообще не отменить разделение на мужской и женский спорт? Это ли не высший уровень равенства и свобод? 

 
— Потапов, ты что здесь делаешь? Шестые классы на третьем этаже. 
— Иди сама, в шестой. А я здесь останусь, я у них здесь самый умный.

Нужно отменить и детский спорт. Потому что детский спорт — это дискриминация по возрасту. А в боксе надо еще отменить весовые категории, иначе тоже дискриминация.

В заключение скажу абсолютно серьёзно и без шутки.

Можно проще. Объявить номинации для XX и XY. А кем человек там себя считает — его дело.

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Андрей Червонец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Слава 21 января 2019 в 10:05 Ссылка Пометить
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    “Почему бы тогда вообще не отменить разделение на мужской и женский спорт? Это ли не высший уровень равенства и свобод? ”

    В принципе, Да! Придумали какой-то женский футбол, женский хоккей, женскую тяжёлую атлетику. Если есть желание у женщин участвовать в мужских видах спорта, то пусть участвуют, но на общих основаниях.

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