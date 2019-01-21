Марксизм и ревизионизм. Дискуссия М.В.Попова и А.В.Бузгалина. Дом Плеханова, Ленинград, 18.01.2019.
Марксизм и ревизионизм. Дискуссия М.В.Попова и А.В.Бузгалина. Дом Плеханова, Ленинград, 18.01.2019.
Вопросы профессора Михаила Васильевича Попова к дискуссии:
1. Когда в СССР началась первая фаза коммунистической формации.
2. Классовый характер Советского государства.
3. Характер социалистического производства.
4. Диктатура пролетариата и демократия.
5. Противоречия развития социализма.
6. Когда в СССР произошла контрреволюция.
7. Когда в СССР начался переходный период от социализма к капитализму.
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Источник: www.youtube.com