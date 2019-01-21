Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Константин Семин на митинге 20.01.2019

20:01. 21 января 2019 Просмотров - 145 5 коммент. Опубликовал:

Выступление Константина Семина на митинге 20.01.2019 на Суворовской площади в защиту Курильских островов

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Константин Семин. Реновация здорового человека
..., никто не жаловался и не митинговал. И не только потому, что...
Константин Семин. Тридцать Серебренниковых – или художнику все позволено!
... художники, их письма, их протестные митинги – не вызвали ни резонанса, ни...
Константин Семин. Кошки-мышки. Навальный и классический конфликт богатых и сверхбогатых
..., например, идея выводить людей на митинги протеста по официальным праздникам. Это...
На фундаменте ельцинизма можно построить разве что крематорий
... России. Сейчас, когда дети на митингах кричат осанну бывшему президенту, в.... Так вообще-то появилось НТВ.Митинг подростков возле "Ельцин-центра" 26... говорят в интернете, косплеит Ельцина?Константин Семин: Абсолютно. Складывается ситуация, когда юный...
«Пока по дорогам ездили „Запорожцы“, никто не бомбил Донбасс»
Константин Семин: текущая модель, призывающая просто обогащаться,... «Агитация и пропаганда», известным журналистом Константином Семиным. «СП»: — Начался распад Евросоюза. Как...сотни тысяч парижан выходят на митинги протестов против легализации однополых браков...
Спасибо, Ильич!
... вышли вместе с Навальным на митинг, эти потребители фотографируются с Лениным... ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин. – Ленин – это символ социальной справедливости...

5 коммент.»

  • 6277 1778
    nikolay 21 января 2019 в 21:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Господин Сёмин! Капитализм острова не отдаёт, а наоборот, присваивает чужие территории и сырьё. Значит в Кремле сидят коммунисты!
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0RXPIVWtfYc
    Россия проснись! Репортаж с митинга.

    Ответить
    • 1664 1174
      Евгений nikolay 21 января 2019 в 22:14 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Они не отдают, а продают “чужие территории”, поскольку в России у них ничего своего нет, они инородцы или биороботы. Родина для них бабло. А Сёмин прекрасный оратор и видно не инородец, а патриот. Вот кто должен быть в руководстве России, а не биороботы.

      Ответить
  • 5233 3790
    Антон 21 января 2019 в 22:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Капитализм не оставит нас в покое…
    Социализм не оставит нас в покое…
    Фашизм не оставит нас в покое…

    Мой прадед в гражданскую – с ватагой отбил пару телег с “льюисами” и не пускал в деревню никого пока власть не устоялась, ни красных, ни белых, ни зелёных…

    Ответить
  • 2389 1455
    Олег Лебедев 21 января 2019 в 22:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Семин мне инстинктивно никогда не нравился. Так же, как Макаревич, Ахеджакова и прочие. Особенно, когда я узнал, что он учился в США.

    Ответить
  • 1664 1174
    Евгений 21 января 2019 в 22:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Во время ВОВ в Ганцевичском районе Брестской обл. посреди болот была деревня Раздяловичи. Местные жители во время войны не пустили в эту деревню ни немцев, ни партизан, ни полицаев. Так они ипрожили всю войну без оккупации.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>