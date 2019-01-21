Константин Семин на митинге 20.01.2019
20:01. 21 января 2019 Просмотров - 145 5 коммент. Опубликовал: brahman
Выступление Константина Семина на митинге 20.01.2019 на Суворовской площади в защиту Курильских островов
Источник: www.youtube.com
Выступление Константина Семина на митинге 20.01.2019 на Суворовской площади в защиту Курильских островов
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Господин Сёмин! Капитализм острова не отдаёт, а наоборот, присваивает чужие территории и сырьё. Значит в Кремле сидят коммунисты!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0RXPIVWtfYc
Россия проснись! Репортаж с митинга.
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Они не отдают, а продают “чужие территории”, поскольку в России у них ничего своего нет, они инородцы или биороботы. Родина для них бабло. А Сёмин прекрасный оратор и видно не инородец, а патриот. Вот кто должен быть в руководстве России, а не биороботы.
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Капитализм не оставит нас в покое…
Социализм не оставит нас в покое…
Фашизм не оставит нас в покое…
…
Мой прадед в гражданскую – с ватагой отбил пару телег с “льюисами” и не пускал в деревню никого пока власть не устоялась, ни красных, ни белых, ни зелёных…
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Семин мне инстинктивно никогда не нравился. Так же, как Макаревич, Ахеджакова и прочие. Особенно, когда я узнал, что он учился в США.
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Во время ВОВ в Ганцевичском районе Брестской обл. посреди болот была деревня Раздяловичи. Местные жители во время войны не пустили в эту деревню ни немцев, ни партизан, ни полицаев. Так они ипрожили всю войну без оккупации.