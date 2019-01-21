Комментарии к беседе Андрея Иванова и Сергея Снисаренко, часть 3

В середине беседы Андрей Аркадьевич несколько раз говорит о том, что необходима смена вектора развития цивилизации. Что нужно развивать человека и наши биогенные способности и возможности, но при этом оговаривается, что нельзя полностью отказываться от техногенного пути развития и данного вида технологий (чтобы не возникало тавтологии «техногенные технологии» далее будем использовать термин «механистические технологии», как альтернативу термину «биогенные технологии», где под технологиями будем понимать способ манипулирования материей, изменения её формы и структуры с той или иной целью).Но почему вообще возникает вопрос о том, что необходимо менять вектор развития? Лично у меня сложилось впечатление, что Андрей Аркадьевич не смог это внятно объяснить.Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо посмотреть на то, каким образом происходит сам процесс манипулирования материей в обоих случаях.Если мы рассмотрим биогенные процессы, то все они протекают достаточно неспешно. При этом одним из ключевых необходимых элементов является вода, которая, с одной стороны, помогает процессу разделения вещества на простые составные элементы (растворение до уровня ионов или молекул), а также служит транспортной системой, которая поставляет необходимые элементы туда, где они могут быть использованы. Именно за счёт воды и неспешности процессов достигается сверхвысокая энергоэффективность всех биологических систем. Попытка ускорить эти процессы будет упираться в ту скорость, с которой биологический организм может получать в том или ином виде энергию из окружающей среды.К примеру, сосна до состояния, когда её древесину можно будет использовать для хозяйственных нужд, растёт порядка 80 лет. Всё это время крона дерева улавливает солнечный свет, который является для дерева единственным источником энергии. Одновременно с этим с помощью воды внутрь дерева к зоне роста из коры Земли доставляются необходимые вещества, из которых с помощью полученной от Солнца энергии строится как основное тело дерева (ствол), так и все необходимые для его жизнедеятельности структуры (листва или хвоя, кора, корни, семена и т.д.). Можно ли ускорить этот процесс и вырастить аналогичное дерево не за 80 лет, а за один год? Для этого нужно будет в 80 раз увеличить скорость всех биологических процессов внутри организма дерева, а также увеличить скорость подачи из тела Земли всех необходимых строительных материалов. Следовательно, нам будет необходимо как минимум в 80 раз увеличить тот поток энергии, который будет поглощать данное дерево из окружающей среды, а скорее всего даже больше, поскольку для обеспечения более быстрого протекания воды в организме дерева мы уже не сможем обходиться просто самотёком за счёт капиллярного эффекта и вынуждены будем добавить в систему некий насос, типа сердца, который будет обеспечивать движение воды с большей скоростью. Следовательно, будет необходима дополнительная энергия на обеспечение работы этого насоса.Но если у нас остаётся неизменным мощность потока Солнечного излучения, то получить дополнительную энергию из окружающей среды мы можем только как минимум в 80 раз увеличив площадь кроны, которая улавливает солнечный свет. Но мы не можем сделать очень большую крону дерева, пока у нас не будет сформирован достаточно мощный и толстый ствол, который сможет эту огромную крону поддерживать.Альтернативный вариант увеличения потока энергии, которое получает дерево, состоит в увеличении мощности светового потока. Но если мы в 80 раз увеличим мощность солнечного света, то такое мощное излучение просто испепелит всё живое. Листья просто сгорят и их биологическая структура разрушится.Таким образом, мы приходим к тому, что существуют определённые фундаментальные ограничения, которые определяют мощность потока энергии, которую тот или иной живой организм может воспринимать из окружающей среды и передавать через структуры своего организма. Попытка серьёзно увеличить мощность этого потока неизбежно будет приводить к разрушению биологических тканей, из которых данный организм состоит.Единственный выход, если нам требуется передать большее количество энергии, сменить способ её передачи. И именно этим путём идёт развитие биосферы. Первым уровнем в биологической энергетической пирамиде, являются растения, которые получаются энергию непосредственно из светового излучения. При этом одна из задач, которую решают растения, это формирование биологических соединений, которые являются другим способом передачи энергии на следующие уровни энергетической пирамиды. По своей сути, питательные биологические вещества есть запасённая в виде химических связей энергия солнечного света. И эту энергию в качестве растительной пищи потребляют травоядные живые организмы, находящиеся на следующей ступени энергетической пирамиды.Одна из основных функций травоядных организмов состоит в дальнейшем повышении плотности энергии за счёт создания более энергоёмких соединений, то есть, более сложных органических молекул, которые они запасают в виде тканей собственного организма.Хищники, находящиеся на следующей ступени биологической энергетической пирамиды питания потребляют ещё более энергетически насыщенную пищу в виде тканей других животных, в основном травоядных.При этом мы можем наблюдать, что тела животных растут и развиваются намного быстрее, чем тела растений. Но даже в этом случае скорость роста организма и образования новых биологических тканей достаточно низкая.Также необходимо отметить, что биологические системы способны запасать какое-то количество энергии внутри тканей своего организма, но и процесс накопления, и процесс последующего высвобождения тоже протекают достаточно медленно.В отличие от биогенной модели манипулирования материей, механистическая модель использует совсем другие принципы. Главное отличие в том, что все преобразования материи в механистической модели требуют больших затрат энергии, которые необходимы для того, чтобы можно было достаточно быстро изменять структуру и форму вещества. Одним из наиболее затратных является процесс металлургии и последующей обработки металлов. Очень высокие затраты энергии в данных процессах вызваны в первую очередь тем, что металлы имеют кристаллическую структуру, поэтому при любых манипуляциях с атомами металлов требуется разрывать очень прочные межмолекулярные связи кристаллической решётки. При этом именно благодаря наличию этой кристаллической решётки металлы обладают многими из своих свойств, особенно намного более высокой прочностью и твёрдостью, чем органические ткани.В биологических системах металлы в чистом виде практически не встречаются, поскольку энергозатраты на любые преобразования металлов очень велики. Поэтому металлы присутствуют только в составе тех или иных химических соединений.По причине высоких энергозатрат практически всех механистических технологий, умение накапливать, передавать и быстро высвобождать большое количество энергии является одним из основных. Если мы посмотрим на развитие техники, то каждый раз, когда человечество осваивало очередной, более эффективный метод получения и/или преобразования энергии, происходил взрывной рост экономики и развития различных технологий. На начальном этапе это было использование энергии горения того или иного вида топлива, а также энергии падающей или текущей воды, а также энергии ветра. Освоение технологий паровых машин привело к первому серьёзному скачку во многих отраслях, начиная с промышленности и заканчивая транспортом. Следующим этапом было освоение электричества, которое шло параллельно с освоением углеводородного топлива и создания двигателей внутреннего сгорания. Именно эти технологии позволили провести массовую индустриализацию, а также урбанизацию и появление мегаполисов, которые без данных технологий существовать не могут (отдельная большая тема, которую пока опустим).Последний серьёзных прорыв в области получения энергии был в середине 20-го века, когда человечество освоило энергию ядерного распада, что привело к появлению ядерных бомб и ядерной энергетики. Правда, к серьёзному технологическому сдвигу это не привело, поскольку практическое использование ядерных источников энергии оказалось сопряжено с множеством проблем и накладных расходов по обеспечению безопасности.Следующим ожидаемым прорывом в данной области должно было стать освоение энергии термоядерного синтеза. Но на практике этого так и не произошло, что само по себе порождает массу вопросов, и в первую очередь о соответствии разработанной на сегодняшний день официально признанной физической модели мироздания реальному миру. Но это, опять же, отдельная большая тема.Вернёмся к главному. Если мы посмотрим на то, что лежит в основе механистических способов передачи и получения энергии, то одним из основных окажется сжигание ископаемого или биологического топлива. На сегодняшний день большая часть электростанций также работает по тепловому циклу и использует в качестве первичного источника тот или иной вид ископаемого топлива. Существуют разные теории образования угля, нефти и газа в недрах Земли. Согласно одной из версий, данное топливо является остатками когда существовавшей на Земле биосферы, по другой, синтез углеводородов и угля в недрах Земли происходит независимо от биосферы. Но для нашего рассмотрения важно то, что каким бы из способов не образовалось ископаемое топливо, скорость его образования конечна и рано или поздно механистическая цивилизация начинает потреблять ископаемого топлива больше, чем его синтезируется за тоже время. С этого момента такая цивилизация оказывается обречена на неизбежную стагнацию и постепенную деградацию по мере истощения запасов ископаемого топлива. При этом к концу этого процесса очень велика вероятность скатывания цивилизации к глобальной войне, когда каждая из враждующих сторон будет стремиться установить своё контроль над оставшимися месторождениями. Само собой, что на этом конечном этапе ни о каком «обществе всеобщего потребления», которое рекламируется «западом» как эталон организации социума, речи уже идти не может по определению. Дефицит базовых ресурсов неизбежно потребует введения распределительной системы и тотального контроля за её функционированием.Что касается выхода цивилизации за пределы Земли и освоения хотя бы других планет Солнечной системы, то на данном этапе развития технологии мы можем выходить в космос только за счёт использования химического топлива, которое производится всё из того же ископаемого топлива. Следовательно, до открытия новых технологий получения, накопления и преобразования энергии, вместе с другим способом движения в пространстве с использованием этих новых источников, ни о каком массовом освоении космического пространства речи быть не может, поскольку это потребует расходовать гигантские объёмы ископаемого топлива на обеспечение этих массовых полётов.В тоже время, следует отметить, что именно это умение накапливать, передавать и резко высвобождать энергию, а также умение получать и обрабатывать металлы, которые превосходят по прочности подавляющее большинство биологических тканей, обеспечивает преимущество механистической цивилизации при столкновении. Скорее всего это было одной из причин, по которой первичная биогенная цивилизация Земли потерпела поражение, а их планета оказалась под контролем механистической цивилизации.И именно это является главной причиной, по которой при смене вектора развития мы не можем отказаться от параллельного развития механистических технологий для обеспечения оборонительных технологий. И даже когда планета будет освобождена от оккупации и вся цивилизация сможет сменить вектор развития, мы не можем прекратить дальнейшее развитие данных технологий, поскольку мы не можем гарантировать, что во Вселенной существует только одна механистическая цивилизация.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com