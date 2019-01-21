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ЧП в Черном море

20:45. 21 января 2019 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:


В Черном море недалеко от Керченского пролива произошло ЧП. На двух судах ("Канда" и "Маэстро") под флагом Танзании вспыхнул сильный пожар.
С газовоза шла переправка груза на другое судно, когда там произошел взрыв и вспыхнул пожар., который перекинулся на второе судно. Моряки спасались прыгая за борт, так как огонь распространялся слишком быстро.
Как минимум 10 человек погибли, 14 спасли из воды.













На тему вопросов – а не провокация ли – в свете недавних событий и обсуждения возможности появления немецкой делегации в Керчи для верификации режима свободы судоходства.
Но все же произошедшее выглядит скорее как случайность ставшая следствием халатности экипажа одного из судов, тем более катастрофа произошла не в Керченском проливе, где она могла бы создать серьезные проблемы для судоходства.
Впрочем, следствие покажет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: катастрофы, керченский пролив, фотографии, черное море
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