ЧП в Черном море

В Черном море недалеко от Керченского пролива произошло ЧП. На двух судах ("Канда" и "Маэстро") под флагом Танзании вспыхнул сильный пожар.С газовоза шла переправка груза на другое судно, когда там произошел взрыв и вспыхнул пожар., который перекинулся на второе судно. Моряки спасались прыгая за борт, так как огонь распространялся слишком быстро.Как минимум 10 человек погибли, 14 спасли из воды.На тему вопросов – а не провокация ли – в свете недавних событий и обсуждения возможности появления немецкой делегации в Керчи для верификации режима свободы судоходства.Но все же произошедшее выглядит скорее как случайность ставшая следствием халатности экипажа одного из судов, тем более катастрофа произошла не в Керченском проливе, где она могла бы создать серьезные проблемы для судоходства.Впрочем, следствие покажет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com