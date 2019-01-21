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Битва за Македонию

00:11. 21 января 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:


Жители афинского полиса сегодня деятельно выразили осуждение вялой позиции руководства, которое не может заставить соседнюю Македонию правильно переименоваться.
Протестующие недовольны тем, что за пределами Греции существует "какая-то другая Македония" и требуют от правительства заставить соседнюю Македонию перестать быть Македонией, хотя та уже переименовалась в Северную Македонию.
Более 60 000 человек сегодня собрались выразить свое фэ и поквитаться с Македонией за поражение при Херонее.
Но линия "македонцев" и сегодня устояла, отразив разрозненные атаки афинян и организовав преследование отступающих.





































































































Знатно все-таки Европу сейчас пучит.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: греция, македония, Митинги, протесты, фотографии, юмор
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