Битва за Македонию

Жители афинского полиса сегодня деятельно выразили осуждение вялой позиции руководства, которое не может заставить соседнюю Македонию правильно переименоваться.Протестующие недовольны тем, что за пределами Греции существует "какая-то другая Македония" и требуют от правительства заставить соседнюю Македонию перестать быть Македонией, хотя та уже переименовалась в Северную Македонию.Более 60 000 человек сегодня собрались выразить свое фэ и поквитаться с Македонией за поражение при Херонее.Но линия "македонцев" и сегодня устояла, отразив разрозненные атаки афинян и организовав преследование отступающих.Знатно все-таки Европу сейчас пучит.

Источник: colonelcassad.livejournal.com