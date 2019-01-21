95 лет без Ленина
13:08. 21 января 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В 95-ю годовщину смерти Ленина на форуме в Давосе обнародовали доклад, в котором указывается, что имущественное неравенство достигло пиковых значений за последние десять лет и в дальнейшем будет только нарастать.
Состояние миллиардеров за 2018 год в среднем росло на $2,5 млрд ежедневно, в то время как беднейшая половина человечества стала беднее на 11%, подсчитали эксперты Oxfam
$2,5 млрд в день
«Наша экономическая система сломана – сотни миллионов людей в ней живут в крайней бедности, в то время как денежные потоки идут тем, кто находится на самой вершине», — констатирует в своем докладе «Общее благо или частное состояние?» международная организация Oxfam, ставящая своей задачей борьбу с бедностью. Выход ежегодного доклада традиционно приурочен к открытию крупнейшего мирового слета в области бизнеса и финансов – Всемирного экономического форума в Давосе.
За последний год совокупное состояние миллиардеров по всему миру выросло на $900 млрд (организация основывается за подсчетах Forbes), то есть в среднем – на $2,5 млрд в день. За последние 10 лет число долларовых миллиардеров почти удвоилось, а в 2017-2018 годах новый долларовый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. При этом в 2018 году усилилась тенденция к концентрации богатства — 26 богатейших людей мира владели состоянием, равным благосостоянию беднейших 3,8 млрд человек (годом ранее эту сумму аккумулировали 43 человека).
В то же время, Oxfam указывает, что успехи в борьбе с бедностью в последние годы достаточно скромные. Темпы сокращения числа людей, живущих в крайней бедности (Всемирный банк определяет как крайне бедных людей, чей дневной заработок составляет $1,9) замедлились вдвое с 2013 года. Oxfam приводит статистику – за период с 1980 по 2016 год в мировой структуре роста доходов на беднейшие 50% населения планеты приходилось только 12 центов с каждого доллара, в то время как на богатейший 1% — 27 центов. За последний год благосостояние беднейший половины населения снизилось на 11%.
В качестве одного из примеров неравенства в мире в докладе приводится Джефф Безос, чье состояние, согласно глобальному рейтингу Forbes, составило $112 млрд. «Всего один процент от этой суммы – это почти все бюджетные расходы на здравоохранение в Эфиопии, стране с населением 105 млн человек».
Налоговые каникулы
Для богатейших людей сложился один из самых благоприятных на протяжении десятилетий налоговый режим, отмечает Oxfam. В 1970-е годы средний размер верхней ставки налога на доходы в богатых странах составлял 62%, а в 2013 году ставка опустилась до 38% (в развивающихся экономиках — 28%). При этом доля подоходных налогов в глобальной структуре налоговых сборов составляет всего 4%. При этом налоговая база — далеко не такая большая, какая могла бы быть: согласно оценке, приводимой Oxfam, сверхбогатые скрывают от налогов около $7,6 трлн. путем перевода имущества в офшорные юрисдикции. Повышение налогового бремени для 1% богатейших людей мира всего лишь на 0,5 п.п. позволило бы дать образование всем 262 млн детей, которые сейчас лишены возможности учиться в школе, а также предоставить лечение и спасти жизни 3,3 млн человек.
Неравенство пола, неравенство здоровья
Oxfam в своем докладе касается еще одного аспекта глобального неравенства — между мужчинами и женщинами. В мировом масштабе доходы женщин на 23% ниже, чем у мужчин, при этом совокупное состояние мужчин на 50% выше, чем у женщин.
Другая проблема, порождаемая глобальным неравенством — разная продолжительность жизни разных социальных слоев, поскольку представители беднейших групп лишены возможности получать необходимое медицинское обслуживание. «В большинстве стран, как развитых, так и развивающихся, наличие денег — это «паспорт» для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Например, в Непале дети до пяти лет из бедных семей умирают в три раза чаще, чем дети из богатых», — приводит иллюстрацию Oxfam. Другой пример — в Индии продолжительностью жизни женщин из «низших» каст на 15 лет ниже, чем у представительниц «высших».
Что делать?
Для того, чтобы переломить тенденцию к усилению неравенства, Oxfam предлагает мировым правительствам работать по трем основным направлениям. Во-первых, по мнению организации, необходимо обеспечить всеобщее бесплатное здравоохранение и образование и прекратить «поддержку приватизации государственных услуг». Во-вторых — сделать так, чтобы женщины могли посвящать больше времени уходу за детьми. Наконец, третье направление — «отказаться от практики недостаточного налогообложения состоятельных людей и корпораций» и пресечь их уход от налогов.
http://www.forbes.ru/milliardery/371457-bogatye-prodolzhayut-bogatet-kak-rastet-globalnoe-imushchestvennoe-neravenstvo – цинк
Разумеется, подобные благопожелания не приведут к сокращению существующих диспропорций и нарастающей тенденцией к усилению неравенства, как в развитых, так и развивающихся капиталистических странах. Ситуация деятельно доказывает правоту классиков марксизма-ленинизма на тему сверхэксплуатации и возрастающего неравенства при господстве капитализма. Богатые богатеют – бедные беднеют. Богатство одних проистекает из ограблениях других.
Ликвидация СССР позволила крупного капиталу последовательно отказаться от подачек бедноте и среднему классу, на которые он вынуждено пошел, борясь с идеями Ленина и советским влиянием в своих странах. Но как только СССР не стало – фикция "общества всеобщего благосостояния" которое отдельные глупцы принимали за "правильный социализм" рассыпалась еще быстрее, чем СССР в Перестройку.
Соответственно, комплекс тех идей, которые на практике воплотил Ленин, никуда и не может исчезнуть, сколько не объявляй их устаревшими и не актуальными, потому что сама жизнь будет делать их злободневными и актуальными – современный капитализм не может устранить эти противоречия, как не мог устранить их 100 лет назад, когда с ужасом увидел рождение первого социалистического государства и торжество идей Ленина, которые давали свой ответ на вопрос, что делать с эксплуатацией человека человеком и как избежать вопиющего классового неравенства. Поэтому, даже несмотря на последующее перерождение КПСС и уничтожение СССР, запрос на реализацию ленинского видения устранения существующих в мире экономических диспропорций и неравенства будет сохранятся. И за протестами против текущей системной несправедливости будет незримо стоять фигура Ленина, с которой до сих пор крупный капитал и его обслуга ведут свою заочную идеологическую борьбу дабы стереть из человеческой памяти альтернативу текущей системе нарастающей бедности и эксплуатации.
Источник: colonelcassad.livejournal.com