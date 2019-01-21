Главная » История, Мировоззрение, Политика, Экономика

95 лет без Ленина

13:08. 21 января 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:


В 95-ю годовщину смерти Ленина на форуме в Давосе обнародовали доклад, в котором указывается, что имущественное неравенство достигло пиковых значений за последние десять лет и в дальнейшем будет только нарастать.

Состояние миллиардеров за 2018 год в среднем росло на $2,5 млрд ежедневно, в то время как беднейшая половина человечества стала беднее на 11%, подсчитали эксперты Oxfam

$2,5 млрд в день

«Наша экономическая система сломана – сотни миллионов людей в ней живут в крайней бедности, в то время как денежные потоки идут тем, кто находится на самой вершине», — констатирует в своем докладе «Общее благо или частное состояние?» международная организация Oxfam, ставящая своей задачей борьбу с бедностью. Выход ежегодного доклада традиционно приурочен к открытию крупнейшего мирового слета в области бизнеса и финансов – Всемирного экономического форума в Давосе.

За последний год совокупное состояние миллиардеров по всему миру выросло на $900 млрд (организация основывается за подсчетах Forbes), то есть в среднем – на $2,5 млрд в день. За последние 10 лет число долларовых миллиардеров почти удвоилось, а в 2017-2018 годах новый долларовый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. При этом в 2018 году усилилась тенденция к концентрации богатства — 26 богатейших людей мира владели состоянием, равным благосостоянию беднейших 3,8 млрд человек (годом ранее эту сумму аккумулировали 43 человека).

В то же время, Oxfam указывает, что успехи в борьбе с бедностью в последние годы достаточно скромные. Темпы сокращения числа людей, живущих в крайней бедности (Всемирный банк определяет как крайне бедных людей, чей дневной заработок составляет $1,9) замедлились вдвое с 2013 года. Oxfam приводит статистику – за период с 1980 по 2016 год в мировой структуре роста доходов на беднейшие 50% населения планеты приходилось только 12 центов с каждого доллара, в то время как на богатейший 1% — 27 центов. За последний год благосостояние беднейший половины населения снизилось на 11%.

В качестве одного из примеров неравенства в мире в докладе приводится Джефф Безос, чье состояние, согласно глобальному рейтингу Forbes, составило $112 млрд. «Всего один процент от этой суммы – это почти все бюджетные расходы на здравоохранение в Эфиопии, стране с населением 105 млн человек».

Налоговые каникулы

Для богатейших людей сложился один из самых благоприятных на протяжении десятилетий налоговый режим, отмечает Oxfam. В 1970-е годы средний размер верхней ставки налога на доходы в богатых странах составлял 62%, а в 2013 году ставка опустилась до 38% (в развивающихся экономиках — 28%). При этом доля подоходных налогов в глобальной структуре налоговых сборов составляет всего 4%. При этом налоговая база — далеко не такая большая, какая могла бы быть: согласно оценке, приводимой Oxfam, сверхбогатые скрывают от налогов около $7,6 трлн. путем перевода имущества в офшорные юрисдикции. Повышение налогового бремени для 1% богатейших людей мира всего лишь на 0,5 п.п. позволило бы дать образование всем 262 млн детей, которые сейчас лишены возможности учиться в школе, а также предоставить лечение и спасти жизни 3,3 млн человек.

Неравенство пола, неравенство здоровья

Oxfam в своем докладе касается еще одного аспекта глобального неравенства — между мужчинами и женщинами. В мировом масштабе доходы женщин на 23% ниже, чем у мужчин, при этом совокупное состояние мужчин на 50% выше, чем у женщин.
Другая проблема, порождаемая глобальным неравенством — разная продолжительность жизни разных социальных слоев, поскольку представители беднейших групп лишены возможности получать необходимое медицинское обслуживание. «В большинстве стран, как развитых, так и развивающихся, наличие денег — это «паспорт» для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Например, в Непале дети до пяти лет из бедных семей умирают в три раза чаще, чем дети из богатых», — приводит иллюстрацию Oxfam. Другой пример — в Индии продолжительностью жизни женщин из «низших» каст на 15 лет ниже, чем у представительниц «высших».

Что делать?

Для того, чтобы переломить тенденцию к усилению неравенства, Oxfam предлагает мировым правительствам работать по трем основным направлениям. Во-первых, по мнению организации, необходимо обеспечить всеобщее бесплатное здравоохранение и образование и прекратить «поддержку приватизации государственных услуг». Во-вторых — сделать так, чтобы женщины могли посвящать больше времени уходу за детьми. Наконец, третье направление — «отказаться от практики недостаточного налогообложения состоятельных людей и корпораций» и пресечь их уход от налогов.

http://www.forbes.ru/milliardery/371457-bogatye-prodolzhayut-bogatet-kak-rastet-globalnoe-imushchestvennoe-neravenstvo – цинк

Разумеется, подобные благопожелания не приведут к сокращению существующих диспропорций и нарастающей тенденцией к усилению неравенства, как в развитых, так и развивающихся капиталистических странах. Ситуация деятельно доказывает правоту классиков марксизма-ленинизма на тему сверхэксплуатации и возрастающего неравенства при господстве капитализма. Богатые богатеют – бедные беднеют. Богатство одних проистекает из ограблениях других.
Ликвидация СССР позволила крупного капиталу последовательно отказаться от подачек бедноте и среднему классу, на которые он вынуждено пошел, борясь с идеями Ленина и советским влиянием в своих странах. Но как только СССР не стало – фикция "общества всеобщего благосостояния" которое отдельные глупцы принимали за "правильный социализм" рассыпалась еще быстрее, чем СССР в Перестройку.

Соответственно, комплекс тех идей, которые на практике воплотил Ленин, никуда и не может исчезнуть, сколько не объявляй их устаревшими и не актуальными, потому что сама жизнь будет делать их злободневными и актуальными – современный капитализм не может устранить эти противоречия, как не мог устранить их 100 лет назад, когда с ужасом увидел рождение первого социалистического государства и торжество идей Ленина, которые давали свой ответ на вопрос, что делать с эксплуатацией человека человеком и как избежать вопиющего классового неравенства. Поэтому, даже несмотря на последующее перерождение КПСС и уничтожение СССР, запрос на реализацию ленинского видения устранения существующих в мире экономических диспропорций и неравенства будет сохранятся. И за протестами против текущей системной несправедливости будет незримо стоять фигура Ленина, с которой до сих пор крупный капитал и его обслуга ведут свою заочную идеологическую борьбу дабы стереть из человеческой памяти альтернативу текущей системе нарастающей бедности и эксплуатации.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: капитализм, Ленин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
... утверждается, что «без финансовой помощи кайзера Вильгельма II Ленину не было бы... в фундаменте Российского государства 100 лет назад были хорошо заметны профессионалам... Доме, направляющего деятельность президента страны». Летом 1916 г. он внушал президенту...
Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
...слому линейной тактики, чем лет десять назад. Признаки радикализации... не Ленин и большевики, то это случилось лет на ...в этой альтернативной истории «без Ленина и большевиков» представляется весьма...городе Южном буквально несколько лет назад был построен вполне...
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
...Рейнского Союза" ( союз немецких государств без участия Габсбургов ) . Сама Австрия...Северо-Германского Союза" ( объединение Германии без Габсбургов ) . Сама Австрия меняет... ( 1870 ) проходит около 49 лет - Лениным создаётся Третий Интернационал ( Коминтерн ,...
Без вмешательства и финансирования Западом гражданская война в России не могла состояться
...присоединились белые армии.К лету 1918 года три четверти...по настоящее время. Без сомнения, что без «снабжения» с Запада... и представляла всех противников Ленина "контрреволюционерами". А братья ...При опричнине, продолжавшейся 20 лет, было убито более трех ...
Правда о „пломбированном вагоне”» Ленина: разоблачение мифа
... горами и её 100-летие.Многое зависит от многого,...взвинтили Ленина, да и могло ли быть иначе!?Столько лет ...отрыве от Родины, напряжение военных лет, когда он понимал, что...года Ленин пишет Коллонтай новое обширное письмо, начинающееся не без раздражения...
Спасибо, Ильич!
...спустя каких-то десять лет после официального образования СССР....о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для ...то, что спустя 40 лет после того, как "Российскую...русской культурной традиции.Нет, без Ленина, без Советского Союза ничего этого...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>