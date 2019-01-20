Топ-10 советских кинокартин, признанных шедеврами на Западе (ВИДЕО)

18 января 1926 года в Москве состоялась премьера фильма, который подтолкнул мировой кинематограф к изменениям. «Броненосец „Потёмкин“», снятый всего за четыре месяца, навсегда изменил восприятие кино.

«Броненосец „Потёмкин“» — самый титулованный отечественный фильм. Многократно кинокритики и кинематографисты отмечали его достоинства в разные годы. В 1958 году кинокритики выбрали фильм как лучшую картину всех времен и народов. В 1978 «Броненосец „Потёмкин“» занял первое место в списке ста лучших фильмов. В 2009 году киношедевр оказался в списке 15 фильмов, оказавших наибольшее влияние на кинематограф.

Фильм был снят по госзаказу к годовщине Первой русской революции. Картина носит явный пропагандистский характер, что тогда и нужно было советскому правительству.

Однако сейчас фильм ценят не за идеологию, а за кинематографические находки и нововведения, которые изменили и восприятие кино, и его техническое исполнение.

Киновед Наталья Венжер отмечает, что картина запомнилась всему миру своим новаторством.

«Там сделаны такие вещи, которые до этого не делали, например, ритмический монтаж, как в сцене на лестнице. Именно кинематографические инновации сделали картину популярной.

Большое впечатление производит раскрашенная демонстрация — красный флаг на черно-белом фоне. Это был большой шаг в кинематографии — тогда еще молодом искусстве, которое еще мало что умело.

Этот фильм сделал кино „языком искусства“.

Первые фильмы еще не обладали своим „языком“, а давали только визуальный ряд — даже это было в новинку. А этот фильм предложил кино свой язык и стал своего рода букварем. В частности, сцена на лестнице», — рассказала Наталья.

Молодой режиссер Эйзенштейн использует монтаж для создания у зрителей определенных эмоций: страх, негодование, злость, сочувствие. Метафоричны и многие другие моменты картины, например, кадры «оживающего» льва, разбитое пенсне и т. д. Сильное впечатление создает сцена сбора горожан у палатки с мертвым матросом. Режиссер использовал направление движения в кадре, чтобы создать ощущение массовости.

«Броненосец „Потёмкин“» стал примером для других режиссеров. Так, сцена расстрела на лестнице многократно копировалась другими режиссерами. Ее подобие можно увидеть в «Крестном отце» и «Неприкасаемых».

Не только фильм Эйзенштейна высоко оценили за границей. Многие советские картины были замечены иностранными зрителями и кинокритиками. Среди тех кинолент, которые смотрят, любят и ценят иностранцы киношедевр Бондарчука «Война и мир», новогодняя классика «Ирония судьбы, или С легким паром!», военная драма «Иди и смотри». Особенно иностранной публике нравятся фильмы Андрея Тарковского. Сразу шесть его картин вошли в список лучшей десятки по оценке пользователей портала IMDb.com.

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Евгения Башинская