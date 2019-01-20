Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2019

Бойцы Народной милиции ДНР рассказывают о меняющейся оперативной обстановке под столицей Республики. После проведения ротации украинских подразделений, занимающих позиции на северо-западе от Донецка, учащаются провокации и обстрелы со стороны карателей.

По словам военнослужащих, удерживающих позиции на передовой, оккупанты ведут как хаотичный огонь, так и прицельный. Регулярно используются крупнокалиберные пулемёты и автоматические гранатомёты.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления НМ ДНР.

Читайте также: Военные ВСУ напали на склад оружия, произошёл бой: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)