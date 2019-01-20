Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2019
- 11:42 Служу Республике. Очередной срыв перемирия киевскими силовиками 20.01.2019.
- 11:00 В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику.
- 02:30 Пришёл новый враг: обстановка на линии фронта под Донецком меняется (ВИДЕО).
- 00:27 Фронтовые дневники: Спартак и его защитники.
Служу Республике. Очередной срыв перемирия киевскими силовиками 20.01.2019
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В ДНР рассказали о попытках диверсантов проникнуть в республику
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Пришёл новый враг: обстановка на линии фронта под Донецком меняется (ВИДЕО)
Бойцы Народной милиции ДНР рассказывают о меняющейся оперативной обстановке под столицей Республики. После проведения ротации украинских подразделений, занимающих позиции на северо-западе от Донецка, учащаются провокации и обстрелы со стороны карателей.
По словам военнослужащих, удерживающих позиции на передовой, оккупанты ведут как хаотичный огонь, так и прицельный. Регулярно используются крупнокалиберные пулемёты и автоматические гранатомёты.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления НМ ДНР.
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Фронтовые дневники: Спартак и его защитники
К оглавлению | Источник: www.youtube.com