Спекуляции либералов на тему событий 1937 года

В то же время я совершенно не исключаю, что некоторые, ознакомившись с содержанием наших предыдущих статей, начнут высказывать следующие мысли: «Разве не было случаев, когда необоснованно арестовывали и расстреливали? Например, у моей семьи родственников постигла та же участь. Они были честными-пречестными, но чекисты истязали их на допросах, вынуждая оговорить себя. Как вам не стыдно после этого называть врагами честных людей, которым жизни сломали?». Подобные, мягко говоря, «рассуждения», мы слышим регулярно. Что тут сказать?

Мы многократно доказывали, что к концу 1930-х годов «пятая колонна» в лице подпольного бухаринско-троцкистского блока действительно существовала. Опасность для нашей страны, исходящая от соответствующей группировки, была немалой. Данное обстоятельство требовало принятия жёстких мер, направленных на ликвидацию тех, кто готов был совершить измену Советскому государству, соединиться с немецко-фашистскими захватчиками в момент начала войны. Вполне понятно, что ни о каком почитании памяти предателей речи быть не может.



Прежде всего, надо учесть, что мало кто честно скажет, что он был преступником. Даже классические уголовники, отбывающие наказание в местах лишения свободы в настоящее время, аналогичным образом начнут квалифицировать себя «невиновными».



Поэтому надо уточнять, действительно ли конкретное лицо было необоснованно арестовано или оно всё же совершало преступные деяния?

Заранее предвижу следующие упрёки: «Как вы можете говорить так? Совести у вас нет! Королёв Сергей Павлович – тоже враг? А маршал Рокоссовский?».



Что мы можем ответить? Мы ни в коем случае не оправдываем ошибок и «перегибов», имевших место в рассматриваемый период.



Имели место соответствующие негативные явления? Несомненно. Были ли они осуждены Советской властью? Да. Когда произошло это? Именно при И.В. Сталине.



В качестве подтверждения данного тезиса мы вспомним содержание статьи Сталина «Головокружение от успехов», в которой осуждались перегибы на местах, допущенные во время коллективизации и борьбы против кулачества.



Также следует упомянуть о постановлении Политбюро ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О работе угольной промышленности Донбасса» от 28 апреля 1937 года, в котором осуждалась практика огульной отдачи под суд инженеров и технического персонала.



Разумеется, нужно вспомнить постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведения следствия» от 17 ноября 1938 года. Данный документ осуждал все перегибы, допущенные в 1937 – 1938 гг.

Советская власть боролась с перегибами на местах

Надо признать, что Советская власть не бросала слов на ветер. Так, были реально исправлены перегибы, допущенные во время коллективизации.



Например, в 1934 – 1938 гг. 31.515 человек были освобождены как «неправильно высланные», а 33.565 передано на иждивение. Аналогичным образом обстояло дело в конце 1930-х годов.



Наблюдалось это после того, как НКВД возглавил Л.П. Берия. Достаточно вспомнить о реабилитации 837 тысяч человек, произошедшей в 1938 – 1939 гг.



Например, за обозначенный период освобождено 11.223 человека, осуждённых за богослужительную деятельность. Также реабилитации подверглись 1457 военнослужащих (включая К.К. Рокоссовского, А.В. Горбатова). На свободу вышли Л.Д. Ландау, С.П. Королёв и т.д.

Тут же могут появиться следующие вопросы: «Как могло получиться, что невинные люди всё же оказались в тюрьмах и лагерях?».



И тут же начинают вешать всех собак на И.В. Сталина, на Коммунистическую партию, на НКВД и т.д. Но, во-первых, надо отделять зёрна от плевел.



Одно дело – необоснованные аресты, и другое – борьба с настоящими предателями и контрреволюционерами, которые тоже были.



Последних и нужно было приговаривать к тюремному заключению либо к высшей мере наказания. Но это отнюдь не означает, что мы оправдываем перегибы, имевшие место в указанное время.

Во-вторых, разве Иосифу Виссарионовичу Сталину, партии в целом и органам государственной безопасности выгодно было самим себя дискредитировать? Поэтому они нисколько не были заинтересованы в том, чтобы осуществлять необоснованные расправы.



А в их осуществлении были заинтересованы другие силы. Что они собой представляли, мы выясним.

Как местное партийное руководство проявляло излишнее «рвение»

Кто был инициатором перегиба линии партии по борьбе с контрреволюцией? Кому на руку было привлечение людей к уголовной ответственности без оснований?



Во-первых, дело было обусловлено стремлением республиканского/краевого/областного/гор одского/районного руководства выслужиться перед Центром.



Местное начальство, стремясь продемонстрировать свою «эффективную работу» по разоблачению предателей и контрреволюционеров, направляло в Москву запросы с требованием увеличить лимиты на аресты и смертные приговоры.

В числе местных первых партийных секретарей, активничавших по данному направлению, был Н.С. Хрущёв. В качестве подтверждения следует сослаться на отправленный им запрос в столицу от 10 июля 1937 года:

«ЦК ВКП (б) – товарищу Сталину И.В.

Сообщаю, что всего уголовных и кулацких элементов, отбывших наказание и осевших в городе Москве и Московской области, учтено – 41 305 чел.

Из них уголовного элемента учтено — 33 436 чел. Имеющиеся материалы дают основания отнести к 1-й категории уголовников 6500 чел. и ко 2-й категории -26 936 человек. Из этого количества по г. Москве ориентировочно относ. к 1-й категории — 1500 чел. и 2-й категории 5272 чел.

Кулаков, отбывших наказание и осевших в г. Москве и районах области учтено 7869 человек. Имеющийся материал дает основание отнести из этой группы к 1-й категории 2000 чел. и ко 2-й категории — 5869 человек.

Комиссию просим утвердить в составе тт. Реденс — нач. Управления НКВД по М.о., Маслова — зам. прокурора Московской области, Хрущева Н.С. — секретаря МК и МГК с правом, в необходимых случаях, замены т. Волковым А.А. — вторым секретарем Московского горкома.

Секретарь МК ВКП(б) (Н.Хрущев)».

Местные партийные секретари были напуганы политической реформой

Во-вторых, нужно учитывать стремление ряда местных партийных руководителей сорвать инициируемой И.В. Сталиным политическую реформу, направленную на то, чтобы передать власть народу.



Напомним, что Конституция СССР, принятая в 1936 году, восстановила избирательные права бывших «лишенцев». Предусматривалось проведение всеобщих, альтернативных выборов в Советы всех уровней с тайной подачей голосов. В них наряду с ВКП (б) должны были принять участие беспартийные общественные организации.



Однако некоторые местные партийные секретари, опасаясь возможной утраты собственного доминирующего положения, начали бороться не только против «пятой колонны» и контрреволюции, но и против тех, кто мог бы составить им серьёзную конкуренцию на первых с 1918 года всеобщих и альтернативных выборах.



Подробно об этом пишет Ю.Н. Жуков в своём исследовании «Иной Сталин».

Провокации врагов народа

В-третьих, надо обратить внимание на следующее обстоятельство. Говоря о «перегибах на местах», многие подразумевают события, произошедшие во время коллективизации и в 1937 – 1938 гг.



Статистические данные свидетельствуют о том, что именно на указанное время (особенно на 1937 год) приходится наибольшее количество соответствующих явлений.



При этом, к сожалению, мало кто обращает внимание на то, кто в данный период руководил органами государственной безопасности. Так, в начале 1930-х годов Лубянкой формально руководил В.Р. Менжинский.



Однако из-за его болезни ведомство фактически возглавлял его заместитель Г.Г. Ягода. Ну а он, как известно, принадлежал к бухаринской заговорщической группировке. Последняя, в свою очередь, координировала усилия с троцкистами в борьбе против Советской власти.

Словом, нельзя исключать того, что пробравшиеся в органы государственной безопасности контрреволюционеры могли целенаправленно допускать необоснованные аресты, провоцируя тем самым нарастание в народе антисоветских настроений, дискредитируя Советскую власть.



В перспективе, по замыслу заговорщиков, народное возмущение должно было достичь максимального предела, в результате чего, с их точки зрения, Сталинское правительство будет свергнуто.

Аналогичными мотивами руководствовался и Н.И. Ежов. Он, как и Генрих Ягода, тоже принадлежал к числу т.н. «правых» (бухаринцев). В качестве подтверждения данного аргумента мы обратим внимание на содержание письменного заявления бывшего заместителя руководителя НКВД СССР М.П. Фриновского от 11 апреля 1939 года.



Да, речь идёт о том самом документе, который лег в основу постановления Пленума Верховного суда СССР от февраля 1988 года, реабилитирующего Бухарина, Рыкова и прочих фигурантов Третьего Московского процесса.



Так, в нём упоминалось о том, что Ежов встречался с арестованными активистами правотроцкистского блока, обещая им сохранить жизнь. Однако если мы ознакомимся с полным текстом заявления Фриновского, то увидим, что он писал несколько об ином.



По его словам, Ежов, проводя встречу с Рыковым, с Бухариным и с их сообщниками, просил их не называть его как соучастника по заговору. Глава НКВД СССР, в свою очередь, обещал сделать всё, что в его силах, лишь бы сохранить жизни данным лицам.

По словам Фриновского, Ежов оценил арест Бухарина и Рыкова как «большую потерю для правых». С его точки зрения, после произошедшего, вне зависимости от их желания, «по указанию ЦК» могли развернуться «большие мероприятия по правым кадрам». И центр заговора «правых» перешёл от Бухарина к Ежову. Последний разработал новый заговорщический план.

В чём заключалась суть нового замысла контрреволюционеров? М.П. Фриновский зафиксировал, что Н.И. Ежов поставил задачу «расставить своих людей» в следственном аппарате.



Предусматривалось «следователей подбирать таких, которые были бы или полностью связаны с нами, или за которыми были бы какие-либо грехи, и они знали бы, что эти грехи за ними есть, а на основе этих грехов полностью держать их в руках».



Фриновский добавил, что ««следователи-колокольщики» были подобраны в основном из заговорщиков или скомпрометированных лиц, бесконтрольно применяли избиение арестованных, в кратчайший срок добивались «показаний» и умели грамотно, красочно составлять протоколы».

Бывший заместитель руководителя НКВД СССР пояснил, что Ежовым «руководила необходимость прикрытия своих связей с арестованными лидерами «правых», идущими на гласный процесс».

Тем самым они рассчитывали на то, что по мере развёртывания необоснованных арестов народ обязательно возмутиться и опрокинет Советскую власть.



Недаром враги народа, окопавшиеся в НКВД, стремились сохранить «по мере возможности антисоветские кадры правых от разгрома» вместе с «повстанческими кадрами» в «областях СССР», рассчитывая их использовать «в момент международных осложнений».



Одновременно речь шла о «нанесении удара по честным кадрам партии, преданным Центральному комитету ВКП (б)».



В перспективе – по мере нарастания общественного возмущения, заговорщики, по словам Фриновского, стремились осуществить «террористические акты против руководителей партии и правительства», после чего «правые во главе с Н. Ежовым» должны были захватить власть.

Таким образом, речь шла о прямой провокации со стороны «пятой колонны», захватившей Советские спецслужбы.

Кто убил? Вы и убили!

Впрочем, ничто ни ново под луной. Мировой «глобализм» и его пособники неоднократно прибегали к тактике провокаций в момент их стремления свергнуть нелояльные им режимы на Земном шаре.



Достаточно вспомнить, как в октябре 1993 года марионеточный ельцинский режим, расстреливая из танков российский парламент и инспирируя бойню в Москве, рассадил на крышах здания домов, прилегающих к зданию Верховного совета, таинственных снайперов, стрелявших в спину обоим участникам противостояния.



Сегодня благодаря расследованию, проведённому журналистами «демократической» газеты «Московский комсомолец» мы знаем, что эти боевики были привезены из стран Европы.



Высокопоставленный руководитель ФСБ, не пожелавший обнародовать свою фамилию, рассказал журналистам, как руководитель Службы безопасности президента А.В. Коржаков ещё в августе 1993 года решил вопрос о доставке соответствующих людей в Москву через швейцарскую резидентуру.



Они открывали огонь и по демонстрантам, и по сотрудникам милиции, и по военнослужащим внутренних войск.



После этого «демократы» на весь мир раструбили о том, что «боевики» Хасбулатова и Руцкого якобы пытались залить кровью Москву, открыв огонь с крыш зданий.

А взять события на киевском Майдане, произошедшие в феврале 2014 года, когда с крыш зданий стреляли по митингующим аналогичные «таинственные снайперы». Затем «евроинтеграторы» повесили всех собак то на Януковича, то на бойцов подразделения «Беркут» и т.д. Хотя мы знаем, что это было делом рук спецназовцев западных стран.

Аналогичным образом действовали представители предательской антисоветской троцкистско-бухаринской банды, обманным путём проникшей и в органы государственной безопасности.



Имела место наглая попытка скомпрометировать И.В. Сталина, Коммунистическую партию, органы НКВД в целом в глазах как Советского народа, так и прогрессивных людей во всём мире.

Поэтому, когда сванидзе, пивоваровы, млечины, собчаки, митрохины, касьяновы и им подобные начнут стонать по поводу «невинных жертв репрессий», в самую пору будет перефразировать известную речь из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».



Кто убил и арестовал невинных людей? Вы, пятая колонна, и ваши исторические предшественники, и убили и незаконно репрессировали честных людей! Вы совершали грязные дела в целях провоцирования антисоветских настроений.



Сталин, Коммунистическая партия и НКВД в целом здесь не причём. Они боролись против настоящих изменников Родины и гитлеровских пособников.



А вы, господа «правозащитники» и ваши идейные предшественники в лице нацистских приспешников из троцкистско-бухаринского блока, намеренно истребляли невиновных, а потом наглым образом подставили и И.В. Сталина, и Советскую власть, и чекистов.



Такова правда истории.







Михаил Чистый,

кандидат исторических наук



