Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 января 2019
- 13:19 Сирия: Второй взрыв за день, есть жертвы.
- 09:58 СРОЧНО: Взрыв в Дамаске.
- Вчера 23:05 Коротко по Манбиджу 19.01.2019.
Сирия: Второй взрыв за день, есть жертвы
Только что стало известно, что в Сирии прогремел второй взрыв за день. Так, при взрыве бомбы в автобусе в сирийском городе Африн погибли четыре человека и 11 пострадали. Это произошло недалеко от офиса губернатора.
Как сообщала «Русская Весна», утром на юге Дамаска взорвался заминированный автомобиль. Подозреваемый в теракте задержан, жертв нет.
Об отсутствии жертв в результате утреннего взрыва в Дамаске сообщает сирийского госагентство SANA.
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СРОЧНО: Взрыв в Дамаске
Только что стало известно, что на юге сирийской столицы прогремел взрыв.
Об этом сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
Звук взрыва донёсся со стороны кольцевой автодороги. По неподтверждённым пока данным, речь идет о теракте.
Кроме того, Reuters сообщает, что в результате взрыва было ранено несколько человек. Информации о жертвах пока нет.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Коротко по Манбиджу 19.01.2019
Российская военная полиция к западу от Манбиджа.
Сообщается, что патрулирование проходило совместно с силами "Военного совета Манбиджа", в том числе и в районах, где находились американские военные.
Но пока что российские и американские патрули в контакт не вступали.
Стоит отметить, что в ходе визита сенатора Линдси Грэма в Анкару, Грэм в ходе переговоров отметил, что "курды сотрудничают с Асадом на свой страх и риск".
В условиях продолжающихся переговоров курдов с Дамаском, YPG стремится сохранить статус-кво вокруг города, полагаясь на американские патрули к северу от города и на сирийско-российские к западу от города.
Турция же настаивает на том, что никаких SDF и YPG в Манбидже и близко быть не должно. Собственно этот вопрос сегодня с Грэмом и обсуждали, но конкретного решения озвучено не было.
Анкара пытается добиться того, чтобы САА не входили в Манбидж, но если договор Асада с курдами будет заключен, то вряд ли Эрдоган сможет помешать вводу сирийских войск в сам город.
Также стало известно о 4-м погибшем при взрыве в Манбидже.
Им оказалась Гадир Тахер. Гражданка США сирийского происхождения – эмигрировала из Сирии в 2001 году. Работала переводчиком для военных, выезжая в командировки на Ближний Восток.
В результате, взрыв смертника продолжает интриговать – странная группа из офицера военной разведки, спецназовца, шифровальщицы и переводчицы странным образом пересеклась с как-бы случайным смертником. Интересно, кто был 5-й, о ком говорил Эрдоган.
Само собой, такой набор жертв продолжает подпитывать теории о том, что взрыв в Манбидже был операцией под фальшивым флагом.
Гробы с покойниками сегодня встречали в Делавере.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com