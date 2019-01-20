Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 января 2019

Только что стало известно, что в Сирии прогремел второй взрыв за день. Так, при взрыве бомбы в автобусе в сирийском городе Африн погибли четыре человека и 11 пострадали. Это произошло недалеко от офиса губернатора.

Как сообщала «Русская Весна», утром на юге Дамаска взорвался заминированный автомобиль. Подозреваемый в теракте задержан, жертв нет.

Об отсутствии жертв в результате утреннего взрыва в Дамаске сообщает сирийского госагентство SANA.

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