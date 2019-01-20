С блеском хищного зверя во взоре

Источник: rg.ru

Как руководству Третьего рейха удалось превратить значительную часть немецкой молодежи в безжалостных убийц.



Семьдесят семь лет назад началась Великая Отечественная война. Она вошла в историю не только из-за великих сражений и благодаря беспримерным подвигам советских людей, но и по причине беспрецедентно чудовищных военных преступлений, которые творили на оккупированных территориях нацистские захватчики.

Многие и сегодня спрашивают: как руководство Третьего рейха смогло превратить значительную часть молодежи Германии, страны, давшей миру великих философов, писателей, ученых, в безжалостных убийц. Не случайно Нюрнбергский международный военный трибунал подробно и обстоятельно рассмотрел вопрос о влиянии нацистской идеологии на молодых людей.

В наши дни, когда националистический угар уже во многих странах отравляет сознание прежде всего молодых людей, когда молодые люди составляют ударную силу террористических организаций, следует особо рассмотреть, как превращали молодежь в бездумных исполнителей воли «фюрера» и показать, что эта дорога ведет в ад. Яд для юных душ Бальдур фон Ширах, возглавлявший нацистскую молодежную организацию «Гитлерюгенд», был самым молодым из гитлеровских главарей, судимых в Нюрнберге. Он и выглядел моложаво, и был единственным, кто как бы встал на «путь раскаяния». Однако было ли это искреннее раскаяние или Ширах играл в него, рассчитывая разжалобить суд? Ширах охотно рассказывал, как он слепо верил в Гитлера, каждое его слово воспринимал как откровение и только теперь понял, как он в нем ошибался. Ширах говорил, что в жизни Гитлера было три периода. Первый, когда Гитлер был просто человеком. Второй — «сверхчеловеческий», после прихода к власти, когда стали осуществляться его идеи о превосходстве немецкой расы. И наконец, третий период — нечеловеческий, когда Гитлер встал на путь кровопролитных войн и уничтожения целых народов. Как вспоминал советский следователь Г.Н. Александров, ощущение раскаяния мгновенно исчезало, когда Шираху задавали вопросы, непосредственно касающиеся его деятельности как ближайшего сподвижника Гитлера. Ширах уже ничем не отличался от своих партнеров по скамье подсудимых. Он все отрицал: ничего не знал, ни в каких преступлениях не участвовал… Возможно, он никого не убил лично. Но именно он насаждал среди немецкой молодежи расоненавистнические идеи нацизма, готовил молодежь для совершения массовых злодеяний на оккупированных территориях. Именно Ширах с дьявольской методичностью, последовательно и неустанно проводил нацистскую политику воспитания молодежи, осуществлял на деле чудовищные наставления Гитлера. Например, такие: «Мы вырастим молодежь, перед которой содрогнется мир, молодежь резкую, требовательную, жестокую. Я этого хочу. Молодежь должна обладать всеми этими качествами, она должна быть безучастной к страданию. В ней не должно быть ни слабости, ни нежности. Я хочу видеть в ее взоре блеск хищного зверя». Вот эти идеи и проводил в жизнь Ширах. Именно в этом страшная вина Шираха перед человечеством и немецким народом. Ширах был одним из идеологов, организаторов и вдохновителей массовых изощренных убийств миллионов ни в чем не повинных людей. Резерв СС Приведу некоторые документы, ставшие известными на процессе.

В декабре 1936 года в гитлеровской Германии был издан декрет о передаче дела воспитания молодежи в руки государства. «Вся имперская молодежь, — говорилось в этом декрете,- входит в организацию „Гитлеровская молодежь“. Германская молодежь будет воспитываться физически, интеллектуально и морально в духе национал-социализма». Ширах с 1931 года был имперским руководителем молодежи национал-социалистской партии, а с 1933 года — фюрером молодежи Германской империи, рейхсляйтером. Таким образом, осуществление задач, поставленных декретом 1936 года, было возложено непосредственно на Шираха и руководимые им организации «Гитлерюгенд». Американский обвинитель капитан Шпрехер, характеризуя преступления Бальдура фон Шираха, говорил, что задача Шираха заключалась в том, чтобы увековечить существование нацистского режима путем отравления умов молодежи фашистской идеологией и путем подготовки молодежи к агрессивной войне. Этот яд, внесенный в сознание молодежи, надолго переживет подсудимого. Поэтому, безусловно, одна из основных целей обвинения заключалась в том, чтобы показать тем германским юношам и девушкам, которые пережили порожденную нацистами катастрофу, что в действительности представляет собой этот человек, которого нацистская пропаганда выставляла как великого героя молодежи… В расстрелах принимали участие «блицмедхен» — девушки, обученные стрельбе из скорострельного оружия Давая показания по вопросу об отношении к войне против Советского Союза, Ширах рассказывал, что до встречи в Вене с бывшим германским послом в Советском Союзе фон Шуленбургом он недостаточно разбирался в действительных мотивах этой войны. Граф фон Шуленбург, многолетний посол в России и большой знаток русских дел, сказал, что за много лет пребывания в Советском Союзе не наблюдал ничего такого, что говорило бы о военных намерениях Советского Союза против Германии. Шуленбург был сторонником мира с СССР и считал, что война против Советского Союза чревата губительными последствиями для Германии. Для Шираха, как он говорил на процессе, слова Шуленбурга были решающими. Но если выяснять роль «Гитлерюгенд» и самого Шираха в подготовке немецкой молодежи к агрессивным войнам, то вырисовывается совсем иная картина. «Гитлерюгенд» стал основным резервом специальных карательных органов гитлеровской Германии и гитлеровского вермахта. С этой целью между Ширахом и Гиммлером в 1936 году было заключено особое соглашение. В 1939 году такое же соглашение было заключено между Ширахом и Кейтелем. В соглашении предусматривалось создание «Штрайфендинст» — патрульной службы, своего рода внутренней полицейской организации «Гитлерюгенд». Указывалось, что «Штрайфендинст» в организации «Гитлерюгенд» должна выполнять задачи, аналогичные задачам СС, для всего движения, она организуется как особая часть для того, чтобы обеспечить вербовку новых членов для общих СС. Она должна также, насколько это возможно, поставлять новых членов для специальных войск СС, для воинских частей СС «Мертвая голова» и для офицерских школ. Из воспитанников «Гитлерюгенд», людей с «блеском хищного зверя во взоре», формировались эйнзатцгруппы и зондеркоманды СС, чинившие изуверские преступления на оккупированных территориях. И среди подсудимых на судебных процессах после Нюрнберга было множество людей, прошедших школу «Гитлерюгенд», воспитанных там и изобличенных в жестоких бесчеловечных преступлениях, которые они совершали не задумываясь. Под давлением документальных доказательств Ширах во время допроса на суде американским обвинителем Доддом был вынужден признать, что с 1940 года он постоянно стремился к тому, чтобы перевести молодежь в соединения СС. Войска СС вели среди молодежи постоянную вербовку, которая продолжалась до последнего дня войны. СС и «Гитлерюгенд» буквально срослись. Содрогнется ли Европа? Представляя на судебном процессе в Нюрнберге доказательства индивидуальной ответственности подсудимого Шираха, американский обвинитель следующим образом резюмировал свое выступление: «Ширах заключил соглашение с руководителем СС в отношении поставки новых рьяных членов СС для организованного бандитизма и для совершения зверств, он заключил соглашение с руководителями германских вооруженных сил о поставке молодежи в качестве пушечного мяса для агрессивной войны. Военное обучение молодежи было одним из наиболее важных моментов в нацистском заговоре. Это было одним из тех действий нацистов, которые потрясли весь цивилизованный мир». Молодые люди, уже растленные нацистской идеологией, воспитанные в духе расовой ненависти, без всяких угрызений совести с восторгом вставали на путь совершения злодейских преступлений против человечества. Ширах и его подручные подготовили и воспитали десятки и сотни тысяч эсэсовцев, гестаповцев и им подобных изуверов, жестоких, бессердечных. На оккупированных советских землях были уничтожены миллионы людей, и совершали эти злодеяния и те, кто был воспитан в рядах «Гитлерюгенд». Во Львове гитлеровская молодежь упражнялась в стрельбе по живым мишеням. Хватали маленьких детей, расставляли в шеренгу по росту и поочередно расстреливали. В расстрелах принимали участие специально подготовленные «блицмедхен» — молодые девушки, обученные стрельбе из скорострельного оружия. В городе Ровно, на Украине, был организован массовый расстрел мирного населения. Женщины, дети, старики были согнаны к месту расстрела. На это страшное зрелище были приглашены офицеры из местного гарнизона с женами. В их присутствии «блицмедхен» стреляли по живым мишеням как по дичи. Детей подбрасывали в воздух, а «блицмедхен» стреляли в них в этот момент. Наиболее удачные выстрелы сопровождались аплодисментами. Это были воспитанные Ширахом чудовища с «блеском хищного зверя во взоре». Сегодня подобных чудовищ, жаждущих убивать, мы все чаще видим на своих телеэкранах и в интернете. Бывший генсек Совета Европы Вальтер Швиммер на конференции «Неофашизм в Европе: 70 лет спустя», в Санкт-Петербурге ещё в 2014 году говорил: «Европе необходима антифашистская ликвидация безграмотности. Мы следуем лозунгу „Никогда больше“. Долгое время казалось, что угроза возрождения нацизма сведена на нет, однако никогда не поздно вернуться к активным антифашистским действиям. В противодействии нацизму надо уделять должное внимание причинам этого явления, которые нередко имеют общественно-экономическую природу: люди, пострадавшие от экономических и социальных кризисов, могут попасть под влияние нацистской идеологии. Для борьбы с распространением экстремистских идеологий нужно очень четкое информирование населения, особенно молодежи, о том, что происходило в прошлом, почему это происходило и что нужно сделать, чтобы это никогда не повторилось. Надеемся, что большинство населения Украины преодолеет экстремизм, поднявший голову в этой стране. Нацизм — уродливое наследие прошлого. Этим тенденциям нет места в будущем». Увы, европейские политики с тех пор мало что сделали для того, чтобы обуздать тот самый экстремизм, который сейчас расцветает пышным цветом во многих местах Европы. Они предпочитают из политиканских соображений не видеть ни факельных шествий нацистских молодчиков, ни их зверств, ни других проявлений неонацизма. Они только как завороженные следят за тем, как разгорается в их глазах «блеск хищного зверя»… Ракурс Власти Баварии впервые со времен окончания Второй мировой войны опубликовали книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф». Как раз в те дни, когда мир должен был вспоминать, как и зачем более 70 лет назад проходил Нюрнбергский процесс…

Источник: nstarikov.ru