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Российская экономика восхитила французов. Почти рекорд

19:30. 20 января 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

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Сегодня рассказываем о том как российская экономика вызвала зависть во Франции, куда убегает капитал из России, как государство восстановило контроль над ещё одной стратегической компанией и другом. Сразу после новостей недели.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Статья про отток капитала: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

На обложке работа студии Line Artworks: lineartworks.ru

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Источник: www.youtube.com

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