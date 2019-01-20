Прогулка по Донецку

Каждый раз, когда возвращаешься с Донбасса, знакомые, коллеги и друзья задают один и тот же вопрос: – А как там дела, как живут люди? Поэтому на этот раз мы решили снять небольшое видео, показав вам… – цены. Цены в обычном донецком магазине.

Уровень зарплат в ДНР невелик. В этом смысле Донецк напоминает небольшой российский провинциальный город. Хорошей считается зарплата выше 10 тысяч рублей.

Украина душит Донбасс не только военным, но и экономическим путем, многие предприятия начали свою работу, однако потенциал этого промышленно развитого региона используется сегодня лишь на незначительный процент. Главная причина – война и всё что с ней связно.

Однако, сегодня в ДНР в магазине можно приобрести всё, что угодно. Проблем с товарами нет. Проблема как и везде, куда пришла «рыночная экономика», проблема только одна – наличие средств для покупки.

Итак, сколько стоят продукты в обычном супермаркете Донецка вы можете увидеть сами. Так же мы решили проехать в знаменитом донецком трамвае.

Проезд в котором стоит 3 рубля…

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Источник: nstarikov.ru