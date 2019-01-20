Прогулка по Донецку
Каждый раз, когда возвращаешься с Донбасса, знакомые, коллеги и друзья задают один и тот же вопрос: – А как там дела, как живут люди? Поэтому на этот раз мы решили снять небольшое видео, показав вам… – цены. Цены в обычном донецком магазине.
Уровень зарплат в ДНР невелик. В этом смысле Донецк напоминает небольшой российский провинциальный город. Хорошей считается зарплата выше 10 тысяч рублей.
Украина душит Донбасс не только военным, но и экономическим путем, многие предприятия начали свою работу, однако потенциал этого промышленно развитого региона используется сегодня лишь на незначительный процент. Главная причина – война и всё что с ней связно.
Однако, сегодня в ДНР в магазине можно приобрести всё, что угодно. Проблем с товарами нет. Проблема как и везде, куда пришла «рыночная экономика», проблема только одна – наличие средств для покупки.
Итак, сколько стоят продукты в обычном супермаркете Донецка вы можете увидеть сами. Так же мы решили проехать в знаменитом донецком трамвае.
Проезд в котором стоит 3 рубля…
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Источник: nstarikov.ru
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Пенсию в рублях что ли платят?
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По чём бензин?
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Бензин дороже чем в Ростове на 5-10 руб.Пенсию платят в рублях около 3000р.
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Цены на овощи-фрукты примерно такие же как в Питере. Остальное – несколько дешевле. Но доходы, как я слышал у всех просто мизерные. Люди не живут, а выживают. И все же, те, кто там был, говорят, что дела у них обстоят лучше, чем у бандеровцев.
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Дела обстоят лучше потому,что очень дешево электричество,квартплата и газ.
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А чем провинились перед российскими властями жители Псковской области,где зарплаты как в Донецке,а проезд в автобусе 27 рублей?. Или опять хохлы виноваты?