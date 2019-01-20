Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? Ранее Украина называлась Малороссией, украинцы звались малороссами. Смена названия была затеяна, что бы позже отрезать кусок Малой России от России Великой.
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Источник: www.youtube.com
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Игра в названия – это любимая игра нерусских паразитов.
Русским сейчас более интересно то,
что предательство киевской Руси православного мира
войдет в историю как самое грязное событие в 21 веке.