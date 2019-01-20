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Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:04. 20 января 2019 Просмотров - 206 Один комментарий Опубликовал:

Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Почему МАЛОРОССИЮ переименовали в УКРАИНУ? Ранее Украина называлась Малороссией, украинцы звались малороссами. Смена названия была затеяна, что бы позже отрезать кусок Малой России от России Великой.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 15 11
    чужой 20 января 2019 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Игра в названия – это любимая игра нерусских паразитов.
    Русским сейчас более интересно то,
    что предательство киевской Руси православного мира
    войдет в историю как самое грязное событие в 21 веке.

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