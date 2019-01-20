“Мы были друзьями”
12:09. 20 января 2019 Просмотров - 267 Один комментарий Опубликовал: brahman
Прицепом к недавней истории про "венгерских героев" https://colonelcassad.livejournal.com/4702012.html под Сталинградом.
Военный историк Баир Иринчеев на связи:
Печальные вести пришли из Рованиеми, музея Арктикум. Экспозиция по Второй Мировой войне переделана. Немцы – хорошие, советы – злодеи. В магазине сувениров начали продавать открытки с добрыми немцами в 1940-44 годах. Подпись на открытке "Wir waren Freunde" (Мы были друзьями). Открытка – к временной выставке с одноименным названием. Ничего себе "друзья".
Это, простите, в Рованиеми, который был полностью уничтожен немцами при отступлении поздней осенью 1944 года.
Я понимаю, что увеличение потока туристов из Германии важно, но так прогибаться перед господами из Германии – это за гранью моего понимания.
Ниже фотографии открытки, за ней – фотографии сожженного немцами Рованиеми.
В советское время твердили – фашизм никуда не делся, он по-прежнему есть. Из-за железного занавеса его было не видно, мы были детьми. Я лично ничего не понимал – какой фашизм, дед же его разбил? Нет больше железного занавеса. И фашизм полез просто из всех щелей.
https://vk.com/wall1723366_34217 – цинк
Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру. Неизменно подтверждается.
Программа декоммунизации и пересмотра итогов второй мировой войны в Восточной Европе вполне логично приводит как к оправданию коллаборационистов, так и союзников Третьего Рейха.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Славим капитализм.И скоро будем славить и Гитлера-хороший ведь дядя был))))