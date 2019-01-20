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Митинг за Курилы

14:14. 20 января 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве сегодня проходит митинг по поводу разговоров о возможной передаче Курильских островов японцам (речь идет о двух южных островах по декларации 1956-го года).
Заявлен он был еще до публичных отповедей МИДа японцам и вызывания японского посла на ковер, но отменять его не стали (тем более, что власти его согласовали) и сегодня он проходит в достаточно пестром составе.
По количеству митинг получился не очень большой, по политическому составу была заметна доминация среди участников "Левого фронта", хотя можно было увидеть и "Имперку", и знамя Победы и т.д.


Кто что говорил – в трансляции.





















Моя позиция тут достаточно проста.

1. Японцам конечно ничего не отдавать, тем более это не полностью субъектное государство, а одно из зависимых от США государств.
2. МИД РФ и других причастным гос.структурам, надо более оперативно пресекать поползновения японцев на сей счет, чтобы не порождать различных кривотолков.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Калашников, курилы, Митинги, Москва, протесты, удальцов, Япония
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