Missile Defence Review 2019
10:19. 20 января 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Missile Defence Review 2019
Президент США Дональд Трамп представил 17 января 2019 года обновленную стратегию по развитию ПРО. Нынешний обзор — третий с момента начала работ в США по развертыванию национальной ПРО в 1999 году. В документе анализируются существующие и перспективные угрозы и закладываются основные направления развития системы в соответствии с действующими стратегиями США в сфере обороны и ядерных сил.
Ключевые моменты
ПРО США по-прежнему направлена в основном на противодействие угрозам со стороны малых стран – потенциальных противников, таких как Северная Корея Иран.
Традиционное ядерное сдерживание остается основным средством реагирования на существующие будущие стратегические угрозы со стороны более крупных потенциальных противников, таких как Россия Китай.
Правительство США не планирует ограничивать развитие технологий противоракетной обороны, чтобы сосредоточиться исключительно на малых странах.
В новую стратегию по развитию ПРО добавлен совершенно новый акцент на потенциальные не баллистические угрозы, направленные на контингенты американских войск за рубежом (крылатые ракеты).
Соединенные Штаты намерены создать готовую систему противоракетной обороны в космосе во второй половине 2020-х годов
https://dambiev.livejournal.com/1456346.html – цинк
https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-Defense-Review/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf – текст доклада на английском языке (можно скачать в pdf)
Относительно России:
Россия считает США и Организацию Североатлантического договора (НАТО) главными угрозами ее современным ревизионистским геополитическим амбициям и регулярно проводит учения с осуществлением имитации ядерных ударов по территории США.
Российская стратегия и доктрина подчеркивают возможность использования различных типов ядерного оружия. Россия стремится к комплексной модернизации своих стратегических и тактических ракет.
В соответствии с договором СНВ от 2010 года, России разрешено иметь в общей сложности 700 развернутых МБР, баллистических ракет морского базирования (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков и 1550 развернутых стратегических ядерных боеголовок.
Российские лидеры также утверждают, что Россия обладает новым классом ракет (гиперзвуковые ракеты (HGV)), которые могут маневрировать и имеют скорость 5 и более махов.
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Москва демонстрирует все более передовые и разнообразные региональные наступательные ракетные системы, в том числе ракеты с беспрецедентными характеристиками высоты, скорости, типа движения и дальности полета. Эти ракетные системы являются критически важным фактором
Стратегия России и ее ядерные угрозы союзникам и партнерам США опирается на разработку нового поколения современных региональных баллистических и крылатых ракет, поддерживающих ее стратегия ограничения доступа /запретной зоны (A2 / AD), предназначенной для победы над США и союзнической периферией и возможностями в региональных кризисах или конфликтах. С 2015 года Россия демонстрирует свои новейшие крылатые ракеты и их возможности, путем многократного нанесения дальних точечных ударов в Сирии, а также крылатую ракету средней дальности SSC-8, которая нарушает договором ДРСМД.
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Россия поддерживает и модернизирует свою старую стратегическую ПРО. Система развернута вокруг Москвы, включая 68 перехватчиков с ядерным оружием. Кроме того, Россия развернула несколько типов мобильных систем противоракетной обороны меньшей дальности по всей России.
Кроме того, в России разрабатывается широкий комплекс антиспутниковых систем. Россия продолжает запускать «экспериментальные» спутники, которые проводят сложные операции на орбите, чтобы продвигать российские контрспутниковые возможности.
PS. 2 февраля США официально выйдут из договора ДРСМД.
Источник: colonelcassad.livejournal.com