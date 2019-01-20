Главная » История, Мировоззрение, Политика, Творчество

И.В. Сталин. О литературе и искусстве в обществе

19:01. 20 января 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:

„Перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального разложения.

Один ретивый американский сенатор сказал: "Если бы нам удалось показать в большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им коммунистическое строительство". Недаром Лев Толстой говорил, что литература и искусство – самые сильные формы внушения.

Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся – государства диктатуры пролетариата.


Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то „свободных”, независимых от общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не существует, не может существовать”.

Выступление на встрече с творческой интеллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное собрание сочинений, Том 16.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: идеология, Культура, Литература, общество, пропаганда, свобода, сталин
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сталин об искусстве. Встреча с творческой интеллигенцией 1946г.
..., восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества.В репертуарах театров советские пьесы... в области литературы и искусства?Сталин: "Говоря о дальнейшем развитии советской литературы и искусства, нельзя...
И.В. Сталин. О литературе и искусстве в обществе
... поставлена задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода... важной составной частью господствующей в обществе идеологии, всегда классовая и используется...
Дегенеративное искусство
....Ярким примером дегенеративного искусства в российской литературе конца XIX - ...Мценского уезда". Премьеру посетил Сталин. Новые музыкальные формы, использованные...космополитизм, присущий политическим отбросам общества.В кинофильмах появилось мелкотемье, ...
Цитаты Сталина, о которых вы не знали
...были огульно приписаны после смерти Сталина к "безвинным жертвам сталинизма".Троцкистская... потребления".Источник: И.В. Сталин "Экономические проблемы социализма в СССР... Том 16.О литературе и искусстве в современном обществе:"Перед иностранной агентурой ...
Реал-история от Н.Ю. Романова - Сталинская чистка общества от паразитов
...) лица, относившиеся к категории представителей искусства, литературы и архитектуры, львиная часть которых... в интересах страны и общества карали при Сталине упомянутым выше образом за...
Удивительно актуальные цитаты Сталина
...УДИВИТЕЛЬНО АКТУАЛЬНЫЕ ЦИТАТЫ СТАЛИНА"Николай Второй, Наполеон и Сталин — кто ... умственных способностей, чтобы члены общества имели возможности получить образование,...задача добиваться в произведениях литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>