Фенек — пушистое дитя пустыни

Говорят, что нельзя называть собакой то, что по размеру — меньше кошки. А лисой, получается, можно? Фенек, миниатюрная кроха-лисичка, действительно часто не вырастает и до Мурки, так как максимальная длина тела взрослой особи — всего 30-40 см (без учета хвоста, это еще +30 см). Именем фенек обязан арабам, — на одном из их диалектов малыша прозвали fanak — лиса. Надо отметить, что те арабы, видимо, никогда не встречали настоящую лису, ибо сравнить этого котенка с Патрикеевной мог только человек с очень развитым воображением.

Внешне они действительно в чем-то похожи, но, если на привычной глазу морде рыжей шкодины написано, что она уже знает 100500 курятников, где можно стащить курицу, то лопоухая недолисица всем своим видом выражает как раз обратное: как бы у нее самой чего не своровали. То, что воровать у нее, кроме вышеупомянутых ушей, нечего — другой вопрос. Впрочем, и уши кому-нибудь могут показаться достойной добычей, потому что они действительно огромные для тушки в полтора кило общим весом — до 15 см длиной, и выглядят весьма комично. Но без них фенек попросту не выживет: предпочитая селиться в песчаных пустынях, он нуждается в особых механизмах терморегуляции, и уши — его главные помощники в этом нелегком деле.

А еще эти “локаторы” изрядно помогают лисичке в охоте: фенек — всеядное животное, но в силу размера ему доступна только всякая мелочевка вроде насекомых, падали, яиц и мелких позвоночных. Не гнушается корнями и плодами, которые успешно “консервирует” на голодное время. По натуре фенек — отшельник-старовер: вместе с семьей живет в такой местности, куда Макар телят не гонял, и, в отличие от большинства животных, не “привязан” к источнику воды. Этой возможности индивидуалист обязан способности своего организма получать достаточное количество жидкости из поедаемых ягод, мяса, листьев и прочего, что найдет, так что сэкономить воду для фенека — проще простого. Истинное дитя пустыни, еще и на “маму” похож — окраска лисички очень схожа с ландшафтом, можно пройти в паре шагов и не заметить пушистика. Впрочем, свидетельств, что у фенека есть враги в дикой природе, не имеется — невкусный. Бегает быстро, прыгает высоко, прячется тоже отлично, — в огромной глубокой норе всегда куча выходов, так что никогда не угадаешь, через который фенек решит слинять. То же касается и всего семейства: в отличии от старших сестер, предпочитающих одинокий образ жизни, пустынная лисица живет с супругом, родителями, детьми, и прочей родней в количестве до десяти штук. В норе, где обитает такая толпа, всегда шумно: фенеки довольно социальные зверьки, и любят “побеседовать”. Единственное исключение — охота, на которую они, как и прочие лисы, выходят поодиночке.

Взрослый фенек — обладатель длинного и мягкого меха, рыжевато-палевого на спине и более светлого на животе, молодые особи почти белые. И у тех, и у других стопа покрыта плотным слоем шерсти, который позволяет не обжигать лапки о раскаленный песок — все-таки фенеку иногда приходится и днем передвигаться, хоть он и считается исключительно ночным жителем.

Лисы образуют одну пару на всю жизнь, и раз в год пустынное семейство радует мир несколькими лисятами, от двух до шести малышей в одном помете. Крохи весят всего 50 г, и первые две недели абсолютно беззащитны, так как рождаются слепыми. Даром что фенеки — собачья родня, мне они больше кошек напоминают, по всем параметрам. Папа-лис исправно таскает еду, и аккуратно складывает у входа в нору: внутрь сейчас заходить опасно, потому что самка даже в самом безобидном движении может усмотреть опасность для детенышей, и раздерет любимого мужа на дюжину клочков шерсти. Так продолжается довольно долго: только в 5 недель выводок впервые выходит из норы, и еще через полтора-два месяца подросшие лисята набираются сил и храбрости на длительное путешествие. Они не всегда уходят: часто новое поколение остается в родительской норе, и помогает растить младших братьев и сестер.

Миниатюрность и обаяние крошечной лисы делают ее невероятно популярной среди людей. Я уже говорила, что у фенека нет естественных врагов-хищников, но это не значит, что врагов нет вообще. На этих лис охотятся ради меха, или чтобы поймать и продать в качестве домашнего питомца. С одной стороны, домашнее содержание способно изрядно продлить фенеку жизнь (20 лет против 7-8 в естественной среде), с другой… Как-то неправильно держать дома дикого зверька и делать вид, что это ничуть не хуже, чем завести кошку/собаку. Такое положение вещей делает невозможным подсчет истинного количества фенеков: с равной долей вероятности их может оказаться несколько сотен тысяч, или просто — несколько сотен.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru