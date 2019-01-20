1964-1975. Дин Конгер в Москве. Часть 3





1964. Вид через Красную площадь на Кремль зимой





1964. Библиотека в МГУ



1964. Могила Бориса Пастернака в Передеплкино



1974. Георгиевский зал



1975. Поезд на станции в московском метро.



1975. Чтение газеты в московском метро



1975. Реконструкции облика Ивана Грозного в подвале, ранее использовавшимся Михаилом Герасимовым, советским антропологом и скульптором.



1975. Станция метро Киевская



1975. Станция метро Киевская



1975. Ученики Московского академического хореографического училища проходят восьмилетнюю интенсивную практику



1975. Ученики Московского академического хореографического училища проходят восьмилетнюю интенсивную практику



1975. Ученики Московского академического хореографического училища проходят восьмилетнюю интенсивную практику



1983. Правительственные машины покидают Кремль.







Источник: humus.livejournal.com