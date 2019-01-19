Ты ракет не бойся: До США дошло, чем им грозит выход из ДРСМД

Фото: снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

2 февраля истекает срок ультиматума США России, которая должна уничтожить ракеты 9М729 «Новатор», чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Американцы уперлись в эту ракету как баран в новые ворота и не хотят отступать от своих условий. Москва, которая считает, что условия договора, в отличие от Вашингтона, не нарушает, «резать» ракету-запрещенку не собирается. При этом американский интерес очевиден — возможность использования оборонительных комплексов в Европе, входящих в систему ПРО, в качестве наступательных. Тут даже можно процитировать недавние слова министра иностранных дел Сергея Лаврова: «Я не открою большой тайны о том, что когда президент Трамп объявил о выходе из договора, нам американские коллеги, специалисты в сфере контроля над вооружениями, объяснили, что решение окончательное и бесповоротное и заявление о том, что США выйдут из ДРСМД, не является приглашением к диалогу».

Вспомнился диалог из «Иван Васильевич меняет профессию». — Да головы им отрубят и всего делов. — И всего делов, а? — Да пёс с ними! И если Лавров, как дипломат, должен до конца биться за каждую букву любого договора, в том числе по ДРСМД, то российское оборонное ведомство (менее дипломатичное) имеет свои «весомые аргументы» в ответ на разрыв каких-либо договоренностей. Можно подумать, что с момента подписания договора с американцами в 1986 году они свято верили в его неукоснительное соблюдение и сидели на старых арсеналах и вытряхивали из них все более-менее дальнобойное. Как бы ни так! Мы же все-таки страна, которая «делает ракеты».

Панику забили сами американцы, которые осознали, что выход из договора может оказаться пагубным в первую очередь для Вашингтона. Журнал Foreign Policy, публикующий, в том числе, ежегодный индекс глобализации и рейтинг правительств-неудачников, сделал вывод, что имеющиеся у России ракеты с неядерными боеголовками смертоноснее ядерного оружия и США делают большую ошибку, выходя из ДРСМД. Москве, по мнению издания, не нужно особо наращивать ядерный потенциал, а разрыв соглашений позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.

Вероятно, что в этом списке «угроз» значится и самая мощная неядерная российская бомба АВБПМ (авиационная вакуумная бомба повышенной мощности), которую вскоре после испытаний назвали «Папой всех бомб». Если сравнивать ее с американской GPU-43/B, испытанную четырьмя годами ранее, и названную «Мама всех бомб», то российская получилась легче и компактнее, но намного эффективнее. «Сделано в России» в четыре раза мощнее «Made in USA» и способна поразить в 20 раз большую площадь. Жутковатое сравнение, но «Папа» сносит напрочь 180 городских кварталов, против 9 у «Мамы». При этом российская бомба вплотную приближена к тактическим ядерным боеприпасам, но ее вакуумный заряд не оставляет химического и радиоактивного загрязнения. А если учесть, что средством ее доставки к цели станет самая мощная на сегодняшний момент баллистическая ракета РС-28 «Сармат», то эффективность поражения увеличивается многократно. По забрасываемому весу бомба вписывается в характеристики ракеты, а перевод «Сармата» в неядерный статус избавит ее от множества ограничений.

— Нужно заметить, что США в своем стремлении выйти из ДРСМД ищут лишь сиюминутную личную выгоду, которая упирается в их желание «законно» разместить в Европе наступательные средства вооружений, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— По большому счету, разрыв договора в определенной степени может быть выгоден и России, которая, как в детской считалочке про ёжика, «выйдет из тумана и вынет ножик из кармана». Тем более, что продемонстрировать есть что. Посмотрите на Трампа, он, на фоне многих заявлений о военном превосходстве США, ничего достойного продемонстрировать не может. В той же Арктике одно бла-бла-бла о необходимости разместить двадцать дополнительных комплексов перехвата ракет, при этом воткнуть их предполагается на Аляске, что вообще не имеет особого смысла в плане ПРО. Его «козырь из рукава» — ракеты в Европе, которые теперь, после выхода США из договора, представляются панацеей от всех американских бед. Но ответные меры, которые, можно не сомневаться, предпримет Путин, будут гораздо эффективнее. «Легализируется» ракета 9М729, которой теперь вполне официально прибавят дальности полета, сможет не таить свой потенциал пусковая установка «Искандер», будут использоваться прочие виды российских вооружений. В этой «ракетной лезгинке» США потенциально проигрывают России, причем, не только в Европе. Вашингтону потребуется еще не один десяток лет, чтобы как минимум достигнуть паритета. А если учесть, что основной «фронт» ими рассматривается в Китае, на противостояние с которым направлены основные усилия, то можно изначально считать американские усилия в Европе проигранными. «Старушка Европа» раскрывается как открытая мишень на полигоне, поразить которую не составит особого труда.

Виктор Сокирко

Источник: voicesevas.ru