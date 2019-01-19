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Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2019

10:44. 19 января 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:

На линии фронта: Армия ДНР и Патрик Ланкастер (ВИДЕО)

На линии фронта: Армия ДНР и Патрик Ланкастер (ВИДЕО) | Русская весна

17 января Народная Милиция ДНР и независимый журналист Патрик Ланкастер доставили в посёлок Трудовские 6 тонн угля для семей погибших военнослужащих и многодетных родителей.

Эта помощь особенно важна сейчас, когда при аномальных морозах у малоимущих жителей прифронтовой полосы нет возможности закупить дополнительные запасы топлива

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Украинский инвалид бежал в ЛНР из-за угроз после отказа служить в ВСУ (ВИДЕО)

Украинский инвалид бежал в ЛНР из-за угроз после отказа служить в ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Житель оккупированной Луганщины, инвалид с детства Петр Павлов, отказавшийся служить в рядах ВСУ, был вынужден бежать в Луганскую Народную Республику.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как рассказал 43-летний призывник, невзирая на профнепригодность и медицинские противопоказания, он был доставлен в военный комиссариат Новоайдарского района, где медкомиссия признала его годным и отправила на сборный пункт.

За отказ от прохождения службы в украинской армии Петра Павлова незаконно лишили денежного пособия по инвалидности и угрожали привлечь к уголовной ответственности.

Оставшись без средств к существованию и опасаясь потерять свободу, украинский инвалид бежал в Луганскую Народную Республику.

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