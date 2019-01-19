Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2019
- 02:30 На линии фронта: Армия ДНР и Патрик Ланкастер (ВИДЕО).
- 01:30 Украинский инвалид бежал в ЛНР из-за угроз после отказа служить в ВСУ (ВИДЕО).
- 00:25 Позиции НМ ДНР около Саханки: обстрелы южных сёл наращиваются, несмотря на очередное перемирие.
- 00:21 Потерявшего ногу бойца “Балу” выписали. Впереди – реабилитация.
- Вчера 23:22 Боевики ВСУ скупают весь алкоголь Марьинки и пьяными открывают огонь по всем направлениям.
- Вчера 22:13 СБУ проверяет химпредприятия Донбасса для выбора объектов будущих диверсий – разведка ДНР.
- Вчера 18:59 Сбытые бойцом ВСУ наркотики довели подростков из Счастья до реанимации – НМ ЛНР.
На линии фронта: Армия ДНР и Патрик Ланкастер (ВИДЕО)
17 января Народная Милиция ДНР и независимый журналист Патрик Ланкастер доставили в посёлок Трудовские 6 тонн угля для семей погибших военнослужащих и многодетных родителей.
Эта помощь особенно важна сейчас, когда при аномальных морозах у малоимущих жителей прифронтовой полосы нет возможности закупить дополнительные запасы топлива
Читайте также: Опрос: сколько жителей ДНР хотят получить гражданство России (ИНФОГРАФИКА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский инвалид бежал в ЛНР из-за угроз после отказа служить в ВСУ (ВИДЕО)
Житель оккупированной Луганщины, инвалид с детства Петр Павлов, отказавшийся служить в рядах ВСУ, был вынужден бежать в Луганскую Народную Республику.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Как рассказал 43-летний призывник, невзирая на профнепригодность и медицинские противопоказания, он был доставлен в военный комиссариат Новоайдарского района, где медкомиссия признала его годным и отправила на сборный пункт.
За отказ от прохождения службы в украинской армии Петра Павлова незаконно лишили денежного пособия по инвалидности и угрожали привлечь к уголовной ответственности.
Оставшись без средств к существованию и опасаясь потерять свободу, украинский инвалид бежал в Луганскую Народную Республику.
Читайте также: Опрос: сколько жителей ДНР хотят получить гражданство России (ИНФОГРАФИКА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Позиции НМ ДНР около Саханки: обстрелы южных сёл наращиваются, несмотря на очередное перемирие
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Потерявшего ногу бойца “Балу” выписали. Впереди – реабилитация
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боевики ВСУ скупают весь алкоголь Марьинки и пьяными открывают огонь по всем направлениям
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СБУ проверяет химпредприятия Донбасса для выбора объектов будущих диверсий – разведка ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сбытые бойцом ВСУ наркотики довели подростков из Счастья до реанимации – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com