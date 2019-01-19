Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2019

Житель оккупированной Луганщины, инвалид с детства Петр Павлов, отказавшийся служить в рядах ВСУ, был вынужден бежать в Луганскую Народную Республику.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как рассказал 43-летний призывник, невзирая на профнепригодность и медицинские противопоказания, он был доставлен в военный комиссариат Новоайдарского района, где медкомиссия признала его годным и отправила на сборный пункт.

За отказ от прохождения службы в украинской армии Петра Павлова незаконно лишили денежного пособия по инвалидности и угрожали привлечь к уголовной ответственности.

Оставшись без средств к существованию и опасаясь потерять свободу, украинский инвалид бежал в Луганскую Народную Республику.

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