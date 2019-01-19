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США пытаются оторвать Белоруссию от России по-украински

13:14. 19 января 2019 Просмотров - 193 6 коммент. Опубликовал:
США продолжат подготовку гражданских активистов Белоруссии, ориентированных на демократические и экономические реформы. Агентство США по международному развитию (USAID) продлило программу Community connections program (CNP) до 2022 года. Об этом говорит контракт, заключенный в марте прошлого года между USAID и World Learning с максимальным сроком действия до 31 марта 2022 года. Цена — $ 3,9 млн. Как говорится в описании к опубликованному на сайте Федеральных закупок США документу, речь идет о программе по обмену, которая направлена на достижение публичных дипломатических целей США и создает и укрепляет взаимопонимание между американцами и белорусами. «Программа имеет значение для демократических и экономических реформ, показывая белорусам лучшие практики в США, — подчеркивается в описании. — CNP дает возможность белорусским профессионалам в бизнесе, образовании, юриспруденции, гражданском обществе и правительстве получить практический опыт по своей специализации от своих американских коллег. Программа длится три недели и включает в себя посещение в США правительственных агентств, предприятий и организаций гражданского общества».

Ранее World Learning должно было обеспечить «стажировку» по меньшей мере 380 человек из Белоруссии в США в 2012—2019 годах. С одной стороны, в поездках белорусов в США нет ничего плохого. Например, в них участвуют и активисты, занимающиеся работой с инвалидами. С другой стороны, программы обмена на средства бюджета США стали достаточно эффективным инструментом формирования «пятой колонны». Это замечательно продемонстрировал украинский майдан. На него активно зазывали и в нем активно участвовали общественные активисты и известные журналисты, которые уже давно участвовали в американских программах и часть заработка которых составляли зарубежные гранты.





Поэтому Поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур была недалека от правды, когда рассказывала в интервью изданию Naviny.by о том, что США не будут просить Белоруссию выбирать между Востоком и Западом. Выбор должны сделать внутри страны и, как показывает украинская практика, в этом очень помогают гражданские активисты, которых пытается готовить Вашингтон.

В ноябре прошлого года USAID объявила темы программы профессионального обмена Community Connections на 2019 год. Среди них, например, есть такая — поддержка и продвижение общественного активизма с помощью медиа и информационно-коммуникационных технологий.



Общественники, которые могут эффективно бороться с чиновниками и защищать права граждан, нужны. Но грань между общественным и политическим активизмом, как показывает практика, очень размыта. И даже поддержка бизнеса может иметь политические цели. Об этом свидетельствует деятельность USAID на Украине. «Сегодня гражданское общество является одной из ведущих сил, которые продвигают экономические реформы. Оно также — двигатель против тех, кто хотел бы, чтобы Украина отказалась от своего европейского будущего», — заявила директор миссии USAID на Украине Сюзан Фритц на ноябрьском Форуме организационного развития гражданского общества. Еще лучше о целях USAID говорится в тексте о новых проектах американского госагентства на востоке Украины, размещенном на странице Facebook украинской миссии. «Проект „Демократическое управление в восточной Украине“ (октябрь 2018 — сентябрь 2023 годов) должен способствовать гражданской уверенности и доверию между гражданами и органами власти на востоке страны, что станет одним из инструментов достижения более широкой цели USAID в сфере развития, а именно снижению последствий российской агрессии против Украины», — говорится в сообщении. При этом другой проект, «Экономическая поддержка восточной Украины», с тем же сроком действия ставит очень конкретную задачу: «Предоставить помощь частным предпринимателям и малому и среднему бизнесу, чтобы снизить зависимость региона как от больших предприятий, контролируемых олигархами, так и от торговли с Россией».



Таким образом получается, что USAID помогает бизнесу не для роста благосостояния жителей востока Украины, а чтобы порвать отношения с соседями и выжить.

Как отмечает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, оппозиция в Белоруссии сегодня маргинализирована. «Александр Лукашенко как-то сказал, что в стране есть только один политик. И он все сделал для того, чтобы это было правдой. Быть настоящим оппозиционером в стране опасно. Поэтому нынешняя оппозиция, можно сказать, является отзеркаливанием власти. Неудивительно поэтому, что она не имеет поддержки в обществе».

Профессиональная интеллигенция — врачи, бизнесмены, учителя и активисты — лучшая среда для выращивания новой и реальной неофициальной оппозиции. Ее и отправляют на «стажировки» в США, занимаясь тем временем поиском и консолидацией активистов внутри страны. Подтверждение тому — проект «Лидеры перемен», который осуществляет информационно-просветительский фонд «Новая Евразия». Донорами этой организации выступают USAID, Еврокомиссия, МИД Великобритании, Финляндии, Норвегии и Нидерландов.

«Проект направлен на стимулирование позитивных социальных изменений в стране через укрепление профессионального потенциала и содействия сотрудничеству между субъектами гражданского общества — некоммерческими организациями и гражданскими инициативами, общественными активистами, лидерами, членами и волонтерами НКО, гражданских инициатив и сообществ», — описывается проект на сайте «Новой Евразии». Он предполагает начало активного сотрудничества, консультационные услуги и образовательную программу по управлению некоммерческими организациями (НКО).



Любопытно, что USAID не бросает «своих», а продолжает поддерживать тех, кто участвовал в программах организации в различные годы. Например, в конце декабря USAID Belarus объявила об очередном конкурсе заявок на грант Международного фонда по развитию инновационных идей выпускников (Alumni Engagement Innovation Fund — AEIF) на 2019 год. «Этот фонд поддерживает социально значимые проекты команд выпускников американских программ обмена», — говорится в сообщении.

Для них и других гражданских активистов миссия США в Белоруссии уже проводит в стране тренинги с явной антироссийской направленностью. Поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур рассказала в интервью изданию Naviny.by, например, о том, что был организован визит старшего советника Министерства внутренней безопасности Джона Кастелло, который рассказывал о кибербезопасности, и проводились сессии по цифровым медиа, борьбе с дезинформацией, пропагандой и фейковыми новостями. Кто в данном случае является их производителем с точки зрения Соединенных Штатов, объяснять излишне.

Ударной силой украинского «майдана» стала ядреная смесь гражданских активистов и радикальных националистов. С последними официальный Минск в последнее время активно заигрывает, рассчитывая на их поддержку. Но будут ли они лояльны к властям во время реальных кризисов? В условиях «революционной ситуации» на Украине все получилось наоборот — национал-радикалы первыми начали силовое противостояние с силами правопорядка. Результаты оказались впечатляющими. Поэтому Вашингтон вряд ли забыл о потенциале украинских национал-патриотов. Более того, Соединенные Штаты потакают заигрыванию Минска с ними. «24 октября США вновь продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий, но в этот раз на 12 месяцев, а не на шесть, как это было ранее. При принятии этого решения мое правительство учитывало многие факторы, в том числе улучшение ситуации с правом на свободу собраний. Например, разрешение провести 25 марта мероприятие по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики», — сказала в интервью Поверенный в делах США в Белоруссии Дженифер Мур. Журналисты Naviny.by рассказали ей, что, выступая 19 октября в Атлантическом совете, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сказал, что Украина, Грузия «и даже Беларусь» являются надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма. На что Поверенный в делах США в Белоруссии ответила очень расплывчато: что страна тесно связана с Россией, и Вашингтон заинтересован в долгосрочном и стабильном развитии страны. Однако у США есть давняя традиция поддерживать право наций выбирать свою судьбу, заметила Дженифер Мур. Правда, не уточнила, какая ее часть это будет делать. Ведь даже революции устраивают всего лишь 10% населения.

«Глобально американские проекты и гражданские активисты не представляют сегодня опасности для Александра Лукашенко. Но, как показывает опыт Грузии, Украины и других стран, США поступают разумно, используя таким образом „мягкую силу“, — считает Дмитрий Болкунец. — При незначительных вложениях они воспитывают потенциальных лидеров, и в случае серьезного кризиса те могут выстрелить». При этом, отмечает белорусский политолог, работа российских организаций по распространению «мягкой силы» полностью провалилась. «Ошибка России состоит в том, что она предпочитает работать с властями. Кроме того, долго просыпается. Американцы работают со всеми», — сказал Дмитрий Болкунец. Он отмечает, что у России намного больше возможностей, но они не используются: «Например, квота на обучение белорусских студентов в российских вузах составила 60 человек, хотя заявок было в 10 раз больше. Я понимаю, что это деньги, но их можно было бы использовать из союзного бюджета, сократив при этом траты чиновников на автомобили. Можно было бы создать фонд гражданских инициатив союзного государства объемом 1 млрд рублей и тратить эти деньги по назначению. Как показывает практика выделения президентских грантов в России, такая работа может быть эффективной. Надеюсь, что новый посол России в Белоруссии будет уделять внимание не только росту товарооборота, но и этому».

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: белоруссия, Россия, США
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6 коммент.»

  • 6266 1771
    nikolay 19 января 2019 в 13:22 Ссылка Пометить
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    Оторвать Белоруссию без желания её элиты невозможно!

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    • 4113 3499
      Валерий nikolay 19 января 2019 в 15:27 Ссылка Пометить
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      Легко. Как СССР уронили, по той же схеме. А элите пообещают свободу и бесконтрольность в расходовании “заработанных” капиталов и те с радостью согласятся.

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    • 2818 2576
      жора шапов nikolay 19 января 2019 в 15:45 Ссылка Пометить
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      Купят часть , а остальные сами побегут продаваться. Примеров вон сколько вокруг.

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    Валерий 19 января 2019 в 15:28 Ссылка Пометить
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    Помоги Господи Батьке

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    Вячеслав 19 января 2019 в 15:43 Ссылка Пометить
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    Пока там батька, ничего у пиндосов не выйдет… Поэтому Путину надо находить общий язык с ним и оберегать его…

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    Werwolf 19 января 2019 в 15:55 Ссылка Пометить
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    Не волнуйтесь! какая оппозиция? какие националисты?! наш народ уже многократно проучен и стал очень хитрыми – доить надо запад с америкой, пока они уши развесили ;))) Пусть думают, что мы жутко недовольны политикой России (Батька с ВВП давно договорились,как европеоидов разводить), а под шумок наша доблестная оппозиция по максимуму выкачает из них евродалляров для экономики нашей маленькой,но хитрой и гордой страны, а когда денежный поток иссякнет (поймут же когда-нибудь пиндосы,что их в очередной раз разводят!) – помашем ручкой, скажем,мол,не обессудьте-не получилось, – и обратно юркнем под бочок матушке-России ;)))))

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