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«Следите за руками»: Захарова попросила Чубайса объяснить слова о бедности россиян

22:47. 19 января 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:
«Следите за руками»: Захарова попросила Чубайса объяснить слова о бедности россиян | Русская весна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса объяснить, почему значительная часть россиян, по его словам, «живут очень бедно».

«Прямая цитата Анатолия Чубайса, опубликованная на сайте „Эхо Москвы“: „Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно“. Пост называется „Следите за руками“.

Анатолий Борисович, неужели, за Вашими?

1. Россия — богатейшая страна.

2. А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала она на своей странице в соцсети.

«Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — с иронией добавила Захарова.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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